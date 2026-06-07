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Новости Мирные переговоры Письмо Зеленского Путину
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В мае Абрамович приезжал в Киев, Зеленский пытался через него убедить Путина согласиться на прямые переговоры, - FT

Зеленский в мае принимал в Киеве Абрамовича

В мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, сообщает Цензор.НЕТ.

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Визит Абрамовича в Киев

"21 мая Зеленский попросил Абрамовича передать Путину сообщение о том, что он готов встретиться с ним для проведения первого двустороннего саммита за более чем четыре года после начала полномасштабного вторжения России в Украину", - рассказал источник.

По словам собеседников, Киев стремился продемонстрировать серьезность своих намерений относительно прямых переговоров с Москвой, "несмотря на то, что США отвлеклись на войну на Ближнем Востоке".

"Он (Абрамович, - ред.) нужен потому, что он единственный россиянин, которого они готовы терпеть. Он ладит со всеми", - сказал один из собеседников издания, описывая роль российского олигарха в посреднических усилиях.

Близкий к Абрамовичу собеседник отметил, что, по словам российского олигарха, Зеленский "считает, что может решить все благодаря магии своей личной харизмы на встрече лидеров".

Абрамович же, по словам источника, называет стремление Зеленского к такой встрече "конкурсом капитанов" КВН.

"Это совсем не то, на что ведется Путин. И на Трампа это тоже особо не действует. Но Зеленский буквально зациклен на этом", - добавил источник.

Два высокопоставленных украинских чиновника сообщили, что послание, переданное через Абрамовича, было схожим по содержанию на открытое письмо Путину. В то же время один из чиновников отметил, что тон непубличного обращения был менее жестким, чем в опубликованном письме".

FT напоминает, что Абрамович помогал в посредничестве в переговорах между Россией и Украиной с первых недель полномасштабной войны в 2022 году. Абрамович также помог заключить соглашение, обеспечившее экспорт украинского зерна через Черное море позже в том же году.

Хотя роль Абрамовича стала менее заметной с тех пор, как Россия начала вести прямые переговоры с США в прошлом году, он, по словам близких к нему лиц, по-прежнему участвует в обмене пленными и других двусторонних переговорах с Украиной, в частности по аспектам "мирного плана" под эгидой США.

Читайте также: Путину доложили о письме Зеленского, - Песков

Что предшествовало?

5 июня сам Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.

Письмо Зеленского Путину 

  • 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • 5 июня Путин сказал, что утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского и "никогда не отказывал" украинскому президенту во встрече, но против того, чтобы "переливать из пустого в пустое", и сейчас в прямых переговорах он "не видит смысла".

Читайте также: Зеленский назвал "слабым" ответ Путина на письмо: Россия не хочет заканчивать войну

Автор: 

Абрамович Роман (91) Зеленский Владимир (24428) переговоры (5818) путин владимир (32576)
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Топ комментарии
+26
Це ж було вже!! ➡️
@@@нський "вважає, що може вирішити все завдяки магії своєї особистої харизми на зустрічі лідерів Джерело: https://censor.net/ua/n4007148...
Уже ж подивився в очі, поговорив, зійшовся посередині, шашликами почастував,..
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07.06.2026 17:56 Ответить
+23
Зеленей бовдур не розуміється на діпломатії та нічого у війні....
Ось тому ми мабуть ще довго будемо бачити цей цирк - про переговори
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07.06.2026 17:57 Ответить
+23
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07.06.2026 18:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зрада....
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07.06.2026 17:55 Ответить
Абрахамія ще з 22го просуває абраГовича - мовляв хароший парінь і хароший гусскій, треба зняти з нього санкці! ( Насправді абгамовИч це гаманець опг Озеро, на нього оформлена купа яхт, рахунків, ЗАО та нерухомості ...
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07.06.2026 17:58 Ответить
Аброхамія, мабуть, на листа свого і підписи зібрав у ВРУ, на ************* вертухая ??
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07.06.2026 18:09 Ответить
Це не зрада а криза бо зеля не знає що робити далі, тупуватий як і його адепти.
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07.06.2026 18:28 Ответить
Зі сторони З'лєнского - продовження зрчди, яка почалася в Омані. Абрамовічъ не просто так приїжджав - він вирішував власні проблеми, пов' язані з санкціями. І напевне дещо таки вирішив. Тобто санкції як мінімум послабили, хоча стосовно Порошенка - ні. От тут і є злочин. А такі зустрічі - це якщо не колаборантство, то навіть не знаю, що.
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07.06.2026 18:57 Ответить
Обговорювали запасний аеродром?
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07.06.2026 18:59 Ответить
"кошельок, кошельок. чей кошельок ?"
звісно чий, хутінський
до речі, чому цей "кошельок" вільно гуляє по Києву, якщо він відмовився добровільно передати Україні кошти (близько $3,3 млрд) від продажу футбольного клубу "https://www.pravda.com.ua/news/2025/12/17/8012244/ Челсі".

