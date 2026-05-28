ЄС потрібно оновити правила вступу для України та інших кандидатів, - Кос

Єврокомісарка Марта Кос заявила, що ЄС має змінити систему розширення, щоб швидше та ефективніше враховувати інтереси України як країни-кандидата.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона зазначила в інтерв'ю Financial Times.

"Якщо є підходящий час для прискорення розширення - він настав зараз", - наголосила вона.

За словами Кос, Євросоюз має перейти "від слів до дій" і знайти новий формат розширення, який дозволить врахувати ситуацію України. Єврокомісарка зауважила, що класична модель вступу до ЄС, яка формувалася десятиліттями, вже не відповідає нинішнім геополітичним викликам. Вона додала, що лідери ЄС, з якими вона спілкувалась приватно, хочуть "поєднання меритократичного принципу і більших можливостей для поступової інтеграції".

"Якщо ми зробимо правильно, ми зможемо побудувати сильний континент, здатний протистояти супротивникам, які хочуть нашого краху. Але якщо ми не зробимо все правильно, інші втрутиться і без вагань використовують усі свої сили проти на... Це набагато більше, аніж просто розширення. Йдеться про наше майбутнє. І тому я сподіваюся, що лідери це усвідомлять і виявлять рішучість та єдність у турботі про майбутнє нашого Європейського союзу", - підкреслила Кос.

Єврокомісарка виключила членство України вже наступного року, як того вимагав президент Володимир Зеленський, водночас визнала, що ця вимога "придала дискусії гостроти".

"Україна надто велика, щоб зазнати невдачі. Тому вона заслуговує на особливу увагу. Я більше боюся того дня, коли настане мир, а ми не будемо готові виконати свої зобов'язання", - сказала вона.

Комісарка також допустила, що об'єднання процесів вступу України і Молдови може завершитися вже цього літа з відкриттям офіційних переговорів для обох країн.

Що передувало

Раніше Кос заявила, що вже в червні може бути відкритий перший переговорний кластер "Основи" щодо вступу України до Європейського Союзу.

Єврокомісія 16 червня планує запропонувати відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС для України та Молдови.

