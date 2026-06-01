Украина должна стать членом ЕС до 2030 года, процесс нужно ускорить, - премьер-министр Литвы Ругинене

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене считает, что Украина должна стать полноправным членом Европейского Союза, а процессы её вступления должны быть ускорены.

Об этом пишет LRT, передает Цензор.НЕТ.

"Украина должна стать полноправным членом ЕС до 2030 года. Этот процесс затянулся слишком долго. Поэтому мы должны сделать все, чтобы его ускорить", — подчеркнула она.

"Очень важно, чтобы все шесть разделов переговоров о членстве Украины в ЕС были открыты сейчас", — добавила Ругинене.

Что предшествовало?

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что уже в июне может быть открыт первый переговорный кластер "Основы" по вступлению Украины в Европейский Союз.

Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила условия для открытия первого кластера вступления в ЕС.

