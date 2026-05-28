ЄС має готуватися до переговорів з РФ і посилювати санкції, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Євросоюз має призначити головного переговірника щодо війни РФ проти України та посилити санкційний тиск на Москву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС на Кіпрі заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я вважаю, що помітно, як Україна за останні тижні та місяці зміцнила свої позиції, економічний ефект від санкцій у Росії стає дедалі відчутнішим, і ми також відчуваємо зміну настроїв. Тому, я вважаю, сьогодні необхідно обговорити, як ми позиціонуємо себе. Йдеться також про наші власні інтереси, про європейські інтереси безпеки, якщо хочете – також про австрійські інтереси безпеки", - заявила Майнль-Райзінгер.

Вона наголосила, що майбутня архітектура безпеки в Європі напряму пов'язана із надійністю енергопостачання та захистом громадян від російських кібератак чи актів саботажу, які загрожують стабільності європейських банківських та соціальних систем.

У зв’язку з цим австрійська міністерка наголосила на необхідності того, щоб Євросоюз був здатний вести переговори "виходячи з власних інтересів".

"Тому я наполягаю на тому, щоб Європейський Союз був готовий і був здатний вести переговори також щодо власних інтересів та призначив головного переговірника або головну переговірницю", - заявила Майнль-Райзінгер.

Слід поєднувати тиск на Росію з діалогом

Вона також додала, що Європейський Союз має одночасно підтримувати Україну та зберігати санкційний тиск на Росію, не відмовляючись від дипломатичних каналів.

Вона зазначила, що під час зустрічей глава МЗС України Андрій Сибіга чітко окреслив очікування Києва щодо готовності ЄС до активніших кроків у процесі підтримки України.

"Йдеться не про діалог замість тиску, а про те, що нам потрібне і те, й інше. Ми маємо бути готовими: або ми сидітимемо за столом і говоритимемо про європейські та австрійські інтереси самі, або це зроблять інші", – сказала Майнль-Райзінгер.

Очільниця австрійського МЗС наголосила на важливості збереження та посилення санкційного тиску на Росію.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб швидко просунути 21-й пакет санкцій, і щоб це був справді жорсткий пакет, адже ми бачимо, що санкції дають ефект і таким чином забезпечують нам певний важіль у переговорах", – зазначила вона.

Підтримка євроінтеграції України

Окремо міністерка підкреслила необхідність подальшого просування України на шляху до ЄС та запуску процесу переговорів про вступ.

"Ми повинні справді просунутися вперед і розпочати процес реформ у напрямку переговорів про вступ України до ЄС. Я сподіваюся, що це скоро станеться. Це також у наших власних інтересах, в австрійських інтересах", – сказала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна активно працює з партнерами в ЄС для наближення членства. Важливо відкрити кластери, - Зеленський. ВIДЕО