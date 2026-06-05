Словакия готова поддержать открытие первого и последующих кластеров по вступлению Украины в ЕС, - Сибига

Словакия подтвердила поддержку открытия первого и последующих раундов переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига на совместном брифинге со словацким коллегой Юраем Бланаром, передает "Еспресо", информирует Цензор.НЕТ.

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Как рассказал Сибига, Бланар подтвердил готовность Братиславы поддержать открытие первого и последующих кластеров переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Он также поблагодарил Словакию за "своевременную политическую поддержку" и подчеркнул, что вступление Украины в ЕС отвечает интересам как самой Словакии, так и ее граждан и бизнеса.

Сообщается, что министры обсудили ситуацию с безопасностью, усиление противовоздушной обороны, сотрудничество Украины и Словакии в оборонной промышленности, санкционное давление на Россию и реализацию договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что новое правительство Венгрии согласилось разблокировать продвижение заявки Украины и Молдовы на членство в ЕС.

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