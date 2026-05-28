ЕС должен готовиться к переговорам с РФ и усиливать санкции, – глава МИД Австрии Майнль-Райзингер
Евросоюз должен назначить главного переговорщика по вопросу войны РФ против Украины и усилить санкционное давление на Москву.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС на Кипре заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.
"Я считаю, что заметно, как Украина за последние недели и месяцы укрепила свои позиции, экономический эффект от санкций в России становится все более ощутимым, и мы также чувствуем изменение настроений. Поэтому, я считаю, сегодня необходимо обсудить, как мы позиционируем себя. Речь идет также о наших собственных интересах, о европейских интересах безопасности, если хотите – также об австрийских интересах безопасности", – заявила Майнль-Райзингер.
Она подчеркнула, что будущая архитектура безопасности в Европе напрямую связана с надежностью энергоснабжения и защитой граждан от российских кибератак или актов саботажа, которые угрожают стабильности европейских банковских и социальных систем.
В связи с этим австрийский министр подчеркнула необходимость того, чтобы Евросоюз был способен вести переговоры "исходя из собственных интересов".
"Поэтому я настаиваю на том, чтобы Европейский Союз был готов и способен вести переговоры также в отношении собственных интересов и назначил главного переговорщика или главную переговорщицу", — заявила Майнль-Райзингер.
Следует сочетать давление на Россию с диалогом
Она также добавила, что Европейский Союз должен одновременно поддерживать Украину и сохранять санкционное давление на Россию, не отказываясь от дипломатических каналов.
Она отметила, что во время встреч глава МИД Украины Андрей Сибига четко обозначил ожидания Киева относительно готовности ЕС к более активным шагам в процессе поддержки Украины.
"Речь идет не о диалоге вместо давления, а о том, что нам нужно и то, и другое. Мы должны быть готовы: либо мы будем сидеть за столом и говорить о европейских и австрийских интересах сами, либо это сделают другие", — сказала Майнль-Райзингер.
Глава австрийского МИД подчеркнула важность сохранения и усиления санкционного давления на Россию.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы быстро продвинуть 21-й пакет санкций, и чтобы это был действительно жесткий пакет, ведь мы видим, что санкции дают эффект и таким образом обеспечивают нам определенный рычаг в переговорах", – отметила она.
Поддержка евроинтеграции Украины
Отдельно министр подчеркнула необходимость дальнейшего продвижения Украины на пути в ЕС и запуска процесса переговоров о вступлении.
"Мы должны действительно продвинуться вперед и начать процесс реформ в направлении переговоров о вступлении Украины в ЕС. Я надеюсь, что это скоро произойдет. Это также в наших собственных интересах, в интересах Австрии", – сказала она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль