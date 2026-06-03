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Новини Членство України в ЄС
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Кіпрське головування розпочало підготовку до відкриття першого кластера щодо вступу України в ЄС

Кіпр розпочав підготовку до відкриття першого переговорного кластера для України

Кіпрське головування в Раді ЄС розпочало підготовку до офіційного відкриття першого кластера в рамках переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.

Про це йдеться в повідомленні Кіпрського головування в Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Розпочато підготовку до відкриття першого кластера 

Зазначається, що найближчими днями Кіпрське головування "продовжить наполегливо працювати над завершенням обговорень у Раді для офіційного відкриття кластера".

"Кіпрське головування, керуючись підходом, заснованим на заслугах, досягає успіхів у питанні розширення, яке є стратегічним пріоритетом та однією з найбільш трансформаційних політик Європейського Союзу",- сказано в повідомленні.

Читайте також: ЄС може відкрити перший переговорний кластер з Україною та Молдовою 15 червня, - Politico

Що передувало?

  • Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав початок переговорів щодо першого кластера вступу України до Європейського Союзу. За його словами, суперечки між Києвом і Будапештом не повинні впливати на цей процес та мають вирішуватися окремо.
  • ЗМІ повідомляли, що 15 червня Євросоюз може відкрити перший кластер у переговорах про вступ України та Молдови.

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Автор: 

Кіпр (259) Євросоюз (15175)
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Кiпр. Зручно.
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03.06.2026 23:49 Відповісти
Це вже сама підготовка чи підготовка до підготовки? Уточніть інформацію💩
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03.06.2026 23:55 Відповісти
Як то кажуть у певних колах - Кіпр у поміч.
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04.06.2026 00:26 Відповісти
 
 