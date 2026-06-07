Зеленский подтвердил встречу с российским олигархом Абрамовичем в Киеве

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в мае в Киеве он встречался с российским олигархом Романом Абрамовичем, чтобы через него передать послание диктатору РФ Владимиру Путину.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский раскрыл содержание разговора с Абрамовичем

"Он приезжал в Киев. Он сказал: "Я привез послание непосредственно вам, и я хочу взять послание от вас, чтобы передать его Путину", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Абрамович просил, чтобы эта встреча осталась в тайне, потому что не хотел огласки.

"Но он отметил, что это должно быть [сделано] тихо, без всякой огласки. Я сказал: "Это ваш выбор - для нас это не имеет значения"", - рассказал президент.

Он добавил, что приезд Абрамовича к ним "не был тайной" и что тот хотел понять, "что мы готовы сделать", когда дело доходит до мирных переговоров.

Однако Зеленский подчеркнул, что четко дал понять: Украина не уступит Россию территории Донбасса.

Он сказал: "Это было ключевое послание. Я сказал, что мы не пойдем. Мы не отдадим вам победу таким образом".

На вопрос, является ли Абрамович "посредником" для связи Зеленского с Путиным, президент Украины ответил: "Когда он получил от меня послание, он сказал, что поедет непосредственно к Путину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мае Абрамович приезжал в Киев, Зеленский пытался через него убедить Путина согласиться на прямые переговоры, - FT

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