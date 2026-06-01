Україна має стати членом ЄС до 2030 року, процес треба прискорити, - прем’єрка Литви Ругінене
Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене вважає, що Україна має стати повноправним членом Європейського Союзу, а процеси її вступу мають бути прискорені.
Про це пише LRT, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Україна має стати повноправним членом ЄС до 2030 року. Цей процес затягнувся надто довго. Тому ми повинні зробити все, щоб його пришвидшити", - наголосила вона.
"Дуже важливо, щоб усі шість розділів переговорів щодо членства України в ЄС були відкриті зараз", - додала Ругінене.
Що передувало?
Топ коментарі
+1 Besya #602532
показати весь коментар01.06.2026 13:45 Відповісти Посилання
+1 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар01.06.2026 13:52 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Besya #602532
показати весь коментар01.06.2026 13:45 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Обліковий Запис #597212
показати весь коментар01.06.2026 13:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар01.06.2026 13:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар01.06.2026 13:52 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Fjall_Raven
показати весь коментар01.06.2026 13:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ярослав Кийко
показати весь коментар01.06.2026 13:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валентин Коваль #620706
показати весь коментар01.06.2026 13:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Віктор Скептик
показати весь коментар01.06.2026 14:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Caesar Caesarchenko
показати весь коментар01.06.2026 14:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Gregory Mihelson
показати весь коментар01.06.2026 14:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль