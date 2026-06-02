Мерц выступил за начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал начало переговоров по первому кластеру вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, разногласия между Киевом и Будапештом не должны влиять на этот процесс и должны решаться отдельно.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мерц выступил за запуск первого переговорного кластера

По словам канцлера, Германия понимает стремление Будапешта урегулировать вопросы, связанные с венгерским меньшинством в Украине.

"Мы понимаем, что Будапешт сначала хочет урегулировать двусторонние вопросы, например права венгерского меньшинства в Украине", - добавил Мерц.

В то же время он подчеркнул, что такие дискуссии не должны становиться препятствием для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

"Это не должно происходить в ущерб европейской поддержке и не должно отвлекать нас от цели сейчас открыть первое переговорное направление с Украиной", - подчеркнул немецкий лидер.

Таким образом, Мерц фактически призвал страны ЕС перейти к практическому этапу переговоров о вступлении Украины, несмотря на имеющиеся разногласия между Киевом и Будапештом.

Для открытия переговорного кластера нужна единодушная поддержка ЕС

Вопрос открытия первого переговорного кластера остается одним из ключевых элементов дальнейшего продвижения Украины к членству в Европейском Союзе. Для принятия соответствующего решения необходима поддержка всех государств-членов блока.

Автор: 

Венгрия (2601) членство в ЕС (1271) Фридрих Мерц (437)
Топ комментарии
Шоу маст го он.
Здається Мерця більше всіх мучить совість.
КабМіндічі зеленського, з татаровим і єрмаком, висловлять своє занепокоєння, з ригоАНАЛЬНИМ у ВРУ???
Чекаємо на гучну заяву, від шуфрича і тиМошенниці!!??
02.06.2026 16:25 Ответить
Гут, гер Мерц. А суперечок між Київом та Будапештом нема. Є тупі хателки мудьяр, як і у навроцьких, а суперечок нема.
02.06.2026 16:26 Ответить
Напевно за цю сучку фрау Меркель, яка зарубавши нам вступ до НАТО, ще розформувала 26 бригад бундесверу, чим розвалила всю систему безпеки ЄС.
02.06.2026 16:37 Ответить
Забудьте про ЄС. Просто забудьте. Біля 50% його бюджету - дотації сільгосп-виробникам. Ніхто з аграрною Україною не збирається ділитися цим тортом. Особливо, поляки, які нас туди не пустять. І це не залежить ні від нашої корупції, ні від поганих законів, ні від мадярської мови в Берегово, ні від Мельника з Бандерою. Нічого особистого, тількі бізнес.
02.06.2026 16:37 Ответить
На с/х выделяется менее 30% ( 55 млрд.) от общего бюджета финансирования всех программ (192 млрд.)евро.
02.06.2026 17:04 Ответить
Мерц підтримав початок переговорів про відкриття першого кластеру про початок переговорів про відкриття всіх кластерів про початок переговорів про вступ в ЄС.
02.06.2026 16:39 Ответить
Це навіть не морквина перед носом України бо морквина хоча б реально існує.
02.06.2026 16:52 Ответить
"Малыш и Карлсон" - Она? В телевизор? Вот эта толстая домомучительница хочет залезть в самую маленькую коробочку? Ничего не получится. ПРАВА ЛЮДИНИ!ПРАВА ЛЮДИНИ!
02.06.2026 16:52 Ответить
 
 