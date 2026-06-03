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Новости Членство Украины в ЕС
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Кипрское председательство начало подготовку к открытию первого кластера по вступлению Украины в ЕС

Кипр начал подготовку к открытию первого переговорного кластера для Украины

Кипрское председательство в Совете ЕС приступило к подготовке к официальному открытию первого кластера в рамках переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Об этом говорится в сообщении кипрского председательства в Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Начата подготовка к открытию первого кластера 

Отмечается, что в ближайшие дни кипрское председательство "продолжит настойчиво работать над завершением обсуждений в Совете для официального открытия кластера".

"Кипрское председательство, руководствуясь подходом, основанным на заслугах, добивается успехов в вопросе расширения, который является стратегическим приоритетом и одной из наиболее трансформационных политик Европейского Союза", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

  • Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал начало переговоров по первому кластеру вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, споры между Киевом и Будапештом не должны влиять на этот процесс и должны решаться отдельно.
  • СМИ сообщали, что 15 июня Евросоюз может открыть первый кластер в переговорах о вступлении Украины и Молдовы.

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Кипр (243) Евросоюз (18159)
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Кiпр. Зручно.
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03.06.2026 23:49 Ответить
Це вже сама підготовка чи підготовка до підготовки? Уточніть інформацію💩
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03.06.2026 23:55 Ответить
Як то кажуть у певних колах - Кіпр у поміч.
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04.06.2026 00:26 Ответить
 
 