В мае Абрамович приезжал в Киев, Зеленский пытался через него убедить Путина согласиться на прямые переговоры, - FT
В мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, сообщает Цензор.НЕТ.
Визит Абрамовича в Киев
"21 мая Зеленский попросил Абрамовича передать Путину сообщение о том, что он готов встретиться с ним для проведения первого двустороннего саммита за более чем четыре года после начала полномасштабного вторжения России в Украину", - рассказал источник.
По словам собеседников, Киев стремился продемонстрировать серьезность своих намерений относительно прямых переговоров с Москвой, "несмотря на то, что США отвлеклись на войну на Ближнем Востоке".
"Он (Абрамович, - ред.) нужен потому, что он единственный россиянин, которого они готовы терпеть. Он ладит со всеми", - сказал один из собеседников издания, описывая роль российского олигарха в посреднических усилиях.
Близкий к Абрамовичу собеседник отметил, что, по словам российского олигарха, Зеленский "считает, что может решить все благодаря магии своей личной харизмы на встрече лидеров".
Абрамович же, по словам источника, называет стремление Зеленского к такой встрече "конкурсом капитанов" КВН.
"Это совсем не то, на что ведется Путин. И на Трампа это тоже особо не действует. Но Зеленский буквально зациклен на этом", - добавил источник.
Два высокопоставленных украинских чиновника сообщили, что послание, переданное через Абрамовича, было схожим по содержанию на открытое письмо Путину. В то же время один из чиновников отметил, что тон непубличного обращения был менее жестким, чем в опубликованном письме".
FT напоминает, что Абрамович помогал в посредничестве в переговорах между Россией и Украиной с первых недель полномасштабной войны в 2022 году. Абрамович также помог заключить соглашение, обеспечившее экспорт украинского зерна через Черное море позже в том же году.
Хотя роль Абрамовича стала менее заметной с тех пор, как Россия начала вести прямые переговоры с США в прошлом году, он, по словам близких к нему лиц, по-прежнему участвует в обмене пленными и других двусторонних переговорах с Украиной, в частности по аспектам "мирного плана" под эгидой США.
Что предшествовало?
5 июня сам Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.
Письмо Зеленского Путину
- 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
- В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
- 5 июня Путин сказал, что утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского и "никогда не отказывал" украинскому президенту во встрече, но против того, чтобы "переливать из пустого в пустое", и сейчас в прямых переговорах он "не видит смысла".
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звісно чий, хутінський
до речі, чому цей "кошельок" вільно гуляє по Києву, якщо він відмовився добровільно передати Україні кошти (близько $3,3 млрд) від продажу футбольного клубу "https://www.pravda.com.ua/news/2025/12/17/8012244/ Челсі".
@@@нський "вважає, що може вирішити все завдяки магії своєї особистої харизми на зустрічі лідерів Джерело: https://censor.net/ua/n4007148...
Уже ж подивився в очі, поговорив, зійшовся посередині, шашликами почастував,..
тінь від нього падає ще задовго до появи
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Ось тому ми мабуть ще довго будемо бачити цей цирк - про переговори
поки хло не здохне..
перемир'я також не погане..
На санкт-петербурзький економічний форум аж двох різних привозили - Пал Іванича і іще якогось іншого. А Васіліча, кажуть, вже нема...
Якщо ви вважаєте,що "Не лох" щось вирішує,то ви досі ще не розібрались у політиці.
чому цей "кошельок" вільно виїхав з України, маючи таку заборгованість перед нашою Державою ?
ЗЄля, ау !!!!!
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Мамаріма протів антісім'тізмп
Роман Абрамович - єврей за національністю. Його батько, Аркадій Нахманович Абрамович, був євреєм, а мама, Ірина Василівна (уроджена Михайленко), мала як єврейське, так і українське коріння. [https://lb.ua/file/person/3819_abramovich_roman_arkadiyovich.html 1, https://news.ru/world/chelovek-mira-biografiya-romana-abramovicha-do-i-vo-vremya-specoperacii 2, https://www.marazm.org.ua/cikavo/51_225.html 3]
У біографічних довідках його походження часто описують так:
По батькові: Батьки його батька походили з литовського міста Таураге, але після приєднання Литви до СРСР були вислані до Сибіру.По матері: Бабуся по матері була єврейкою, а сам олігарх в деяких документах також вказував українську національність на згадку про матір.Громадянство: Окрім корінного, володіє ізраїльським, португальським та російським громадянством.
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за нього і голосували..
Шанс - це Абрамович 🤔❓.
Чи пора мафіозні гаманці на ДОВІЧНЕ з конфіскацією(((???
Кончені кошерні УЙОБББИЩА(((
только хуже, мародернее и тупее и нас много"
Капець...
Загрався в єдиновладдя, коли усе управління було зосереджене в його руках і "геніальних менеджерів". Хоча й не подає вигляду, але все-таки втратив свою"велич" та довіру серед партнерів. Зараз грошей нема, зовнішньої допомоги майже нема, і зовнішня підтримка просіла. Схоже,що "потужність" потихеньку злізає, і тому став за все чіплятися, щоб зовсім не злізла.)