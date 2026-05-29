Украина выполнила условия для открытия первого кластера вступления в ЕС, - фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос об открытии переговорных кластеров для Украины и Молдовы будет рассмотрен на заседании Европейского совета 18-19 июня. По её словам, обе страны выполнили все необходимые условия для открытия первого кластера "Основы".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Урсула фон дер Ляйен заявила по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в пятницу, 29 мая.

Когда обсудят открытие кластеров

"Мы (с премьер-министром Мадяром) обсуждали много тем, среди них также вступление (в ЕС) стран-кандидатов. Я хочу здесь подчеркнуть – мы это обсуждали – что это процесс, основанный на заслугах. И наша позиция очень четкая: Украина и Молдова выполнили все условия, необходимые для открытия кластера "Основы", первого кластера", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Стоит отметить, что фон дер Ляйен не дала четкого сигнала относительно возможности открытия первого кластера для Украины во время июньского Европейского совета или (как планировалось при идеальном развитии событий) во время заседания Совета ЕС по общим вопросам 16 июня.

Она подчеркнула, что Украина и Молдова "настойчиво работали над необходимыми реформами и достигли результатов в этих реформах, поэтому нет никаких причин затягивать с этим процессом".

"Мы, безусловно, обсудим это на Европейском совете", – сообщила президент Еврокомиссии.

