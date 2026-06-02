ЄС може відкрити перший переговорний кластер з Україною та Молдовою 15 червня, - Politico

15 червня Євросоюз може відкрити перший кластер у переговорах про вступ України та Молдови.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними джерел видання, це стало можливим, оскільки Угорщина дала зрозуміти, що відмовиться від своєї давньої опозиції щодо заявки України.

Відкриття першого кластера заплановано на міжурядову конференцію в Люксембурзі 15 червня.

"Київ і Кишинів подали заявки на членство в ЄС одночасно, а це означає, що просування заявки Молдови може відбутися лише за умови, що це зроблять і з Україною", - пише Politico.

Переговори щодо членства України пришвидшилися після того як прем'єр Угорщини Петер Мадяр відвідав Брюссель і зустрівся з високопосадовцями ЄС, повідомив один з дипломатів.

"Відкриття кластерів вимагає одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів ЄС. Будь-яка країна може заблокувати процес на будь-якому етапі, або виступивши проти першого кластера, або проти будь-якого з наступних кроків на шляху до членства", - зауважили журналісти.

Що передувало?

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав початок переговорів щодо першого кластера вступу України до Європейського Союзу. За його словами, суперечки між Києвом і Будапештом не повинні впливати на цей процес та мають вирішуватися окремо.

