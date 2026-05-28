ЄС потрібно оновити правила вступу для України та інших кандидатів, - Кос

Новини Вступ України до ЄС
Реформа вступу до ЄС: Марта Кос про нову модель для України та інших кандидатів

Єврокомісарка Марта Кос заявила, що ЄС має змінити систему розширення, щоб швидше та ефективніше враховувати інтереси України як країни-кандидата.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона зазначила в інтерв'ю Financial Times.

"Якщо є підходящий час для прискорення розширення - він настав зараз", - наголосила вона.

За словами Кос, Євросоюз має перейти "від слів до дій" і знайти новий формат розширення, який дозволить врахувати ситуацію України. Єврокомісарка зауважила, що класична модель вступу до ЄС, яка формувалася десятиліттями, вже не відповідає нинішнім геополітичним викликам. Вона додала, що лідери ЄС, з якими вона спілкувалась приватно, хочуть "поєднання меритократичного принципу і більших можливостей для поступової інтеграції".

"Якщо ми зробимо правильно, ми зможемо побудувати сильний континент, здатний протистояти супротивникам, які хочуть нашого краху. Але якщо ми не зробимо все правильно, інші втрутиться і без вагань використовують усі свої сили проти на... Це набагато більше, аніж просто розширення. Йдеться про наше майбутнє. І тому я сподіваюся, що лідери це усвідомлять і виявлять рішучість та єдність у турботі про майбутнє нашого Європейського союзу", - підкреслила Кос.

Єврокомісарка виключила членство України вже наступного року, як того вимагав президент Володимир Зеленський, водночас визнала, що ця вимога "придала дискусії гостроти".

"Україна надто велика, щоб зазнати невдачі. Тому вона заслуговує на особливу увагу. Я більше боюся того дня, коли настане мир, а ми не будемо готові виконати свої зобов'язання", - сказала вона.

Комісарка також допустила, що об'єднання процесів вступу України і Молдови може завершитися вже цього літа з відкриттям офіційних переговорів для обох країн.

Об цю вашу модель яка роками існувала греки свого часу витерли ноги тупо підробивши фінансові звіти, я вже мовчу про угорщину яка взагалі жопу витерла всіма вашими цінностями
28.05.2026 09:58 Відповісти
І що, навіть не доведеться "заслужити"? Так нецікаво.
28.05.2026 10:02 Відповісти
Це безсумнівно зроблять,та лише після слуги на посаді.
28.05.2026 10:07 Відповісти
наступники вже мають тенденцію бути гірше папєрєдників ((
28.05.2026 10:32 Відповісти
пізно ніколи не буває ...В даному випадку так ,треба прискорити , бо без України , ЄС стане колонією московії , сьогодні це підтвержує реальність ,яка була зрозуміла , ще 10р. тому , а раша до Уралу китаєм ...
28.05.2026 10:11 Відповісти
Ви перебільшуєте. Америка не віддасть Європу кацапам.
28.05.2026 10:14 Відповісти
США вже віддала Україну...для трампа ЄС це перешкода до його гегемонії ...Повірте ідеологія ціх трьох маразматичних під* філів сі,трамп , ху* ла ,підтримується і такими як маск,а це великі фінансові можливості, для такого політичного дерібану ...маск відійшов від офіціальності , бо це дратувало як консерваторів так і демократів США,але він поруч з трампом , навіть з візітом до китаю , він просуває ідеологію рашизму , маскуючись ...
28.05.2026 10:22 Відповісти
Який з Америки гегемон без контролю над Європою. Гегемон над арабами?
28.05.2026 10:29 Відповісти
І буде цей пошук тривати ще років 20-30. І це за умов, що в ЄС не знайдеться країн, кацапських шісток, котрі будуть проти
28.05.2026 10:11 Відповісти
 
 