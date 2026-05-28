ЕС нужно обновить правила вступления для Украины и других кандидатов, - Кос

Реформа вступления в ЕС: Марта Кос о новой модели для Украины и других кандидатов

Еврокомиссар Марта Кос заявила, что ЕС должен изменить систему расширения, чтобы быстрее и эффективнее учитывать интересы Украины как страны-кандидата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Financial Times.

"Если и есть подходящее время для ускорения расширения — оно наступило сейчас", — подчеркнула она.

По словам Кос, Евросоюз должен перейти "от слов к делу" и найти новый формат расширения, который позволит учесть ситуацию Украины. Еврокомиссар отметила, что классическая модель вступления в ЕС, которая формировалась десятилетиями, уже не соответствует нынешним геополитическим вызовам. Она добавила, что лидеры ЕС, с которыми она общалась в частном порядке, хотят "сочетания меритократического принципа и больших возможностей для постепенной интеграции".

"Если мы поступим правильно, мы сможем построить сильный континент, способный противостоять противникам, которые хотят нашего краха. Но если мы не сделаем все правильно, другие вмешаются и без колебаний используют все свои силы против нас... Это гораздо больше, чем просто расширение. Речь идет о нашем будущем. И поэтому я надеюсь, что лидеры это осознают и проявят решимость и единство в заботе о будущем нашего Европейского союза", — подчеркнула Кос.

Еврокомиссар исключила членство Украины уже в следующем году, как того требовал президент Владимир Зеленский, в то же время признала, что это требование "придало дискуссии остроты".

"Украина слишком велика, чтобы потерпеть неудачу. Поэтому она заслуживает особого внимания. Я больше боюсь того дня, когда наступит мир, а мы не будем готовы выполнить свои обязательства", — сказала она.

Комиссар также допустила, что объединение процессов вступления Украины и Молдовы может завершиться уже этим летом с открытием официальных переговоров для обеих стран.

Украина (44400) Евросоюз (18105) Кос Марта (54)
28.05.2026 09:58 Ответить
Це безсумнівно зроблять,та лише після слуги на посаді.
28.05.2026 10:07 Ответить
Об цю вашу модель яка роками існувала греки свого часу витерли ноги тупо підробивши фінансові звіти, я вже мовчу про угорщину яка взагалі жопу витерла всіма вашими цінностями
28.05.2026 09:58 Ответить
І що, навіть не доведеться "заслужити"? Так нецікаво.
28.05.2026 10:02 Ответить
Це безсумнівно зроблять,та лише після слуги на посаді.
28.05.2026 10:07 Ответить
наступники вже мають тенденцію бути гірше папєрєдників ((
28.05.2026 10:32 Ответить
Тенденція-ще не вирок
Треба сподіватись на краще.
28.05.2026 10:53 Ответить
Думаєте, Усик стане наступником?
28.05.2026 11:28 Ответить
а може й ребров )))
28.05.2026 11:40 Ответить
пізно ніколи не буває ...В даному випадку так ,треба прискорити , бо без України , ЄС стане колонією московії , сьогодні це підтвержує реальність ,яка була зрозуміла , ще 10р. тому , а раша до Уралу китаєм ...
28.05.2026 10:11 Ответить
Ви перебільшуєте. Америка не віддасть Європу кацапам.
28.05.2026 10:14 Ответить
США вже віддала Україну...для трампа ЄС це перешкода до його гегемонії ...Повірте ідеологія ціх трьох маразматичних під* філів сі,трамп , ху* ла ,підтримується і такими як маск,а це великі фінансові можливості, для такого політичного дерібану ...маск відійшов від офіціальності , бо це дратувало як консерваторів так і демократів США,але він поруч з трампом , навіть з візітом до китаю , він просуває ідеологію рашизму , маскуючись ...
28.05.2026 10:22 Ответить
Який з Америки гегемон без контролю над Європою. Гегемон над арабами?
28.05.2026 10:29 Ответить
І буде цей пошук тривати ще років 20-30. І це за умов, що в ЄС не знайдеться країн, кацапських шісток, котрі будуть проти
28.05.2026 10:11 Ответить
Может быть. Лет через 20. Это при условии если в следующие лет 5 власть в ключевых странах не возьмут правые, и прочие дружбаны ***** и пока что к этому все и идёт. Трамп это не аномалия, а скорее тенденция. Если конечно ***** войну с Европой не начнет. Тогда все развернется на 180.
28.05.2026 12:10 Ответить
 
 