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07.06.2026 19:06 Ответить
Це той Роман, від якого в Росії пішли нові Романови?
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07.06.2026 20:16 Ответить
Це ж було вже!! ➡️
@@@нський "вважає, що може вирішити все завдяки магії своєї особистої харизми на зустрічі лідерів Джерело: https://censor.net/ua/n4007148...
Уже ж подивився в очі, поговорив, зійшовся посередині, шашликами почастував,..
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07.06.2026 17:56 Ответить
Напевне розмова також була щодо гарантії особистой безпеки на исторічной батьківщине...
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07.06.2026 19:33 Ответить
А, ось цей таємничий бізнесмен! Я ж казав диму без вогню не буває.
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07.06.2026 17:57 Ответить
цей "таємничий" бізнесмен" такий самий таємничий як загадка сфінкса

тінь від нього падає ще задовго до появи

.
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07.06.2026 19:10 Ответить
Зеленей бовдур не розуміється на діпломатії та нічого у війні....
Ось тому ми мабуть ще довго будемо бачити цей цирк - про переговори
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07.06.2026 17:57 Ответить
цирк буде..
поки хло не здохне..
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07.06.2026 18:00 Ответить
навіть якщо здохне це ху*ло, його замінить інше ху*ло.
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07.06.2026 18:11 Ответить
скоріше б здохло,
перемир'я також не погане..
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07.06.2026 18:16 Ответить
воно не едине несе загрозу, вбивають харошие кацапи і ціла армія імперців
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07.06.2026 18:38 Ответить
Та вже ж замінило.
На санкт-петербурзький економічний форум аж двох різних привозили - Пал Іванича і іще якогось іншого. А Васіліча, кажуть, вже нема...
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07.06.2026 19:33 Ответить
кажуть ....
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07.06.2026 19:44 Ответить
А на чому воно розумізієтьця? , хіба що як красти гроші зі своїм плем'ям!
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07.06.2026 18:03 Ответить
Зеленей бовдур не розуміється на діпломатії та нічого у війні.
Якщо ви вважаєте,що "Не лох" щось вирішує,то ви досі ще не розібрались у політиці.
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07.06.2026 20:35 Ответить
за сраліна, за хутіна, за абрамовіча..
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07.06.2026 17:58 Ответить
з Сарою ?
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07.06.2026 17:59 Ответить
У москвы все так херово, шо Зеленский через Абрамовича пытается договорится о встрече. Все збс.
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07.06.2026 18:01 Ответить
А були якісь признаки шо путлєр хоче миру?
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07.06.2026 18:01 Ответить
А гадалка Вєраніка була присутня на зустрічі?
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07.06.2026 18:02 Ответить
ВАна їм ЗЄлья варила
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07.06.2026 18:45 Ответить
зельонає зєльє
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07.06.2026 19:30 Ответить
Ну а яке ж...
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07.06.2026 20:21 Ответить
Підозрюю, що це саме вона навішала лапшу на вуха Зе про його «магію особистої харизми».
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07.06.2026 20:07 Ответить
Ха-ха)) та воно просило домовитися з ******, щоб воно прийняло його після виборів. Бо тікати буде нікуди)))
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07.06.2026 18:03 Ответить
🤔
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07.06.2026 20:08 Ответить
секта українофобів сталіністів хабад проводить геноцид українців руками москаля,до кого ще не дійшло,той повний дегенерат.
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07.06.2026 18:03 Ответить
смарагдовий дебіл, тебе путлер в *** не ставить, заховай свою харизму і застебни ширінку
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07.06.2026 18:03 Ответить
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07.06.2026 18:04 Ответить
А де гроші з продажу Челсі?? Закрисив, падло???
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07.06.2026 18:04 Ответить
+ 100 !!!!

чому цей "кошельок" вільно виїхав з України, маючи таку заборгованість перед нашою Державою ?

ЗЄля, ау !!!!!

.
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07.06.2026 19:13 Ответить
євреї, євреї кругом одні євреї...
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07.06.2026 18:06 Ответить
Мама ріма любіт скорость!!
Мамаріма протів антісім'тізмп
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07.06.2026 18:07 Ответить
Огляд від ШІ

Роман Абрамович - єврей за національністю. Його батько, Аркадій Нахманович Абрамович, був євреєм, а мама, Ірина Василівна (уроджена Михайленко), мала як єврейське, так і українське коріння. [https://lb.ua/file/person/3819_abramovich_roman_arkadiyovich.html 1, https://news.ru/world/chelovek-mira-biografiya-romana-abramovicha-do-i-vo-vremya-specoperacii 2, https://www.marazm.org.ua/cikavo/51_225.html 3]
У біографічних довідках його походження часто описують так:
По батькові: Батьки його батька походили з литовського міста Таураге, але після приєднання Литви до СРСР були вислані до Сибіру.По матері: Бабуся по матері була єврейкою, а сам олігарх в деяких документах також вказував українську національність на згадку про матір.Громадянство: Окрім корінного, володіє ізраїльським, португальським та російським громадянством.
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07.06.2026 18:10 Ответить
хвалити Богу, що хоч не має українське громадянство !!!!

