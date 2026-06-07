В мае Абрамович приезжал в Киев, Зеленский пытался через него убедить Путина согласиться на прямые переговоры, - FT

В мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, сообщает Цензор.НЕТ.

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Визит Абрамовича в Киев

"21 мая Зеленский попросил Абрамовича передать Путину сообщение о том, что он готов встретиться с ним для проведения первого двустороннего саммита за более чем четыре года после начала полномасштабного вторжения России в Украину", - рассказал источник.

По словам собеседников, Киев стремился продемонстрировать серьезность своих намерений относительно прямых переговоров с Москвой, "несмотря на то, что США отвлеклись на войну на Ближнем Востоке".

"Он (Абрамович, - ред.) нужен потому, что он единственный россиянин, которого они готовы терпеть. Он ладит со всеми", - сказал один из собеседников издания, описывая роль российского олигарха в посреднических усилиях.

Близкий к Абрамовичу собеседник отметил, что, по словам российского олигарха, Зеленский "считает, что может решить все благодаря магии своей личной харизмы на встрече лидеров".

Абрамович же, по словам источника, называет стремление Зеленского к такой встрече "конкурсом капитанов" КВН.

"Это совсем не то, на что ведется Путин. И на Трампа это тоже особо не действует. Но Зеленский буквально зациклен на этом", - добавил источник.

Два высокопоставленных украинских чиновника сообщили, что послание, переданное через Абрамовича, было схожим по содержанию на открытое письмо Путину. В то же время один из чиновников отметил, что тон непубличного обращения был менее жестким, чем в опубликованном письме".

FT напоминает, что Абрамович помогал в посредничестве в переговорах между Россией и Украиной с первых недель полномасштабной войны в 2022 году. Абрамович также помог заключить соглашение, обеспечившее экспорт украинского зерна через Черное море позже в том же году.

Хотя роль Абрамовича стала менее заметной с тех пор, как Россия начала вести прямые переговоры с США в прошлом году, он, по словам близких к нему лиц, по-прежнему участвует в обмене пленными и других двусторонних переговорах с Украиной, в частности по аспектам "мирного плана" под эгидой США.

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Что предшествовало?

5 июня сам Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.

Письмо Зеленского Путину

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.

В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

5 июня Путин сказал, что утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского и "никогда не отказывал" украинскому президенту во встрече, но против того, чтобы "переливать из пустого в пустое", и сейчас в прямых переговорах он "не видит смысла".

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