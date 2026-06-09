Червень і липень можуть визначити дуже багато, треба тиснути на РФ і вивести її на дипломатичний трек, - Зеленський
Червень та липень цього року можуть стати визначальними у питанні дипломатичного вирішення війни в Україні.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції у Таллінні, інформує Цензор.НЕТ.
Дипломатія
"Червень і липень цього року можуть визначити дуже багато. Потрібен чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалось, що війна може їй щось принести. Українські позиції на фронті сильні, Росія втрачає щомісяця більш ніж 30 тисяч своїх убитими і важко пораненими", - зазначив глава держави.
Удари по РФ
Він також нагадав, що сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, нафтопереробку та ОПК.
"В окупованому Криму та частині регіонів РФ вже є дефіцит бензину. Російський бюджет з пробоїнами, треба тиснути далі на Росію і вивести її на дипломатичний трек", - резюмував він.
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Бо всі вже бачили окрім ху*ла
Тим не менш, різні форумні абрамцови, які самі не воюють - закликають інших воювати до капітуляції і розпаду росії. За рахунок чого і кого це відбуватиметься? Та яка різниця, так далеко пропаганда війни не заходить.
Менше грабуйте
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в кадрах призначених за принципом "квартальності"