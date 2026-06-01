РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13198 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
285 9

Украина должна стать членом ЕС до 2030 года, процесс нужно ускорить, - премьер-министр Литвы Ругинене

В Литве выступают за ускоренное вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене считает, что Украина должна стать полноправным членом Европейского Союза, а процессы её вступления должны быть ускорены.

Об этом пишет LRT, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Украина должна стать полноправным членом ЕС до 2030 года. Этот процесс затянулся слишком долго. Поэтому мы должны сделать все, чтобы его ускорить", — подчеркнула она.

"Очень важно, чтобы все шесть разделов переговоров о членстве Украины в ЕС были открыты сейчас", — добавила Ругинене.

Читайте также: Венгрия требует от Украины "реальных шагов" в отношении нацменьшинств для снятия вето на вступление в ЕС

Что предшествовало?

  • Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что уже в июне может быть открыт первый переговорный кластер "Основы" по вступлению Украины в Европейский Союз.
  • Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила условия для открытия первого кластера вступления в ЕС.

Читайте: Открытие всех кластеров переговоров с ЕС стало бы инвестицией в безопасность Европы, — Сибига на встрече с Каллас

Автор: 

Литва (2727) членство в ЕС (1270)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Має... Може... Повинна... А хотілось би БУДЕ.
показать весь комментарий
01.06.2026 13:45 Ответить
В яких кордонах ?
показать весь комментарий
01.06.2026 13:50 Ответить
і після 2030 року ,Україна ще 50 років буде вступати...
показать весь комментарий
01.06.2026 13:51 Ответить
Наші також все в майбутньому обіцяють.
показать весь комментарий
01.06.2026 13:52 Ответить
коли з цією шоблою Україну впустят в єс до 2030 року, то вже до початку 2031 вони єс остаточно розвалють! орбан та його єврошайка повісяться від завидків до зелених!
показать весь комментарий
01.06.2026 13:53 Ответить
Для цього спочатку треба позбутися "зеленого племені"
показать весь комментарий
01.06.2026 13:55 Ответить
Потрібні СШЄ - Сполучені Штати Європи - шоб шось вирішувати
показать весь комментарий
01.06.2026 13:55 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2026 14:00 Ответить
2030 ??? ви кинете Україну... не викоючаю, що не дай Бог поразки з поляками будете Захід ділити під гаслом - врятуймо українців від від пдр кцп.. Ну що є така доля нам випала.... Дивіться не обпісяйтеся, коли наші Бпла до вас залетять з транзиту на Лугу рашистську..після їх РЕБу.. Спокйних вам ночей і сонячних днів
показать весь комментарий
01.06.2026 14:06 Ответить
 
 