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Новости Мирные переговоры
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Половина окружения Путина хочет завершения войны. Я сказал бизнесмену из РФ, что мы с самого начала были готовы говорить, - Зеленский

Зеленский рассказал о встрече с Абрамовичем

Вокруг российского диктатора Владимира Путина находятся разные люди - половина из них хочет продолжать эту войну, а другая половина хочет её остановить.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

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Состояние экономики РФ

По его словам, российские бизнесмены сейчас понимают, что российская экономика находится в ужасном состоянии.

"Если западные страны - Европа, Канада и США - не будут снимать санкции, усилят давление на российский теневой флот и другие сектора, а Украина останется сильной на поле боя, мы будем ближе к миру", - отметил глава государства.

Встреча с российским бизнесменом

"Я сказал этому бизнесмену, который приехал передать сообщение о потенциальных рамках дипломатических переговоров, что мы были готовы говорить с самого начала. Мы не хотели этой войны и хотим ее остановить", - уточнил Зеленский.

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Он также напомнил, что вчера сказал журналистам, что в Анкоридже Россия и США решили говорить об Украине без Украины.

"Это была ошибка, особенно для Америки, потому что Путин ослабил позицию США. Думаю, он лгал президенту Соединенных Штатов. В любом случае мы готовы говорить, но мы не отдадим нашу территорию", - резюмирует он.

Читайте также: Путин утверждает, что российский бизнесмен ездил в Киев на встречу с Зеленским

Что предшествовало?

  • 5 июня сам Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.
  • 7 июня издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.

Читайте также: В мае Абрамович приезжал в Киев, Зеленский пытался через него убедить Путина согласиться на прямые переговоры, - FT

Автор: 

Абрамович Роман (93) Зеленский Владимир (24450) путин владимир (32586)
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Топ комментарии
+4
браво,капітан "очевидність")))твоя думка так глубока,що хєр підкопаєшься
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09.06.2026 09:16 Ответить
+4
як цей постановочний чорт мислить, що йому літвін строчить як можна так примітивно мислити. Цікаво він рестартнув війну в своїй голові чи ні, бо перед агресією він в своїй голові все закінчив нах
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09.06.2026 09:22 Ответить
+3
Дебіл, вони хочуть завершення війни на руїнах України.
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09.06.2026 09:19 Ответить
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Ніц не буде з цього гешефту ... кацапи не зупиняться, хоч звісно використають будь-які тимчасові перемир'я для посилення ударів 🤔
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09.06.2026 09:00 Ответить
Фіфті - фіфті - може - але ж рулює там людожер
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09.06.2026 09:06 Ответить
"...половина з них хоче продовжувати цю війну, а інша половина хоче її зупинити".
73% чего-то хотят, правда они не понимают чего именно.
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09.06.2026 09:09 Ответить
тіко табакєрка кровожерливого маньяка у змозі зупинити
хз, може ще новічок на труселях
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09.06.2026 09:11 Ответить
браво,капітан "очевидність")))твоя думка так глубока,що хєр підкопаєшься
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09.06.2026 09:16 Ответить
Дебіл, вони хочуть завершення війни на руїнах України.
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09.06.2026 09:19 Ответить
як цей постановочний чорт мислить, що йому літвін строчить як можна так примітивно мислити. Цікаво він рестартнув війну в своїй голові чи ні, бо перед агресією він в своїй голові все закінчив нах
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09.06.2026 09:22 Ответить
Ви думаєте, що в тій обнюхнаій голові, є хоч краплина здорового глузду? Що в ОПі підарки- політилоги напишуть, те він ввечері і висере на лохомарафоні, за гроші платників податків!
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09.06.2026 09:58 Ответить
Електорат розуміє саме такий дитячий виклад інформації, та й сам Санич явний олігофрен
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09.06.2026 10:03 Ответить
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09.06.2026 09:38 Ответить
Все що каже Зеленський потрібно розглядати виключно з точки зору його піару та висвітленння тільки хороших, позитивних новин. Зеленський забувся повідомити, про що говорив з гаманцем пуйла Абрамовичем і як той проїхав через кордон, маючи санкції? Хто давав наказ прикордонникам порушити закони і запустити ворога в столицю? Чому нічого не зробила контрозвідка СБУ, яка мала б заарештувати ворога України, який найбільше з олігархів росії профінансував цю війну?
А говорили не про Україну, а про Зеленського і його оточення. Говорили про безпеку Зеленського і його оточення. Говорили, щоб Зеленський прикриваючись гарними обіцянками про "мир", відізвав всі позови про відновлення пошкоджених об'єктів (заводів, шкіл, міст, полртів... України), відшкодування моральної шкоди родинам загиблих, зняття санкцій і не переслідування кацапів-терористів. Всі ці відмови Зеленський має виставити, як досягнення миру.
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09.06.2026 09:47 Ответить
Ворог знищує Україну ,знищує український народ ,а цей граєтся в великого президента ,ти жодного разу не назвав путіна і йрго банду злочинцями ,терористами ,убивцями ,жодного разу не назвав рашиський терор геноцидом українського народу ,я вже не кажу про корупцію на крові і невігласи у владі.
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09.06.2026 09:57 Ответить
Зеля рузьким пирд-дир-дир - Я ж за мир!
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09.06.2026 09:57 Ответить
Давня традиція

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09.06.2026 10:07 Ответить
 
 