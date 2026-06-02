Венгрия не изменила позицию относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, - СМИ

Венгрия пока не подает никаких сигналов об изменении своей позиции относительно официального открытия первого раунда переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. Точная дата начала этого процесса остается неопределенной.

Об этом "Суспільному" сообщил дипломат ЕС, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам европейского высокопоставленного чиновника, на сегодняшний день нет никаких признаков того, что венгерская сторона готова снять свои возражения.

"Мы несколько раз за сегодня переспрашивали у них - и пока ничего нового", — сказал дипломат.

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В то же время в Брюсселе отмечают, что среди остальных стран-членов блока сохраняется прочная политическая воля для дальнейшего продвижения Украины по пути евроинтеграции, как только будет достигнут консенсус с Венгрией.

В случае получения долгожданного "зеленого света" от Будапешта, заседания профильных рабочих групп и послов ЕС обещают созвать максимально быстро. Впрочем, даже при таком оптимистичном сценарии, все необходимые подготовительные процедуры продлятся не менее одной недели.

Потенциальные сроки

Конкретная дата формального открытия первого кластера переговоров на данный момент напрямую зависит от результатов прямых двусторонних украинско-венгерских консультаций.

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В настоящее время рассматриваются следующие варианты развития событий:

15–16 июня: в эти дни в Люксембурге запланированы официальные заседания министров иностранных и европейских дел стран ЕС, где можно было бы провести межправительственную конференцию.

Резервный вариант: если стороны не успеют завершить подготовительную работу к середине месяца, кипрское председательство в Совете ЕС уже выразило полную готовность созвать соответствующую межправительственную встречу в другое, более позднее время, добавил дипломат ЕС.

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Торги вокруг прав нацменьшинств

Напомним, что параллельно с этим премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о продолжении интенсивных технических переговоров между Киевом и Будапештом. Стороны пытаются урегулировать разногласия относительно языковых, культурных и образовательных прав венгерского меньшинства в Украине.

По словам Мадяра, эти консультации имеют шансы на успешное завершение уже к концу текущей недели.

Что предшествовало?

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал начало переговоров по первому кластеру вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, споры между Киевом и Будапештом не должны влиять на этот процесс и должны решаться отдельно.

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