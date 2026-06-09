Половина оточення Путіна хоче завершення війни. Я сказав бізнесмену з РФ, що ми від початку були готові говорити, - Зеленський
Навколо російського диктатора Володимира Путіна є різні люди - половина з них хоче продовжувати цю війну, а інша половина хоче її зупинити.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Стан економіки РФ
За його словами, російські бізнесмени наразі розуміють, що російська економіка в жахливому стані.
"Якщо західні країни - Європа, Канада та США - не зніматимуть санкцій, посилять тиск на російський тіньовий флот та інші сектори, а Україна залишатиметься сильною на полі бою, ми будемо ближче до миру", - зазначив глава держави.
Зустріч із російським бізнесменом
"Я сказав цьому бізнесменові, який приїхав передати меседж про потенційну рамку дипломатичних переговорів, що ми були готові говорити від самого початку. Ми не хотіли цієї війни й хочемо її зупинити", - уточнив Зеленський.
Він також нагадав, що вчора сказав журналістам, що в Анкориджі Росія та США вирішили говорити про Україну без України.
"Це була помилка, особливо для Америки, бо Путін послабив позицію США. Думаю, він брехав Президенту Сполучених Штатів. У будь-якому разі ми готові говорити, але ми не віддамо нашої території", - резюмує він.
Що передувало?
- 5 червня сам Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.
- 7 червня видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.
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хз, може ще новічок на труселях