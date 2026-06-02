Мерц выступил за начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал начало переговоров по первому кластеру вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, разногласия между Киевом и Будапештом не должны влиять на этот процесс и должны решаться отдельно.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мерц выступил за запуск первого переговорного кластера

По словам канцлера, Германия понимает стремление Будапешта урегулировать вопросы, связанные с венгерским меньшинством в Украине.

"Мы понимаем, что Будапешт сначала хочет урегулировать двусторонние вопросы, например права венгерского меньшинства в Украине", - добавил Мерц.

В то же время он подчеркнул, что такие дискуссии не должны становиться препятствием для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

"Это не должно происходить в ущерб европейской поддержке и не должно отвлекать нас от цели сейчас открыть первое переговорное направление с Украиной", - подчеркнул немецкий лидер.

Таким образом, Мерц фактически призвал страны ЕС перейти к практическому этапу переговоров о вступлении Украины, несмотря на имеющиеся разногласия между Киевом и Будапештом.

Для открытия переговорного кластера нужна единодушная поддержка ЕС

Вопрос открытия первого переговорного кластера остается одним из ключевых элементов дальнейшего продвижения Украины к членству в Европейском Союзе. Для принятия соответствующего решения необходима поддержка всех государств-членов блока.

