1 546 17

Мерц виступив за старт переговорів щодо вступу України до Євросоюзу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав початок переговорів щодо першого кластера вступу України до Європейського Союзу. За його словами, суперечки між Києвом і Будапештом не повинні впливати на цей процес та мають вирішуватися окремо.

Про це він повідомив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Мерц виступив за запуск першого переговорного кластера

За словами канцлера, Німеччина розуміє прагнення Будапешта врегулювати питання, пов'язані з угорською меншиною в Україні.

Ми розуміємо, що Будапешт спочатку хоче врегулювати двосторонні питання, наприклад права угорської меншини в Україні", - додав Мерц.

Водночас він наголосив, що такі дискусії не повинні ставати перешкодою для подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Це не повинно відбуватися на шкоду європейській підтримці і не повинно відволікати нас від мети зараз відкрити перший переговорний напрямок з Україною", - підкреслив німецький лідер.

Таким чином Мерц фактично закликав країни ЄС перейти до практичного етапу переговорів про вступ України, попри наявні розбіжності між Києвом і Будапештом.

Для відкриття переговорного кластера потрібна одностайна підтримка ЄС

Питання відкриття першого переговорного кластера залишається одним із ключових елементів подальшого просування України до членства в Європейському Союзі. Для ухвалення відповідного рішення необхідна підтримка всіх держав-членів блоку.

Топ коментарі
+7
Забудьте про ЄС. Просто забудьте. Біля 50% його бюджету - дотації сільгосп-виробникам. Ніхто з аграрною Україною не збирається ділитися цим тортом. Особливо, поляки, які нас туди не пустять. І це не залежить ні від нашої корупції, ні від поганих законів, ні від мадярської мови в Берегово, ні від Мельника з Бандерою. Нічого особистого, тількі бізнес.
показати весь коментар
02.06.2026 16:37 Відповісти
+4
Шоу маст го он.
показати весь коментар
02.06.2026 16:30 Відповісти
+2
Дякуємо вам,пане Мерц, і Німеччині
показати весь коментар
02.06.2026 17:28 Відповісти
КабМіндічі зеленського, з татаровим і єрмаком, висловлять своє занепокоєння, з ригоАНАЛЬНИМ у ВРУ???
Чекаємо на гучну заяву, від шуфрича і тиМошенниці!!??
показати весь коментар
02.06.2026 16:25 Відповісти
Гут, гер Мерц. А суперечок між Київом та Будапештом нема. Є тупі хателки мудьяр, як і у навроцьких, а суперечок нема.
показати весь коментар
02.06.2026 16:26 Відповісти
Здається Мерця більше всіх мучить совість.
показати весь коментар
02.06.2026 16:32 Відповісти
Напевно за цю сучку фрау Меркель, яка зарубавши нам вступ до НАТО, ще розформувала 26 бригад бундесверу, чим розвалила всю систему безпеки ЄС.
показати весь коментар
02.06.2026 16:37 Відповісти
На с/х выделяется менее 30% ( 55 млрд.) от общего бюджета финансирования всех программ (192 млрд.)евро.
показати весь коментар
02.06.2026 17:04 Відповісти
На фінансування сільського господарства в Європейському Союзі виділяється близько 31% - 38% загального бюджету ЄС (залежно від того, чи враховувати екстрені фонди відновлення, як-от NextGenerationEU).
Уся аграрна підтримка блоку об'єднана у масштабну програму - Спільну сільськогосподарську політику (ССП), або англійською Common Agricultural Policy (CAP). На поточний бюджетний період (2021-2027 роки) на неї закладено 386,6 мільярда євро.

Не 50%, я помилився, але й не 192 млрд.
показати весь коментар
02.06.2026 18:21 Відповісти
192 - это на 26 год. и не от БЮДЖЕТА, а от фонда программ финансирования)
показати весь коментар
02.06.2026 18:36 Відповісти
Ніколай, охолоньте. Час спливає, усе змінюється. Хто був цілком впевнений, що порох Томос нарішає? Отож. А завтра кєтай Тайвань (не дай боже !!!) захопить, то ЄС нарішає українське членство у ЄС за місяць.
показати весь коментар
02.06.2026 18:13 Відповісти
Мерц підтримав початок переговорів про відкриття першого кластеру про початок переговорів про відкриття всіх кластерів про початок переговорів про вступ в ЄС.
показати весь коментар
02.06.2026 16:39 Відповісти
Це навіть не морквина перед носом України бо морквина хоча б реально існує.
показати весь коментар
02.06.2026 16:52 Відповісти
"Малыш и Карлсон" - Она? В телевизор? Вот эта толстая домомучительница хочет залезть в самую маленькую коробочку? Ничего не получится. ПРАВА ЛЮДИНИ!ПРАВА ЛЮДИНИ!
показати весь коментар
02.06.2026 16:52 Відповісти
мерц вже давно в вікно не виглядає! ))))
показати весь коментар
02.06.2026 17:14 Відповісти
Нарешті адекватні європолітики починають посилати мадьярів найух; декого з ляхів теж треба туди ж.
показати весь коментар
02.06.2026 18:05 Відповісти
 
 