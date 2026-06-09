УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14192 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
849 25

Червень і липень можуть визначити дуже багато, треба тиснути на РФ і вивести її на дипломатичний трек, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Червень та липень цього року можуть стати визначальними у питанні дипломатичного вирішення війни в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції у Таллінні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дипломатія

"Червень і липень цього року можуть визначити дуже багато. Потрібен чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалось, що війна може їй щось принести. Українські позиції на фронті сильні, Росія втрачає щомісяця більш ніж 30 тисяч своїх убитими і важко пораненими", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина оточення Путіна хоче завершення війни. Я сказав бізнесмену з РФ, що ми від початку були готові говорити, - Зеленський

Удари по РФ

Він також нагадав, що сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, нафтопереробку та ОПК.

"В окупованому Криму та частині регіонів РФ вже є дефіцит бензину. Російський бюджет з пробоїнами, треба тиснути далі на Росію і вивести її на дипломатичний трек", - резюмував він.

Також читайте: Всередині РФ незадоволені продовженням війни. Потрібно чинити на них більший тиск, - Каллас

Автор: 

Зеленський Володимир (27976) перемовини (3813) Удари по РФ (1013)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
На стадіон реп батл🤣🤣🤣. Доречі мене більше тижня в коментарях не було пару днів назад, ну +/- . Короче вирішення не читати новини і не писати обурення, читав тільки карту тривог. І знаєте ніфіга не змінилося, тим паче в кращу сторону.
показати весь коментар
09.06.2026 13:43 Відповісти
+4
харізма Зеленського так тисне, що йому конче потрібно комусь її продемострувати ...

Бо всі вже бачили окрім ху*ла
показати весь коментар
09.06.2026 13:46 Відповісти
+3
вже ніби як 11 років тиснуть, а ракети і шахеди на людей в Україні летять все більше і більше. Де бомбосховища ? Куди ховатися людям? Де ті "безпечні місця", в яких закликають перебувати чинуші під час тривоги?
показати весь коментар
09.06.2026 13:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На стадіон реп батл🤣🤣🤣. Доречі мене більше тижня в коментарях не було пару днів назад, ну +/- . Короче вирішення не читати новини і не писати обурення, читав тільки карту тривог. І знаєте ніфіга не змінилося, тим паче в кращу сторону.
показати весь коментар
09.06.2026 13:43 Відповісти
Угу..а ще, недивлячись на те, що слово "трек" має кілька значень, мені в першу чергу чомусь згадався велотрек - їзда по колу))) цікаво, скільки намотаємо по колу, поки фініш буде?
показати весь коментар
09.06.2026 14:26 Відповісти
харізма Зеленського так тисне, що йому конче потрібно комусь її продемострувати ...

