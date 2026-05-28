Зеленський заявив про підготовку до відкриття першого переговорного кластера з ЄС

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що найближчими тижнями вдасться відкрити перший переговорний кластер Fundamentals у процесі вступу до Європейського Союзу.

Плани відкриття першого етапу переговорів

Зеленський наголосив, що для руху вперед важлива узгоджена позиція всіх країн ЄС, щоб не було блокувань.

Він висловив сподівання, що вже в червні та протягом літа буде досягнуто помітного прогресу в переговорах.

Президент підкреслив, що Україна прагне відкрити перший кластер і після цього поступово переходити до наступних етапів. Окремо він відзначив важливу підтримку країн Північної Європи, зокрема Швеції.

Очікування підтримки партнерів і наступні кроки

Зеленський також розраховує на подальші переговори з європейськими партнерами, які можуть змінити позицію скептично налаштованих держав.

"Розраховую, що всі партнери будуть працювати так само і з іншими партнерами, які скептичні. Сподіваємося, що під час моїх перемовин червня або літа ми зменшимо цей скепсис і отримаємо для України бажаний важливий результат", — зазначив Президент.

