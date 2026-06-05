Словаччина готова підтримати відкриття першого та наступних кластерів про вступ України до ЄС, - Сибіга
Словаччина підтвердила підтримку відкриття першого й наступних кластерів перемовин про вступ України до Європейського Союзу.
Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга на спільному брифінгу зі словацьким колегою Юраєм Бланаром, передає "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.
Як розповів Сибіга, Бланар підтвердив готовність Братислави підтримати відкриття першого та наступних кластерів переговорів про членство України в Євросоюзі.
Він також подякував Словаччині за "своєчасну політичну підтримку" та наголосив, що вступ України до ЄС відповідає інтересам як самої Словаччини, так і її громадян та бізнесу.
Повідомляється, що міністри обговорили безпекову ситуацію, посилення протиповітряної оборони, співпрацю України й Словаччини в оборонній промисловості, санкційний тиск на Росію та реалізацію домовленостей між президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що новий уряд Угорщини погодився розблокувати просування заявки України та Молдови на членство в ЄС.
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