ЕС нужно обновить правила вступления для Украины и других кандидатов, - Кос

Еврокомиссар Марта Кос заявила, что ЕС должен изменить систему расширения, чтобы быстрее и эффективнее учитывать интересы Украины как страны-кандидата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Financial Times.

"Если и есть подходящее время для ускорения расширения — оно наступило сейчас", — подчеркнула она.

По словам Кос, Евросоюз должен перейти "от слов к делу" и найти новый формат расширения, который позволит учесть ситуацию Украины. Еврокомиссар отметила, что классическая модель вступления в ЕС, которая формировалась десятилетиями, уже не соответствует нынешним геополитическим вызовам. Она добавила, что лидеры ЕС, с которыми она общалась в частном порядке, хотят "сочетания меритократического принципа и больших возможностей для постепенной интеграции".

"Если мы поступим правильно, мы сможем построить сильный континент, способный противостоять противникам, которые хотят нашего краха. Но если мы не сделаем все правильно, другие вмешаются и без колебаний используют все свои силы против нас... Это гораздо больше, чем просто расширение. Речь идет о нашем будущем. И поэтому я надеюсь, что лидеры это осознают и проявят решимость и единство в заботе о будущем нашего Европейского союза", — подчеркнула Кос.

Еврокомиссар исключила членство Украины уже в следующем году, как того требовал президент Владимир Зеленский, в то же время признала, что это требование "придало дискуссии остроты".

"Украина слишком велика, чтобы потерпеть неудачу. Поэтому она заслуживает особого внимания. Я больше боюсь того дня, когда наступит мир, а мы не будем готовы выполнить свои обязательства", — сказала она.

Комиссар также допустила, что объединение процессов вступления Украины и Молдовы может завершиться уже этим летом с открытием официальных переговоров для обеих стран.

Что предшествовало

Ранее Кос заявила, что уже в июне может быть открыт первый переговорный кластер "Основы" по вступлению Украины в Европейский Союз.

Еврокомиссия 16 июня планирует предложить открытие первого кластера переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы.

