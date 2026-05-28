УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12849 відвідувачів онлайн
Новини Вступ України до ЄС
351 1

Єврокомісарка Кос вважає корисною ініціативу Мерца щодо нового формату інтеграції України до ЄС

У Єврокомісії підтримали дискусію про новий формат інтеграції України

Єврокомісарка Марта Кос позитивно оцінила ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо "асоційованого членства" України в ЄС, назвавши її поштовхом до важливої дискусії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю Financial Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це корисно, тому що нам потрібна серйозна дискусія", – сказала Кос у відповідь на питання про пропозицію Мерца.

За її словами, ця ініціатива може стати відправною точкою для ширшого обговорення нових підходів до розширення ЄС.

"Я підтримую дискусію. Це одна з ідей, і це хороший початок для обговорення... Довести розширення до фінішу – це chefsache", – зазначила єврокомісарка, використавши німецький термін для позначення питань, які мають вирішувати лідери держав.

Нинішній підхід до розширення потребує змін

Кос заявила, що поки не знає, у якому напрямку рухатимуться подальші переговори, однак вважає необхідним шукати нову модель інтеграції.

"Я згодна, що ми маємо знайти рішення, яке відрізнятиметься від того, що ми використовуємо сьогодні", – сказала вона.

Єврокомісарка також повідомила, що багато європейських лідерів підтримують поєднання принципу вступу "за заслугами" із механізмами поступової інтеграції кандидатів до ЄС.

Окремо Кос наголосила, що озвучена президентом Володимиром Зеленським мета вступу України до Євросоюзу вже наступного року є нереалістичною, однак така позиція допомогла надати процесу більшої терміновості.

Крім того, вона припустила, що вже цього літа може завершитися "штучне" об’єднання переговорних процесів України та Молдова щодо вступу до ЄС.

"Ми побачимо, хто виконає обіцянки, хто зможе зробити більше", – підсумувала Кос.

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС потрібно оновити правила вступу для України та інших кандидатів, - Кос

Автор: 

Мерц Фрідріх (443) Кос Марта (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Страх Європи перед Путіним і репутація т.зв. "еліти" України така, що Україну воліють тримати на карантині до... "повної побудови комунізму" в Європі.

"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.

Под предлогом спасения шкуры? в конце концов, мы все друг друга поубиваем.

Человеческая шкура стала флагом Европы.

Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,

Європа скоріше повторить Мюнхен38 - на цей раз на користь Кремля...


................................................................................................

* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"

показати весь коментар
28.05.2026 12:37 Відповісти
 
 