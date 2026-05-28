Зеленский заявил о подготовке к открытию первого переговорного кластера с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в ближайшие недели удастся открыть первый переговорный кластер "Fundamentals" в рамках процесса вступления в Европейский Союз.

Планы открытия первого этапа переговоров

Зеленский подчеркнул, что для продвижения вперед важна согласованная позиция всех стран ЕС, чтобы не было блокировок.

Он выразил надежду, что уже в июне и в течение лета будет достигнут заметный прогресс в переговорах.

Президент подчеркнул, что Украина стремится открыть первый кластер и после этого постепенно переходить к следующим этапам. Отдельно он отметил важную поддержку стран Северной Европы, в частности Швеции.

Ожидание поддержки партнеров и следующие шаги

Зеленский также рассчитывает на дальнейшие переговоры с европейскими партнерами, которые могут изменить позицию скептически настроенных государств.

"Рассчитываю, что все партнеры будут работать так же и с другими партнерами, которые настроены скептически. Надеемся, что во время моих переговоров в июне или летом мы уменьшим этот скептицизм и получим для Украины желаемый важный результат", — отметил Президент.

