Зеленский подтвердил встречу с российским олигархом Абрамовичем в Киеве
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в мае в Киеве он встречался с российским олигархом Романом Абрамовичем, чтобы через него передать послание диктатору РФ Владимиру Путину.
Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский раскрыл содержание разговора с Абрамовичем
"Он приезжал в Киев. Он сказал: "Я привез послание непосредственно вам, и я хочу взять послание от вас, чтобы передать его Путину", - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, Абрамович просил, чтобы эта встреча осталась в тайне, потому что не хотел огласки.
"Но он отметил, что это должно быть [сделано] тихо, без всякой огласки. Я сказал: "Это ваш выбор - для нас это не имеет значения"", - рассказал президент.
Он добавил, что приезд Абрамовича к ним "не был тайной" и что тот хотел понять, "что мы готовы сделать", когда дело доходит до мирных переговоров.
Однако Зеленский подчеркнул, что четко дал понять: Украина не уступит Россию территории Донбасса.
Он сказал: "Это было ключевое послание. Я сказал, что мы не пойдем. Мы не отдадим вам победу таким образом".
На вопрос, является ли Абрамович "посредником" для связи Зеленского с Путиным, президент Украины ответил: "Когда он получил от меня послание, он сказал, что поедет непосредственно к Путину".
Что предшествовало?
- 5 июня сам Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Зеленским.
- 7 июня издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался из-за него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.
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От цікаво - а що ж такого міг запропонувати *****?
там було просто - ЗЕ сказав "ну будь-ласка припини війну" а Пуйло і слухати не став
Так за версією зеленського ***** першим пішло на контакт. Отже мало зробити йому якусь дуже цікаву пропозицію. Яка це була пропозиція - ось в чому питання.
а потім після палєва Оманська Гнидота відкриває сфінктер на морді з дебільними виправданнями
что из-за смерти каких-то миллиона украинцев и изгнания около 8 млн. из Украины за последние 12 лет могут помешать любимому богом народу вести свои дела как им удобно?
ну вы как дети малые.
спустя 100 лет, им все равно какие флаги и где будут. они, армяне, крымские татары - те пропетляют при любых раскладах.