Кіпрське головування розпочало підготовку до відкриття першого кластера щодо вступу України в ЄС
Кіпрське головування в Раді ЄС розпочало підготовку до офіційного відкриття першого кластера в рамках переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.
Про це йдеться в повідомленні Кіпрського головування в Х, інформує Цензор.НЕТ.
Розпочато підготовку до відкриття першого кластера
Зазначається, що найближчими днями Кіпрське головування "продовжить наполегливо працювати над завершенням обговорень у Раді для офіційного відкриття кластера".
"Кіпрське головування, керуючись підходом, заснованим на заслугах, досягає успіхів у питанні розширення, яке є стратегічним пріоритетом та однією з найбільш трансформаційних політик Європейського Союзу",- сказано в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав початок переговорів щодо першого кластера вступу України до Європейського Союзу. За його словами, суперечки між Києвом і Будапештом не повинні впливати на цей процес та мають вирішуватися окремо.
- ЗМІ повідомляли, що 15 червня Євросоюз може відкрити перший кластер у переговорах про вступ України та Молдови.
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willy way
показати весь коментар03.06.2026 23:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
zakvova
показати весь коментар03.06.2026 23:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Андрій Руденко #570436
показати весь коментар04.06.2026 00:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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