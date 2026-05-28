УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10830 відвідувачів онлайн
Новини Вступ України до ЄС
409 13

Зеленський заявив про підготовку до відкриття першого переговорного кластера з ЄС

Зеленський про відкриття переговорних кластерів

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що найближчими тижнями вдасться відкрити перший переговорний кластер Fundamentals у процесі вступу до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм Президента.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Плани відкриття першого етапу переговорів

Зеленський наголосив, що для руху вперед важлива узгоджена позиція всіх країн ЄС, щоб не було блокувань.

Він висловив сподівання, що вже в червні та протягом літа буде досягнуто помітного прогресу в переговорах.

Президент підкреслив, що Україна прагне відкрити перший кластер і після цього поступово переходити до наступних етапів. Окремо він відзначив важливу підтримку країн Північної Європи, зокрема Швеції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС має готуватися до переговорів з РФ і посилювати санкції, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Очікування підтримки партнерів і наступні кроки

Зеленський також розраховує на подальші переговори з європейськими партнерами, які можуть змінити позицію скептично налаштованих держав.

"Розраховую, що всі партнери будуть працювати так само і з іншими партнерами, які скептичні. Сподіваємося, що під час моїх перемовин червня або літа ми зменшимо цей скепсис і отримаємо для України бажаний важливий результат", — зазначив Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посередник на переговорах має бути прийнятним насамперед для України, - МЗС Німеччини

Що передувало

  • Раніше Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що вже в червні може бути відкритий перший переговорний кластер "Основи" щодо вступу України до Європейського Союзу.

Автор: 

Зеленський Володимир (27864) вступ (46) Євросоюз (15129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Что попало, любая потужная лапша, только бы не вспоминать кто такой "Вова" с пленок Миндичгейта
показати весь коментар
28.05.2026 19:56 Відповісти
+4
вова, хто Південь з ЗАЕС здав окупантові?
показати весь коментар
28.05.2026 20:06 Відповісти
+3
на базі династії?
показати весь коментар
28.05.2026 19:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на базі династії?
показати весь коментар
28.05.2026 19:54 Відповісти
Зеленський не на тому піариться, те що Угорщина досі проти євроінтеграції України означає що Угорщину просять Німечччина, Італія та Франція не розблоковувати переговори ЄС з Україною. Тільки Зеленський та його тіпі радники цього не розуміють. З євроінтеграції ніякої користі Зеленському не буде, бо не буде ніякої євроінтеграції.
показати весь коментар
28.05.2026 20:10 Відповісти
Что попало, любая потужная лапша, только бы не вспоминать кто такой "Вова" с пленок Миндичгейта
показати весь коментар
28.05.2026 19:56 Відповісти
Що ці переговори конкретно дають хорошого для України?
показати весь коментар
28.05.2026 19:57 Відповісти
Кластер, драфт, імплементація, дрон діл, скріннінг,кейс, трек.
показати весь коментар
28.05.2026 20:03 Відповісти
бдсм,кунилинг,розвідна викрутка....
показати весь коментар
28.05.2026 20:22 Відповісти
Уястери... Точно як у кацапів купа вумних малозрозумілих слів для пересічних громадян.
показати весь коментар
28.05.2026 20:04 Відповісти
вова, хто Південь з ЗАЕС здав окупантові?
показати весь коментар
28.05.2026 20:06 Відповісти
Порошенко!
показати весь коментар
28.05.2026 20:09 Відповісти
💯, особливо портові міста за день, відсутність яких ділять економіку кожної країни в десятеро.
показати весь коментар
28.05.2026 20:09 Відповісти
х уястер
показати весь коментар
28.05.2026 20:11 Відповісти
Чмо ніяк не второпає ( вірніше вдає), що проблема якраз персонально в ішаку. Доки це безтолкове бидло буде смердіти, доти і будемо "вступати".
показати весь коментар
28.05.2026 20:42 Відповісти
Кластерний диктатор потужний як прийме так кластеритт його
показати весь коментар
28.05.2026 21:19 Відповісти
 
 