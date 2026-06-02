Угорщина не змінила позицію щодо старту переговорів про вступ України в ЄС, - ЗМІ

Угорщина поки не подає жодних сигналів про зміну своєї позиції щодо офіційного відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Точна дата старту цього процесу залишається невизначеною.

Про це Суспільному повідомив дипломат ЄС, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами європейського високопосадовця, станом на сьогодні немає жодних ознак того, що угорська сторона готова зняти свої заперечення.

"Ми кілька разів за сьогодні перепитували в них і поки нічого нового", - сказав дипломат.

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Водночас у Брюсселі наголошують, що серед решти країн-членів блоку зберігається міцна політична воля для подальшого просування України євроінтеграційним шляхом, щойно буде досягнуто консенсусу з Угорщиною.

У разі отримання довгоочікуваного "зеленого світла" від Будапешта, засідання профільних робочих груп і послів ЄС обіцяють скликати максимально швидко. Утім, навіть за такого оптимістичного сценарію, всі необхідні підготовчі процедури триватимуть щонайменше один тиждень.

Потенційні дедлайни

Конкретна дата формального відкриття першого кластера переговорів наразі безпосередньо пов'язана із результатами прямих двосторонніх українсько-угорських консультацій.

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Наразі розглядаються такі варіанти розвитку подій:

15–16 червня: у ці дні в Люксембурзі заплановані офіційні засідання міністрів закордонних та європейських справ країн ЄС, де можна було б провести міжурядову конференцію.

Резервний варіант: Якщо сторони не встигнуть фіналізувати підготовчу роботу до середини місяця, Кіпрське президентство в Раді ЄС уже висловило повну готовність скликати відповідну міжурядову зустріч в інший, пізніший час, додав дипломат ЄС.

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Торги навколо прав нацменшин

Нагадаємо, що паралельно з цим премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про тривання інтенсивних технічних перемовин між Києвом і Будапештом. Сторони намагаються врегулювати розбіжності щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської меншини в Україні.

За словами Мадяра, ці консультації мають шанси на успішне завершення вже до кінця поточного тижня.

Що передувало?

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав початок переговорів щодо першого кластера вступу України до Європейського Союзу. За його словами, суперечки між Києвом і Будапештом не повинні впливати на цей процес та мають вирішуватися окремо.

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