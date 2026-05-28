Зеленський заявив про підготовку до відкриття першого переговорного кластера з ЄС
Президент України Володимир Зеленський розраховує, що найближчими тижнями вдасться відкрити перший переговорний кластер Fundamentals у процесі вступу до Європейського Союзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм Президента.
Плани відкриття першого етапу переговорів
Зеленський наголосив, що для руху вперед важлива узгоджена позиція всіх країн ЄС, щоб не було блокувань.
Він висловив сподівання, що вже в червні та протягом літа буде досягнуто помітного прогресу в переговорах.
Президент підкреслив, що Україна прагне відкрити перший кластер і після цього поступово переходити до наступних етапів. Окремо він відзначив важливу підтримку країн Північної Європи, зокрема Швеції.
Очікування підтримки партнерів і наступні кроки
Зеленський також розраховує на подальші переговори з європейськими партнерами, які можуть змінити позицію скептично налаштованих держав.
"Розраховую, що всі партнери будуть працювати так само і з іншими партнерами, які скептичні. Сподіваємося, що під час моїх перемовин червня або літа ми зменшимо цей скепсис і отримаємо для України бажаний важливий результат", — зазначив Президент.
Що передувало
- Раніше Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що вже в червні може бути відкритий перший переговорний кластер "Основи" щодо вступу України до Європейського Союзу.
