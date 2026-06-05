Словакия готова поддержать открытие первого и последующих кластеров по вступлению Украины в ЕС, - Сибига
Словакия подтвердила поддержку открытия первого и последующих раундов переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига на совместном брифинге со словацким коллегой Юраем Бланаром, передает "Еспресо", информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал Сибига, Бланар подтвердил готовность Братиславы поддержать открытие первого и последующих кластеров переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
Он также поблагодарил Словакию за "своевременную политическую поддержку" и подчеркнул, что вступление Украины в ЕС отвечает интересам как самой Словакии, так и ее граждан и бизнеса.
Сообщается, что министры обсудили ситуацию с безопасностью, усиление противовоздушной обороны, сотрудничество Украины и Словакии в оборонной промышленности, санкционное давление на Россию и реализацию договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Напомним:
Ранее сообщалось, что новое правительство Венгрии согласилось разблокировать продвижение заявки Украины и Молдовы на членство в ЕС.
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