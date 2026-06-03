Кипрское председательство начало подготовку к открытию первого кластера по вступлению Украины в ЕС
Кипрское председательство в Совете ЕС приступило к подготовке к официальному открытию первого кластера в рамках переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз.
Об этом говорится в сообщении кипрского председательства в Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Начата подготовка к открытию первого кластера
Отмечается, что в ближайшие дни кипрское председательство "продолжит настойчиво работать над завершением обсуждений в Совете для официального открытия кластера".
"Кипрское председательство, руководствуясь подходом, основанным на заслугах, добивается успехов в вопросе расширения, который является стратегическим приоритетом и одной из наиболее трансформационных политик Европейского Союза", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал начало переговоров по первому кластеру вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, споры между Киевом и Будапештом не должны влиять на этот процесс и должны решаться отдельно.
- СМИ сообщали, что 15 июня Евросоюз может открыть первый кластер в переговорах о вступлении Украины и Молдовы.
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willy way
показать весь комментарий03.06.2026 23:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
zakvova
показать весь комментарий03.06.2026 23:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андрій Руденко #570436
показать весь комментарий04.06.2026 00:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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