.
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07.06.2026 19:15 Ответить
"Окрім корінного, володіє ізраїльським, португальським та російським громадянством." - що таке у даному разі корінне громадянство?
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07.06.2026 19:31 Ответить
григрорвич, а чим тобі не догодили евреї?
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07.06.2026 20:13 Ответить
******** jevrejska vlada, a ne jevrei.
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07.06.2026 20:47 Ответить
Клоуну ці переговори з ****** потрібні виключно для самопіару, а не для досягнення реального результату. Всі чудово розуміють, що особиста зустріч відбувається вже на тому етапі, коли робочі групи все узгодили і лишилося підписати дкумент "під камери". Клоуну результат не потрібен, йому потрібне шоу, потрібен процес а не результат, бо він тупо не знає як добитися результату щоб не обісратися. Тому продовжує те що вміє - гнати шоу поки воно якось само не розсмокчеться...
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07.06.2026 18:07 Ответить
А можна було цю гниду взяти в заручники і хоча б обміняти на сотню наших бійців. Да і Зеля вже за'бав своїми ''мірними'' переговорами з Ху'йлом. З яких пір Ху'йло став асоціюватися зі словом мір? Ще не закінчивши війну з Україною Ху'йло вже анонсував нові війни з Європою, Молдовою,з Вірменією, і даже на ближньому сході. І в усіх цих війнах рашистські воєнкори бачать Україну повністю знищеною а українців в рядах рашистської армії в вигляді бійців м'ясних штурмів. То про який мір і переговори кончені ви дебіли постійно несете
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07.06.2026 18:07 Ответить
Врешті, шило вилізло з мішка і стало відомим те, про що і так усі здогадувались: ішак і надалі шукає шляхи для подальшої зради. Але з цим мудаком обкуреним не хочуть срати на одному гектарі навіть закляті вороги. Це чмо і надалі перебуває під кайфом та феншуйки дєрмака.
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07.06.2026 18:08 Ответить
так за це,
за нього і голосували..
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07.06.2026 18:19 Ответить
Путін втратив шанс вийти з провальної для нього війни, - Сибіга Джерело: https://censor.net/ua/n4007033

