Еврокомиссар Кос считает полезной инициативу Мерца о новом формате интеграции Украины в ЕС
Еврокомиссар Марта Кос положительно оценила идею канцлера Германии Фридриха Мерца о "ассоциированном членстве" Украины в ЕС, назвав её толчком к важной дискуссии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Financial Times.
"Это полезно, потому что нам нужна серьезная дискуссия", – сказала Кос в ответ на вопрос о предложении Мерца.
По ее словам, эта инициатива может стать отправной точкой для более широкого обсуждения новых подходов к расширению ЕС.
"Я поддерживаю дискуссию. Это одна из идей, и это хорошее начало для обсуждения... Довести расширение до финиша – это chefsache", – отметила еврокомиссар, использовав немецкий термин для обозначения вопросов, которые должны решать лидеры государств.
Нынешний подход к расширению требует изменений
Кос заявила, что пока не знает, в каком направлении будут двигаться дальнейшие переговоры, однако считает необходимым искать новую модель интеграции.
"Я согласна, что мы должны найти решение, которое будет отличаться от того, что мы используем сегодня", – сказала она.
Еврокомиссар также сообщила, что многие европейские лидеры поддерживают сочетание принципа вступления "по заслугам" с механизмами постепенной интеграции кандидатов в ЕС.
Отдельно Кос подчеркнула, что озвученная президентом Владимиром Зеленским цель вступления Украины в Евросоюз уже в следующем году является нереалистичной, однако такая позиция помогла придать процессу большей срочности.
Кроме того, она предположила, что уже этим летом может завершиться "искусственное" объединение переговорных процессов Украины и Молдовы по вступлению в ЕС.
"Мы увидим, кто выполнит обещания, кто сможет сделать больше", – подытожила Кос.
Что предшествовало?
- Канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС до полноценного вступления.
- Французский министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад ранее также предполагал, что ЕС может предложить Украине промежуточный статус, который позволит постепенное сближение с европейскими политиками и институтами.
- В ответ на предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине нового статуса "ассоциированного члена" ЕС до получения полноправного членства в Европейской комиссии заявили, что приветствуют такую дискуссию между государствами-членами.
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры? в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
Європа скоріше повторить Мюнхен38 - на цей раз на користь Кремля...
* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"