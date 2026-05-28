Зеленский заявил о подготовке к открытию первого переговорного кластера с ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в ближайшие недели удастся открыть первый переговорный кластер "Fundamentals" в рамках процесса вступления в Европейский Союз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Президента.
Планы открытия первого этапа переговоров
Зеленский подчеркнул, что для продвижения вперед важна согласованная позиция всех стран ЕС, чтобы не было блокировок.
Он выразил надежду, что уже в июне и в течение лета будет достигнут заметный прогресс в переговорах.
Президент подчеркнул, что Украина стремится открыть первый кластер и после этого постепенно переходить к следующим этапам. Отдельно он отметил важную поддержку стран Северной Европы, в частности Швеции.
Ожидание поддержки партнеров и следующие шаги
Зеленский также рассчитывает на дальнейшие переговоры с европейскими партнерами, которые могут изменить позицию скептически настроенных государств.
"Рассчитываю, что все партнеры будут работать так же и с другими партнерами, которые настроены скептически. Надеемся, что во время моих переговоров в июне или летом мы уменьшим этот скептицизм и получим для Украины желаемый важный результат", — отметил Президент.
Что предшествовало
- Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что уже в июне может быть открыт первый переговорный кластер "Основы" по вступлению Украины в Европейский Союз.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль