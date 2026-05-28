Зеленский заявил о подготовке к открытию первого переговорного кластера с ЕС

Зеленский об открытии переговорных кластеров

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в ближайшие недели удастся открыть первый переговорный кластер "Fundamentals" в рамках процесса вступления в Европейский Союз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Президента.

Планы открытия первого этапа переговоров

Зеленский подчеркнул, что для продвижения вперед важна согласованная позиция всех стран ЕС, чтобы не было блокировок.

Он выразил надежду, что уже в июне и в течение лета будет достигнут заметный прогресс в переговорах.

Президент подчеркнул, что Украина стремится открыть первый кластер и после этого постепенно переходить к следующим этапам. Отдельно он отметил важную поддержку стран Северной Европы, в частности Швеции.

Ожидание поддержки партнеров и следующие шаги

Зеленский также рассчитывает на дальнейшие переговоры с европейскими партнерами, которые могут изменить позицию скептически настроенных государств.

"Рассчитываю, что все партнеры будут работать так же и с другими партнерами, которые настроены скептически. Надеемся, что во время моих переговоров в июне или летом мы уменьшим этот скептицизм и получим для Украины желаемый важный результат", — отметил Президент.

Что предшествовало

  • Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что уже в июне может быть открыт первый переговорный кластер "Основы" по вступлению Украины в Европейский Союз.

Что попало, любая потужная лапша, только бы не вспоминать кто такой "Вова" с пленок Миндичгейта
28.05.2026 19:56
на базі династії?
Що ці переговори конкретно дають хорошого для України?
28.05.2026 19:57
на базі династії?
28.05.2026 19:54 Ответить
Зеленський не на тому піариться, те що Угорщина досі проти євроінтеграції України означає що Угорщину просять Німечччина, Італія та Франція не розблоковувати переговори ЄС з Україною. Тільки Зеленський та його тіпі радники цього не розуміють. З євроінтеграції ніякої користі Зеленському не буде, бо не буде ніякої євроінтеграції.
28.05.2026 20:10
28.05.2026 20:10 Ответить
Кластер, драфт, імплементація, дрон діл, скріннінг,кейс, трек.
28.05.2026 20:03
28.05.2026 20:03 Ответить
бдсм,кунилинг,розвідна викрутка....
28.05.2026 20:22
28.05.2026 20:22 Ответить
Уястери... Точно як у кацапів купа вумних малозрозумілих слів для пересічних громадян.
28.05.2026 20:04
28.05.2026 20:04 Ответить
вова, хто Південь з ЗАЕС здав окупантові?
28.05.2026 20:06
28.05.2026 20:06 Ответить
Порошенко!
28.05.2026 20:09 Ответить
💯, особливо портові міста за день, відсутність яких ділять економіку кожної країни в десятеро.
28.05.2026 20:09
28.05.2026 20:09 Ответить
х уястер
28.05.2026 20:11 Ответить
Чмо ніяк не второпає ( вірніше вдає), що проблема якраз персонально в ішаку. Доки це безтолкове бидло буде смердіти, доти і будемо "вступати".
28.05.2026 20:42
28.05.2026 20:42
 
 