Червень і липень можуть визначити дуже багато, треба тиснути на РФ і вивести її на дипломатичний трек, - Зеленський

Червень та липень цього року можуть стати визначальними у питанні дипломатичного вирішення війни в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції у Таллінні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дипломатія

"Червень і липень цього року можуть визначити дуже багато. Потрібен чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалось, що війна може їй щось принести. Українські позиції на фронті сильні, Росія втрачає щомісяця більш ніж 30 тисяч своїх убитими і важко пораненими", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина оточення Путіна хоче завершення війни. Я сказав бізнесмену з РФ, що ми від початку були готові говорити, - Зеленський

Удари по РФ

Він також нагадав, що сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, нафтопереробку та ОПК.

"В окупованому Криму та частині регіонів РФ вже є дефіцит бензину. Російський бюджет з пробоїнами, треба тиснути далі на Росію і вивести її на дипломатичний трек", - резюмував він.

Також читайте: Всередині РФ незадоволені продовженням війни. Потрібно чинити на них більший тиск, - Каллас