Шанс - це Абрамович 🤔❓.
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07.06.2026 18:09 Ответить
Ця сівоха живе в паралельній реальності ,де він побачив "провальну війну " в тому що кацапи окупували 20% території України ,яку вже хрін повернуть ,навіть після мирного договору.
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07.06.2026 18:17 Ответить
💯 ***** утилізував біосміття своє, підчистив малі народи росії що можуть голови підняти, та отримав вихід до моря, території, копалини. А Крим навіть коли він сам захоче " повернути" то його свої ж за копита підвісять хто влив туди гроші. Взагалі потрібно бути повним дибілом добровільно віддати море.
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07.06.2026 18:21 Ответить
А все так красиво починалось ,он гівномарафонівська пропаганда вже не одну добу істерично верещить про нашого мудрого, стійкого і незламного янєлоха боневтіковича який написав "пісьмо" путлєру ,а тут такий облом вийшов ,нє доглядєлі !
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07.06.2026 18:14 Ответить
Коли я написав, що Путін домовився з Зелей не трогать міжнародний форум і особливо день його виступу в Пітері, мене забанили на 3 дні. Ну так у цей день ніхто не чіпав, щоб там Маляр не шуткував шуткі. Шахермахери роблять шухер до і після, атакують передмістя, щоб не палитись. Но факт такий, пітер та Москву не чіпають, хоча можуть паралізувати всю систему.
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07.06.2026 18:16 Ответить
А якщо буде удар у відповідь "по центрам прінятія рєшеній " чи не буде ,бо рома приїзджав ?
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07.06.2026 18:22 Ответить
Це і називається політика, війни дійсно можна було уникнути, якби була готовність номер один у лютому 2022 року, але Зеленський запевняв, що це блеф, це найбільша його помилка, яка не має строку давності і у будь якому випадку буде колись відомо, хто саме в цьому його переконував.
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07.06.2026 18:22 Ответить
Зєльнскій занадто тупий щоб помилятися, чи навпаки щось передбачати і адекватно діяти. В побуті він дієздатний. А на посаді президента повна некомпетентність.
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07.06.2026 19:26 Ответить
Як ви посміли найвеличнішому лідеру ********** поставити такий діагноз. Дебілізм (або дебільність) у ******** медицині та психіатрії - це найлегший ступінь розумової відсталості(олігофренії). Цей стан характеризується затримкою розвитку, зниженням здатності до абстрактного мислення, але при цьому збереженням базових соціальних та практичних навичок.
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07.06.2026 19:34 Ответить
привозив швондєру маци в бункер замість мівіни
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07.06.2026 18:18 Ответить
абрамович+арахамія=абрахамія ))
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07.06.2026 18:20 Ответить
Так а як же "Путін завжди бреше"?
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07.06.2026 18:22 Ответить
Невже після "відкритого" хамського листа хтось надіється що путін піде на переговори з зеленським.??? Скажу відверто--був учасником багатьох міжнародних переговорів ,були жаркі дискусії,навіть мати,але НІХТО НІКОЛИ НЕ ДОЗВОЛЯВ СОБІ ---ХАМСТВО!! Зеленський не зможе бути і розумним і красивим,бо він від природи малорос і виріс на цені 95 кварталу і КВН. а життя --не сцена,особливо.коли твій сусід---фашист і людожер.
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07.06.2026 18:23 Ответить
А що там такого хамського?
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07.06.2026 18:36 Ответить
за сім років при абсолютній владі зелений поц так і не став державним діячем . в економіці ноль . в дипломатіі нуль . у військовій сфері нуль цілих *** десятих . корупція . жополизи . єдиний мудафон і якийсь ..невідомий.. вова в кооперативі ..династія ..
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07.06.2026 18:39 Ответить
Забули ще написати і дай, дай, дай
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07.06.2026 19:03 Ответить
Ви що, сліпі... Подивіться, як обстріли рашки збільшилися.
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07.06.2026 19:13 Ответить
Здається, зе спробує ескалювати и він не хоче на наразі перемовин. Хорошо це чи погано - дуже важко сказати.
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07.06.2026 18:40 Ответить
зелені підкилимні ігрища. Все хоче викрутити через бариг. Але він дарма це робить. Навіть людині непосвяченій у внутрішню кухню кремля зрозуміло, що ***** НЕ БУДЕ погоджуватися на пряму зустріч. Ба більше, будь-які спроби з боку зеленського вийти на переговори з *****м розтлумачуються останнім як слабкість. Він вважає, що це свідчить про слабкість "найвеличнішого" і обирає подальший тиск.
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07.06.2026 18:32 Ответить
московський постановочний клоун з комплексом генералісімуса буде вирішувати долю цкраїни з соплемінником, пздц, а як поржали на стадіоні в 19 році
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07.06.2026 18:37 Ответить
а мені все нормально.
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07.06.2026 18:46 Ответить
Сотні тисяч загиблих українців, плюс 20% втрачених територій до раніше окупованих, убита економіка - а для цієї твар@ни fire Ukrainian "все нормально"
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07.06.2026 20:48 Ответить
Блазень. І нічого тут не змінити (я про свідомість)
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07.06.2026 18:52 Ответить
ЩЕ щось про цінності, патріотизм самопожертву ТРЕБА казати(((((??
Чи пора мафіозні гаманці на ДОВІЧНЕ з конфіскацією(((???
Кончені кошерні УЙОБББИЩА(((
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07.06.2026 18:53 Ответить
Хйло счастлив и все сделал правильно (у себя в голове) - от "никаких переговоров с военным преступником, мы за мир дружбу и счастье во всем мире против всех п*дорасов" до "мы просим не соизволит ли поговорить, мы тут такие же только хуже, мародернее и тупее и нас много"
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07.06.2026 19:22 Ответить
І ми дізнаємось про це із Financial Times.
Капець...
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07.06.2026 19:27 Ответить
Майже через місяць
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07.06.2026 20:29 Ответить
Насправді це дуже погана історія , хто вміє головою думати не тільки їсти зрозуміє ...
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07.06.2026 19:39 Ответить
"Contra spem spero- Без надії сподіваюсь"- класична "потужна" дипломатія.
Загрався в єдиновладдя, коли усе управління було зосереджене в його руках і "геніальних менеджерів". Хоча й не подає вигляду, але все-таки втратив свою"велич" та довіру серед партнерів. Зараз грошей нема, зовнішньої допомоги майже нема, і зовнішня підтримка просіла. Схоже,що "потужність" потихеньку злізає, і тому став за все чіплятися, щоб зовсім не злізла.)
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07.06.2026 19:46 Ответить
Глава фракції «СН» Давид Арахамія перекинувся «кількома фразами» з путіним по телефону: це сталось тоді, коли в Україну приїхав Роман Абрамович, - джерела нардепів.
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07.06.2026 20:23 Ответить
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07.06.2026 20:46 Ответить
 
 