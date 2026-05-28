Еврокомиссар Кос считает полезной инициативу Мерца о новом формате интеграции Украины в ЕС

Еврокомиссар Марта Кос положительно оценила идею канцлера Германии Фридриха Мерца о "ассоциированном членстве" Украины в ЕС, назвав её толчком к важной дискуссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Financial Times.

"Это полезно, потому что нам нужна серьезная дискуссия", – сказала Кос в ответ на вопрос о предложении Мерца.

По ее словам, эта инициатива может стать отправной точкой для более широкого обсуждения новых подходов к расширению ЕС.

"Я поддерживаю дискуссию. Это одна из идей, и это хорошее начало для обсуждения... Довести расширение до финиша – это chefsache", – отметила еврокомиссар, использовав немецкий термин для обозначения вопросов, которые должны решать лидеры государств.

Нынешний подход к расширению требует изменений

Кос заявила, что пока не знает, в каком направлении будут двигаться дальнейшие переговоры, однако считает необходимым искать новую модель интеграции.

"Я согласна, что мы должны найти решение, которое будет отличаться от того, что мы используем сегодня", – сказала она.

Еврокомиссар также сообщила, что многие европейские лидеры поддерживают сочетание принципа вступления "по заслугам" с механизмами постепенной интеграции кандидатов в ЕС.

Отдельно Кос подчеркнула, что озвученная президентом Владимиром Зеленским цель вступления Украины в Евросоюз уже в следующем году является нереалистичной, однако такая позиция помогла придать процессу большей срочности.

Кроме того, она предположила, что уже этим летом может завершиться "искусственное" объединение переговорных процессов Украины и Молдовы по вступлению в ЕС.

"Мы увидим, кто выполнит обещания, кто сможет сделать больше", – подытожила Кос.

