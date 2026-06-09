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Новини Мирні перемовини
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Половина оточення Путіна хоче завершення війни. Я сказав бізнесмену з РФ, що ми від початку були готові говорити, - Зеленський

Зеленський розповів про зустріч з Абрамовичем

Навколо російського диктатора Володимира Путіна є різні люди - половина з них хоче продовжувати цю війну, а інша половина хоче її зупинити.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан економіки РФ

За його словами, російські бізнесмени наразі розуміють, що російська економіка в жахливому стані.

"Якщо західні країни - Європа, Канада та США - не зніматимуть санкцій, посилять тиск на російський тіньовий флот та інші сектори, а Україна залишатиметься сильною на полі бою, ми будемо ближче до миру", - зазначив глава держави.

Зустріч із російським бізнесменом

"Я сказав цьому бізнесменові, який приїхав передати меседж про потенційну рамку дипломатичних переговорів, що ми були готові говорити від самого початку. Ми не хотіли цієї війни й хочемо її зупинити", - уточнив Зеленський.

Також читайте: Зеленський підтвердив зустріч з російським олігархом Абрамовичем у Києві

Він також нагадав, що вчора сказав журналістам, що в Анкориджі Росія та США вирішили говорити про Україну без України.

"Це була помилка, особливо для Америки, бо Путін послабив позицію США. Думаю, він брехав Президенту Сполучених Штатів. У будь-якому разі ми готові говорити, але ми не віддамо нашої території", - резюмує він.

Читайте також: Путін стверджує, що російський бізнесмен їздив до Києва на зустріч із Зеленським

Що передувало?

  • 5 червня сам Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.
  • 7 червня видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.

Читайте також: У травні Абрамович приїздив до Києва, Зеленський намагався через нього переконати Путіна погодитися на прямі переговори, - FT

Автор: 

Абрамович Роман (189) Зеленський Володимир (27976) путін володимир (25474)
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Ніц не буде з цього гешефту ... кацапи не зупиняться, хоч звісно використають будь-які тимчасові перемир'я для посилення ударів 🤔
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09.06.2026 09:00 Відповісти
Фіфті - фіфті - може - але ж рулює там людожер
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09.06.2026 09:06 Відповісти
"...половина з них хоче продовжувати цю війну, а інша половина хоче її зупинити".
73% чего-то хотят, правда они не понимают чего именно.
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09.06.2026 09:09 Відповісти
тіко табакєрка кровожерливого маньяка у змозі зупинити
хз, може ще новічок на труселях
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09.06.2026 09:11 Відповісти
браво,капітан "очевидність")))твоя думка так глубока,що хєр підкопаєшься
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09.06.2026 09:16 Відповісти
Дебіл, вони хочуть завершення війни на руїнах України.
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09.06.2026 09:19 Відповісти
як цей постановочний чорт мислить, що йому літвін строчить як можна так примітивно мислити. Цікаво він рестартнув війну в своїй голові чи ні, бо перед агресією він в своїй голові все закінчив нах
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09.06.2026 09:22 Відповісти
 
 