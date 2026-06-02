Мерц виступив за старт переговорів щодо вступу України до Євросоюзу
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав початок переговорів щодо першого кластера вступу України до Європейського Союзу. За його словами, суперечки між Києвом і Будапештом не повинні впливати на цей процес та мають вирішуватися окремо.
Про це він повідомив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Мерц виступив за запуск першого переговорного кластера
За словами канцлера, Німеччина розуміє прагнення Будапешта врегулювати питання, пов'язані з угорською меншиною в Україні.
Ми розуміємо, що Будапешт спочатку хоче врегулювати двосторонні питання, наприклад права угорської меншини в Україні", - додав Мерц.
Водночас він наголосив, що такі дискусії не повинні ставати перешкодою для подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі.
"Це не повинно відбуватися на шкоду європейській підтримці і не повинно відволікати нас від мети зараз відкрити перший переговорний напрямок з Україною", - підкреслив німецький лідер.
Таким чином Мерц фактично закликав країни ЄС перейти до практичного етапу переговорів про вступ України, попри наявні розбіжності між Києвом і Будапештом.
Для відкриття переговорного кластера потрібна одностайна підтримка ЄС
Питання відкриття першого переговорного кластера залишається одним із ключових елементів подальшого просування України до членства в Європейському Союзі. Для ухвалення відповідного рішення необхідна підтримка всіх держав-членів блоку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чекаємо на гучну заяву, від шуфрича і тиМошенниці!!??
Уся аграрна підтримка блоку об'єднана у масштабну програму - Спільну сільськогосподарську політику (ССП), або англійською Common Agricultural Policy (CAP). На поточний бюджетний період (2021-2027 роки) на неї закладено 386,6 мільярда євро.
Не 50%, я помилився, але й не 192 млрд.