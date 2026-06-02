ЕС может открыть первый переговорный кластер с Украиной и Молдовой 15 июня, - Politico

15 июня Евросоюз может открыть первый кластер в переговорах о вступлении Украины и Молдовы.

Об этом пишет Politico.

По данным источников издания, это стало возможным, поскольку Венгрия дала понять, что откажется от своей давней оппозиции в отношении заявки Украины.

Открытие первого кластера запланировано на межправительственную конференцию в Люксембурге 15 июня.

"Киев и Кишинев подали заявки на членство в ЕС одновременно, а это означает, что продвижение заявки Молдовы может произойти только при условии, что это сделают и с Украиной", - пишет Politico.

Переговоры о членстве Украины ускорились после того, как премьер Венгрии Петер Мадьяр посетил Брюссель и встретился с высокопоставленными чиновниками ЕС, сообщил один из дипломатов.

"Открытие кластеров требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов ЕС. Любая страна может заблокировать процесс на любом этапе, выступив против первого кластера или против любого из последующих шагов на пути к членству", - отметили журналисты.

Что предшествовало?

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал начало переговоров по первому кластеру вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, споры между Киевом и Будапештом не должны влиять на этот процесс и должны решаться отдельно.

