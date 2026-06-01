456 10

Україна має стати членом ЄС до 2030 року, процес треба прискорити, - прем’єрка Литви Ругінене

У Литві виступають за прискорений вступ України до ЄС

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене вважає, що Україна має стати повноправним членом Європейського Союзу, а процеси її вступу мають бути прискорені.

Про це пише LRT, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Україна має стати повноправним членом ЄС до 2030 року. Цей процес затягнувся надто довго. Тому ми повинні зробити все, щоб його пришвидшити", - наголосила вона.

"Дуже важливо, щоб усі шість розділів переговорів щодо членства України в ЄС були відкриті зараз", - додала Ругінене.

Що передувало?

  • Раніше Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вже в червні може бути відкритий перший переговорний кластер "Основи" щодо вступу України до Європейського Союзу.
  • Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала умови для відкриття першого кластера вступу до ЄС.

+1
Має... Може... Повинна... А хотілось би БУДЕ.
01.06.2026 13:45 Відповісти
Наші також все в майбутньому обіцяють.
01.06.2026 13:52 Відповісти
В яких кордонах ?
01.06.2026 13:50 Відповісти
і після 2030 року ,Україна ще 50 років буде вступати...
01.06.2026 13:51 Відповісти
коли з цією шоблою Україну впустят в єс до 2030 року, то вже до початку 2031 вони єс остаточно розвалють! орбан та його єврошайка повісяться від завидків до зелених!
01.06.2026 13:53 Відповісти
Для цього спочатку треба позбутися "зеленого племені"
01.06.2026 13:55 Відповісти
Потрібні СШЄ - Сполучені Штати Європи - шоб шось вирішувати
01.06.2026 13:55 Відповісти
01.06.2026 14:00 Відповісти
2030 ??? ви кинете Україну... не викоючаю, що не дай Бог поразки з поляками будете Захід ділити під гаслом - врятуймо українців від від пдр кцп.. Ну що є така доля нам випала.... Дивіться не обпісяйтеся, коли наші Бпла до вас залетять з транзиту на Лугу рашистську..після їх РЕБу.. Спокйних вам ночей і сонячних днів
01.06.2026 14:06 Відповісти
До 2030 може й ні але до 2050 точно, якщо буде існувати.
01.06.2026 14:48 Відповісти
 
 