Україна виконала умови для відкриття першого кластера вступу до ЄС, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн: відкриття кластерів для України обговорять на саміті ЄС 18-19 червня

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що питання відкриття переговорних кластерів для України та Молдови розглянуть на засіданні Європейської ради 18-19 червня. За її словами, обидві країни виконали всі необхідні умови для відкриття першого кластера "Основи".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Урсула фон дер Ляєн заявила за результатами перемовин з премʼєр-міністром Угорщини Петером Мадяром у п'ятницю, 29 травня.

Коли обговорять відкриття кластерів

Очільниця Єврокомісії обіцяє, що відкриття кластерів для України обговорять на саміті лідерів ЄС 18-19 червня.

"Ми (з премʼєр-міністром Мадяром) обговорювали багато тем, серед них також вступ (до ЄС) країн-кандидатів. Я хочу тут підкреслити, – ми це обговорювали, – що це процес, заснований на заслугах. І наша позиція дуже чітка: Україна і Молдова виконали всі умови, необхідні для відкриття кластера "Основи", першого кластера", – наголосила фон дер Ляєн.

Варто зауважити, що фон дер Ляєн не дала чіткого сигналу щодо можливості відкриття першого кластера для України під час червневої Європейської ради або (як планувалося за ідеального розвитку подій) під час засідання Ради ЄС з загальних питань 16 червня.

Вона підкреслила, що Україна та Молдова "наполегливо працювали над необхідними реформами та досягли результатів у цих реформах, тож немає жодних причин зволікати з цим процесом".

"Ми, безумовно, обговоримо це на Європейській раді", – повідомила президентка Єврокомісії.

Що передувало

  • Раніше Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вже в червні може бути відкритий перший переговорний кластер "Основи" щодо вступу України до Європейського Союзу.

А скільки взагалі цих кластерів?
29.05.2026 17:05 Відповісти
еще твоим внукам останется
29.05.2026 17:31 Відповісти
В хто це?
29.05.2026 17:11 Відповісти
Ну це на десятиріччя. Ніхто нас в НАТО та ЕС не прийме.
29.05.2026 18:13 Відповісти
 
 