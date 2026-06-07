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Новости Мирные переговоры
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Зеленский подтвердил встречу с российским олигархом Абрамовичем в Киеве

зеленський

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в мае в Киеве он встречался с российским олигархом Романом Абрамовичем, чтобы через него передать послание диктатору РФ Владимиру Путину.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский раскрыл содержание разговора с Абрамовичем

"Он приезжал в Киев. Он сказал: "Я привез послание непосредственно вам, и я хочу взять послание от вас, чтобы передать его Путину", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Абрамович просил, чтобы эта встреча осталась в тайне, потому что не хотел огласки.

"Но он отметил, что это должно быть [сделано] тихо, без всякой огласки. Я сказал: "Это ваш выбор - для нас это не имеет значения"", - рассказал президент.

Он добавил, что приезд Абрамовича к ним "не был тайной" и что тот хотел понять, "что мы готовы сделать", когда дело доходит до мирных переговоров.

Однако Зеленский подчеркнул, что четко дал понять: Украина не уступит Россию территории Донбасса.

Он сказал: "Это было ключевое послание. Я сказал, что мы не пойдем. Мы не отдадим вам победу таким образом".

На вопрос, является ли Абрамович "посредником" для связи Зеленского с Путиным, президент Украины ответил: "Когда он получил от меня послание, он сказал, что поедет непосредственно к Путину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мае Абрамович приезжал в Киев, Зеленский пытался через него убедить Путина согласиться на прямые переговоры, - FT

Что предшествовало?

  • 5 июня сам Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Зеленским.
  • 7 июня издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался из-за него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.

Автор: 

Абрамович Роман (91) визит (3227) Зеленский Владимир (24428) путин владимир (32576)
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Топ комментарии
+29
А чого ми нічого не знали поки ***** не розповів?
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07.06.2026 21:50 Ответить
+26
Оце вже нефайно(Відосик про це треба було потужний зробити,але ти це робив за спиною народу(Отже,є якась доля правди в тому ,що тобі закидають про Оман,про Стамбул,про заглядання в очі *****...(((((
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07.06.2026 21:50 Ответить
+22
Жодного жида чекіста хабадника, не повинно бути на святій землі України.
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07.06.2026 21:52 Ответить
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Оце вже нефайно(Відосик про це треба було потужний зробити,але ти це робив за спиною народу(Отже,є якась доля правди в тому ,що тобі закидають про Оман,про Стамбул,про заглядання в очі *****...(((((
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07.06.2026 21:50 Ответить
А чого ми нічого не знали поки ***** не розповів?
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07.06.2026 21:50 Ответить
Там вже навіть офіційно оголоси, що зеленський це агент ФСБ, зелохторат все рівно буде вірити, що пейсатий про них піклується
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07.06.2026 21:58 Ответить
А для них агент ФСБ - ніякий не ворог, для його фанатів він свій, за це й голосували. Це ж не якийсь Бандера чи Шухевич, чи, не проти ночі сказано, Порошенко.
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07.06.2026 22:04 Ответить
ви ідіоти? фуйло не навидить Зе якого хочуть скинути через вибори тамп і фуйло а факт перемовин не значит нічого бо все відомо зазделегіть га чому стойть Україна
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07.06.2026 22:16 Ответить
Артемка,випий стакан зеленки..
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07.06.2026 22:57 Ответить
Бо Абрамовічъ із Зєлєнскім вирішували особисті питання. І ці питання були мммм... не зовсім етичні, щоб про них дізналися інші. Все, шо робиться чесно, таємниці не потребує.
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07.06.2026 21:58 Ответить
так гравець все ж умовив зняти санкції з абрамовича? Чи він приймає підсанкційного?
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07.06.2026 22:57 Ответить
в международной политике слово честно не существует.
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07.06.2026 23:27 Ответить
Так тебе путін заложил, як ти в сортіре (щоб цру не прослуховувала) з абрамовічем рішали, щоб путін спокійно виступив на форумі в Пітері.
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07.06.2026 21:51 Ответить
Трохи не так(Щоб ***** далі вбивав українців,поки він в пітєрських тусовках,розвалившись на кріслі,буде читати з папірця ясниє мислі та аткравєнія(((
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07.06.2026 21:53 Ответить
Жодного жида чекіста хабадника, не повинно бути на святій землі України.
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07.06.2026 21:52 Ответить
_ Кофє піть будєш?
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07.06.2026 21:52 Ответить
а шо таке? Не так давно зеленський в лосінах і на шпильках в московських саунах перед амбрамовичем виступав. Лідор давно знайомий з путінським кошильком
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07.06.2026 21:53 Ответить
Які послання? - для чого ця підкилимна "дипломатія"?
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07.06.2026 21:54 Ответить
А якого хріна ти путлєру свої "стійкі і незламні "пісульки відправив . Внього і своїх клоуні типу галустяна вистачає .щоб казочки розповідати про "35 тисяч вбитих щомісяця кацапів "
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07.06.2026 21:55 Ответить
Найшов з ким шутки шуткувати - з кегебістом - він тебе виїбе і висуше
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07.06.2026 21:57 Ответить
я НІКОЛИ НЕ БУВ АНТИСЕМІТОМ. До 2019го і цієї війни....а тепер бачу що евреї тільки то і роблять що винищують інших міліонами
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07.06.2026 21:57 Ответить
Які послання?
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07.06.2026 21:58 Ответить
Ну ОК, припустимо. Але ж ***** мав би щось запропонувати. Типу "ти мені це, а я тобі це". Але зеленського це не влаштувало і він через абрамовича сказав "ні".

