Єврокомісарка Кос вважає корисною ініціативу Мерца щодо нового формату інтеграції України до ЄС
Єврокомісарка Марта Кос позитивно оцінила ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо "асоційованого членства" України в ЄС, назвавши її поштовхом до важливої дискусії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю Financial Times.
"Це корисно, тому що нам потрібна серйозна дискусія", – сказала Кос у відповідь на питання про пропозицію Мерца.
За її словами, ця ініціатива може стати відправною точкою для ширшого обговорення нових підходів до розширення ЄС.
"Я підтримую дискусію. Це одна з ідей, і це хороший початок для обговорення... Довести розширення до фінішу – це chefsache", – зазначила єврокомісарка, використавши німецький термін для позначення питань, які мають вирішувати лідери держав.
Нинішній підхід до розширення потребує змін
Кос заявила, що поки не знає, у якому напрямку рухатимуться подальші переговори, однак вважає необхідним шукати нову модель інтеграції.
"Я згодна, що ми маємо знайти рішення, яке відрізнятиметься від того, що ми використовуємо сьогодні", – сказала вона.
Єврокомісарка також повідомила, що багато європейських лідерів підтримують поєднання принципу вступу "за заслугами" із механізмами поступової інтеграції кандидатів до ЄС.
Окремо Кос наголосила, що озвучена президентом Володимиром Зеленським мета вступу України до Євросоюзу вже наступного року є нереалістичною, однак така позиція допомогла надати процесу більшої терміновості.
Крім того, вона припустила, що вже цього літа може завершитися "штучне" об’єднання переговорних процесів України та Молдова щодо вступу до ЄС.
"Ми побачимо, хто виконає обіцянки, хто зможе зробити більше", – підсумувала Кос.
Що передувало?
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС до повноцінного вступу.
- Французький міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад раніше також припускав, що ЄС може запропонувати Україні проміжний статус, який дозволить поступове зближення з європейськими політиками та інституціями.
- У відповідь на пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо надання Україні нового статусу "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства у Європейській комісії заявили, що вітають таку дискусію між державами-членами.
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры? в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
Європа скоріше повторить Мюнхен38 - на цей раз на користь Кремля...
* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"