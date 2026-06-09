Половина окружения Путина хочет завершения войны. Я сказал бизнесмену из РФ, что мы с самого начала были готовы говорить, - Зеленский

Вокруг российского диктатора Владимира Путина находятся разные люди - половина из них хочет продолжать эту войну, а другая половина хочет её остановить.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

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Состояние экономики РФ

По его словам, российские бизнесмены сейчас понимают, что российская экономика находится в ужасном состоянии.

"Если западные страны - Европа, Канада и США - не будут снимать санкции, усилят давление на российский теневой флот и другие сектора, а Украина останется сильной на поле боя, мы будем ближе к миру", - отметил глава государства.

Встреча с российским бизнесменом

"Я сказал этому бизнесмену, который приехал передать сообщение о потенциальных рамках дипломатических переговоров, что мы были готовы говорить с самого начала. Мы не хотели этой войны и хотим ее остановить", - уточнил Зеленский.

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Он также напомнил, что вчера сказал журналистам, что в Анкоридже Россия и США решили говорить об Украине без Украины.

"Это была ошибка, особенно для Америки, потому что Путин ослабил позицию США. Думаю, он лгал президенту Соединенных Штатов. В любом случае мы готовы говорить, но мы не отдадим нашу территорию", - резюмирует он.

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Что предшествовало?

5 июня сам Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.

7 июня издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.

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