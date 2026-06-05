Словаччина готова підтримати відкриття першого та наступних кластерів про вступ України до ЄС, - Сибіга

Словаччина підтвердила підтримку відкриття першого й наступних кластерів перемовин про вступ України до Європейського Союзу.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга на спільному брифінгу зі словацьким колегою Юраєм Бланаром, передає "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

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Як розповів Сибіга, Бланар підтвердив готовність Братислави підтримати відкриття першого та наступних кластерів переговорів про членство України в Євросоюзі.

Він також подякував Словаччині за "своєчасну політичну підтримку" та наголосив, що вступ України до ЄС відповідає інтересам як самої Словаччини, так і її громадян та бізнесу.

Повідомляється, що міністри обговорили безпекову ситуацію, посилення протиповітряної оборони, співпрацю України й Словаччини в оборонній промисловості, санкційний тиск на Росію та реалізацію домовленостей між президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що новий уряд Угорщини погодився розблокувати просування заявки України та Молдови на членство в ЄС.

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