Бо всі вже бачили окрім ху*ла
показати весь коментар
09.06.2026 13:46 Відповісти
Шашлыками их примани,прилетят даже в Оман на аромат.
показати весь коментар
09.06.2026 13:49 Відповісти
Пора бы уже и удивить к Бениной матери ту рф... такова историческая неизбежность которая выпала на долю Великой Украины!
показати весь коментар
09.06.2026 13:50 Відповісти
Обмудок діряворотий.
показати весь коментар
09.06.2026 13:50 Відповісти
вже ніби як 11 років тиснуть, а ракети і шахеди на людей в Україні летять все більше і більше. Де бомбосховища ? Куди ховатися людям? Де ті "безпечні місця", в яких закликають перебувати чинуші під час тривоги?
показати весь коментар
09.06.2026 13:54 Відповісти
Я би спитав, а що вони отримують, де адекватна відповідь
показати весь коментар
09.06.2026 14:21 Відповісти
едь в Киев иудо-убогий, тебя ждут хрущёвки на ночлежку
показати весь коментар
09.06.2026 13:55 Відповісти
Будут вам всякие треки, не в первый раз такое говорю (В. Зеленский "Как я ******* все, шо мог").
показати весь коментар
09.06.2026 13:55 Відповісти
Ну, піде Путін на переговори в сотий раз. І далі що? Мертві вояки і загиблі цивільні українці воскреснуть? Чи орки віддадуть території? Чи тисячний раз гарантують на папері, що точно вже наступного разу не нападуть? Цей дипломатичний трек потрібен владі, аби встигнути вивести накоплені мільятди з країни і втекти, залишивши українців з відпочившою ордою сам на сам. На жаль, багато недолугих аж пищить, так хоче перемир'я на будь-яких умовах, не розуміючи, що пауза - це не кінець. В таких війнах має розпастися чи повністю капітулювати одна з сторін. Посередині ніколи не вийде, якщо знаєте історію війн.
показати весь коментар
09.06.2026 13:57 Відповісти
Мертві вояки, це у москалів на ху... лостані, а в нас загиблі захисники, воїни. Вічна Слава Героям
показати весь коментар
09.06.2026 14:15 Відповісти
Війна йде 5-й рік, за цей час тільки збільшилась кількість окупованої території і зменшилась кількість населення.
Тим не менш, різні форумні абрамцови, які самі не воюють - закликають інших воювати до капітуляції і розпаду росії. За рахунок чого і кого це відбуватиметься? Та яка різниця, так далеко пропаганда війни не заходить.
показати весь коментар
09.06.2026 14:59 Відповісти
кожен рік одне й те ж саме. потім буде серпень і вересень і т. д.
показати весь коментар
09.06.2026 13:58 Відповісти
Трек!!!
показати весь коментар
09.06.2026 13:58 Відповісти
Ніяка дипломатія не допоможе, тільки зброя
Менше грабуйте
показати весь коментар
09.06.2026 14:10 Відповісти
Якщо без мозку постійно вилазити в пресу з тупими заявами, то скоро не буде охочих контактувати з ним. Це особливо стосується ху...ла
показати весь коментар
09.06.2026 14:10 Відповісти
Ні слова не сказав про трек з "Династією"....коли вже той кластер відкриється...
показати весь коментар
09.06.2026 14:16 Відповісти
Тисніть, але не сильно, бо пуп розв'яжеться

Зараз не час для переговорів з Росією, вона у хиткому становищі, потрібно тиснути, - Цахкна Джерело: https://censor.net/ua/n4003587

Зеленський про нові санкції проти РФ через викрадення українських дітей: Тиск не зупиняється. Партнери врахували багато наших пропозицій Джерело: https://censor.net/ua/n4002617

ЄС посилить тиск на РФ після нової атаки, - Кошта
Джерело: https://censor.net/ua/n3610795

Вимогою часу є посилення тиску на РФ з боку США та Європи, - Мерц Джерело: https://censor.net/ua/n3605939

Москва не повинна отримувати жодного послаблення міжнародного тиску, - Сибіга Джерело: https://censor.net/ua/n3605242

Купер наголосила, що за відсутності таких доказів тиск на Москву повинен посилюватися, а не послаблюватися, за допомогою санкцій і військової підтримки. Джерело: https://censor.net/ua/n3595730

Лише посилення тиску змусить Росію серйозно поставитися до переговорів, - Цахкна Джерело: https://censor.net/ua/n3592868

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Франція посилюватиме тиск на РФ і працює над новими санкціями, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3597809

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показати весь коментар
09.06.2026 14:28 Відповісти
Біда в агресивному, безпросвітному дилетантизмі нинішньої української влади,

нерозумінню елементарних основ і принципів міжнародної політики,

в кадрах призначених за принципом "квартальності"
показати весь коментар
09.06.2026 14:32 Відповісти
Ну піди, потисни. Введи санкції. План перемоги напиши. Що там ще....?
показати весь коментар
09.06.2026 14:33 Відповісти
Одне і те саме яка дипломатія ,з ким з варварами які хочуть знищити народ і країну ? вони розуміють тільки силу перше це знищення рашиської нечисті і і їхнього кривавого варвара і друге крах рашиської економіки і бунти на росії все решта пусті розмови ні про що.
показати весь коментар
09.06.2026 14:52 Відповісти
Українські позиції на фронті сильні, Росія втрачає щомісяця більш ніж 30 тисяч своїх убитими,А МИ ВТРАЧАЄМО ПОТИХЕНЬКО УКРАЇНСЬКІ ТЕРИТОРІЇ", - зазначив глава держави. Джерело:
показати весь коментар
09.06.2026 14:53 Відповісти
 
 