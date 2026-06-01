Україна має стати членом ЄС до 2030 року, процес треба прискорити, - прем’єрка Литви Ругінене

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене вважає, що Україна має стати повноправним членом Європейського Союзу, а процеси її вступу мають бути прискорені.

"Україна має стати повноправним членом ЄС до 2030 року. Цей процес затягнувся надто довго. Тому ми повинні зробити все, щоб його пришвидшити", - наголосила вона.

"Дуже важливо, щоб усі шість розділів переговорів щодо членства України в ЄС були відкриті зараз", - додала Ругінене.

Раніше Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вже в червні може бути відкритий перший переговорний кластер "Основи" щодо вступу України до Європейського Союзу.

Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала умови для відкриття першого кластера вступу до ЄС.