От цікаво - а що ж такого міг запропонувати *****?
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07.06.2026 21:59 Ответить
шо?)))

там було просто - ЗЕ сказав "ну будь-ласка припини війну" а Пуйло і слухати не став
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07.06.2026 22:01 Ответить
"Він приїжджав до Києва. Він сказав: "Я привіз послання безпосередньо вам, і я хочу взяти послання від вас, щоб передати його Путіну"", - сказав Зеленський.

Так за версією зеленського ***** першим пішло на контакт. Отже мало зробити йому якусь дуже цікаву пропозицію. Яка це була пропозиція - ось в чому питання.
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07.06.2026 22:16 Ответить
Послал бы царю СМС, шо за сложности у е-президента).
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07.06.2026 22:04 Ответить
То Пуйло ще листа запоріжських козаків турецькому султану не читав!
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07.06.2026 22:11 Ответить
Збочений секс через Абрамовича.
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07.06.2026 22:11 Ответить
От і ішака прорвало! Чмо підтвердило, що процеси по капітуляції і надалі продовжуються. Ба більше, ішак зараз персонально займається цим, оскільки дєрмак "нє прі дєлах".
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07.06.2026 22:16 Ответить
Спалився зеля
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07.06.2026 22:18 Ответить
Коротше знову великі шишки вели таємні переговори, а посполитим в цей час втирали про неможливість дипломатичного врегулювання і сторічну війну до руїн москви.
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07.06.2026 22:21 Ответить
Доборолась Україна до самого краю... Прикольно дізнаватися правду про те що коїть за спинами українців ПЕРЕсидент не від власних незалежних ЗМІ, яких вже не існує, бо все заасфальтовано в єдЫнЫй зе-шмарафон, не від офіційних українських джерел, а спочатку від кремлівського *****, а потім від Financial Times. До того, як ЗЕлупа став президентом його можна було замовити в сауну окремо без його бидло-кварталу, але та за ту ж ціну що з Лисим та з іншою швалью! Подейкують, що медведчук, ***** та янукович саме так і робили... І тепер ця мерзота веде з москалотою переговори за спинами українців, так само, як це вона робила в Омані, в Стамбулі, вирішуючи долю українців не ставлячи їх до відома. Питання до всіх - за що ми воюємо з москалотою з 2014 року? Щоб якась аморальна падаль, яка плювати хотіла на українців, робила з *****м гешефти про які ми дізнаємось від ***** та іноземної преси????? ****, це просто ППЦ у що зелений виродок перетворив ще не так давно вільну демократичну Україну...
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07.06.2026 22:31 Ответить
Мине ще трохи часу і ми, можливо, нарешті прочитаємо: "Вова додав, що відомий приїзд патрушева до Оману та його зустріч з зеленським "не був таємницею", і що той хотів зрозуміти, "що ми готові зробити", коли справа доходить до мирних переговорів"
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07.06.2026 22:32 Ответить
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07.06.2026 22:51 Ответить
Чтобы решать так вопросы в Украине надо было послать Абрамовича к каждому гражданину Украины ..а за спиной народа такие вещи не решить никоим образом...
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07.06.2026 23:01 Ответить
прикольно що новини про зустрічі Оманської ZеГниди ми взнаємо від кремлівського виродка спочатку..

а потім після палєва Оманська Гнидота відкриває сфінктер на морді з дебільними виправданнями
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07.06.2026 23:07 Ответить
а чего вдруг все такие удивленные? элиты очень сильно между собой связаны, не зря ведь пересидент производил контент на мордоре и вообще его бизнесы не плохо себя чувствовали в мордоре.

что из-за смерти каких-то миллиона украинцев и изгнания около 8 млн. из Украины за последние 12 лет могут помешать любимому богом народу вести свои дела как им удобно?
ну вы как дети малые.
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07.06.2026 23:21 Ответить
еще раз для вышеупомянутого народа, согласно никак не дойдущего до окопа Портникова, развал российской империи была трагедия так как закрывал им возможность спокойно сгонять в польшу и вообще в целом перемещаться по империи без проблем.

спустя 100 лет, им все равно какие флаги и где будут. они, армяне, крымские татары - те пропетляют при любых раскладах.
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07.06.2026 23:24 Ответить
 
 