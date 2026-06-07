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Новини Мирні перемовини Лист Зеленського Путіну
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У травні Абрамович приїздив до Києва, Зеленський намагався через нього переконати Путіна погодитися на прямі переговори, - FT

Зеленський у травні приймав у Києві Абрамовича

У травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.

Про це пише Financial Times з посиланням на чотири джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Візит Абрамовича до Києва

"21 травня Зеленський попросив Абрамовича передати Путіну повідомлення про те, що він готовий зустрітися з ним для проведення першого двостороннього саміту за понад чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - розповіло джерело.

За словами співрозмовників, Київ прагнув продемонструвати серйозність своїх намірів щодо прямих переговорів із Москвою, "попри те що США відволіклися на війну на Близькому Сході".

"Він (Абрамович, - ред.) потрібен тому, що він єдиний росіянин, якого вони готові терпіти. Він ладнає з усіма", - сказав один зі співрозмовників видання, описуючи роль російського олігарха в посередницьких зусиллях.

Близький до Абрамовича співрозмовник зазначив, що, за словами російського олігарха, Зеленський "вважає, що може вирішити все завдяки магії своєї особистої харизми на зустрічі лідерів".

Абрамович же, за словами джерела, називає прагнення Зеленського до такої зустрічі "конкурсом капітанів" КВК.

"Це зовсім не те, на що ведеться Путін. І на Трампа це теж особливо не діє. Але Зеленський буквально зациклений на цьому", — додало джерело.

Два високопоставлені українські чиновники повідомили, що послання, передане через Абрамовича, було схожим за змістом на відкритий лист Путіну. Водночас один із чиновників зазначив, що тон непублічного звернення був менш жорстким, ніж в опублікованому листі".

FT нагадує, що Абрамович допомагав у посередництві в переговорах між Росією та Україною з перших тижнів повномасштабної війни у 2022 році. Абрамович також допоміг укласти угоду, що забезпечила експорт українського зерна через Чорне море пізніше того ж року.

Хоча роль Абрамовича стала менш помітною з того часу, як Росія почала вести прямі переговори зі США минулого року, він, за словами близьких до нього осіб, залишається залученим до обміну полоненими та інших двосторонніх переговорів з Україною, зокрема щодо аспектів "мирного плану" під егідою США.

Читайте також: Путіну доповіли про лист Зеленського, - Пєсков

Що передувало?

5 червня сам Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.

Лист Зеленського Путіну 

  • 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
  • У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
  • 5 червня Путін сказав, що зранку "мимохідь" ознайомився з відкритим листом Зеленського, і "ніколи не відмовляв" українському президентові в зустрічі, але проти того, щоб "переливати з пустого в порожнє" та зараз у прямих перемовинах він "не бачить сенсу".

Читайте також: Зеленський назвав "слабкою" відповідь Путіна на лист: Росія не хоче закінчувати війну

Автор: 

Абрамович Роман (185) Зеленський Володимир (27951) перемовини (3807) путін володимир (25464)
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Топ коментарі
+13
Зеленей бовдур не розуміється на діпломатії та нічого у війні....
Ось тому ми мабуть ще довго будемо бачити цей цирк - про переговори
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07.06.2026 17:57 Відповісти
+12
Це ж було вже!! ➡️
@@@нський "вважає, що може вирішити все завдяки магії своєї особистої харизми на зустрічі лідерів Джерело: https://censor.net/ua/n4007148...
Уже ж подивився в очі, поговорив, зійшовся посередині, шашликами почастував,..
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07.06.2026 17:56 Відповісти
+9
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07.06.2026 18:04 Відповісти
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07.06.2026 17:55 Відповісти
Абрахамія ще з 22го просуває абраГовича - мовляв хароший парінь і хароший гусскій, треба зняти з нього санкці! ( Насправді абгамовИч це гаманець опг Озеро, на нього оформлена купа яхт, рахунків, ЗАО та нерухомості ...
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07.06.2026 17:58 Відповісти
Аброхамія, мабуть, на листа свого і підписи зібрав у ВРУ, на ************* вертухая ??
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07.06.2026 18:09 Відповісти
Це не зрада а криза бо зеля не знає що робити далі, тупуватий як і його адепти.
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07.06.2026 18:28 Відповісти
Зі сторони З'лєнского - продовження зрчди, яка почалася в Омані. Абрамовічъ не просто так приїжджав - він вирішував власні проблеми, пов' язані з санкціями. І напевне дещо таки вирішив. Тобто санкції як мінімум послабили, хоча стосовно Порошенка - ні. От тут і є злочин. А такі зустрічі - це якщо не колаборантство, то навіть не знаю, що.
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07.06.2026 18:57 Відповісти
Обговорювали запасний аеродром?
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07.06.2026 18:59 Відповісти
Це ж було вже!! ➡️
@@@нський "вважає, що може вирішити все завдяки магії своєї особистої харизми на зустрічі лідерів Джерело: https://censor.net/ua/n4007148...
Уже ж подивився в очі, поговорив, зійшовся посередині, шашликами почастував,..
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07.06.2026 17:56 Відповісти
А, ось цей таємничий бізнесмен! Я ж казав диму без вогню не буває.
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07.06.2026 17:57 Відповісти
Зеленей бовдур не розуміється на діпломатії та нічого у війні....
Ось тому ми мабуть ще довго будемо бачити цей цирк - про переговори
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07.06.2026 17:57 Відповісти
цирк буде..
поки хло не здохне..
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07.06.2026 18:00 Відповісти
навіть якщо здохне це ху*ло, його замінить інше ху*ло.
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07.06.2026 18:11 Відповісти
скоріше б здохло,
перемир'я також не погане..
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07.06.2026 18:16 Відповісти
воно не едине несе загрозу, вбивають харошие кацапи і ціла армія імперців
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07.06.2026 18:38 Відповісти
А на чому воно розумізієтьця? , хіба що як красти гроші зі своїм плем'ям!
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07.06.2026 18:03 Відповісти
за сраліна, за хутіна, за абрамовіча..
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07.06.2026 17:58 Відповісти
з Сарою ?
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07.06.2026 17:59 Відповісти
У москвы все так херово, шо Зеленский через Абрамовича пытается договорится о встрече. Все збс.
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07.06.2026 18:01 Відповісти
А були якісь признаки шо путлєр хоче миру?
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07.06.2026 18:01 Відповісти
А гадалка Вєраніка була присутня на зустрічі?
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07.06.2026 18:02 Відповісти
ВАна їм ЗЄлья варила
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07.06.2026 18:45 Відповісти
Ха-ха)) та воно просило домовитися з ******, щоб воно прийняло його після виборів. Бо тікати буде нікуди)))
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07.06.2026 18:03 Відповісти
секта українофобів сталіністів хабад проводить геноцид українців руками москаля,до кого ще не дійшло,той повний дегенерат.
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07.06.2026 18:03 Відповісти
смарагдовий дебіл, тебе путлер в *** не ставить, заховай свою харизму і застебни ширінку
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07.06.2026 18:03 Відповісти
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07.06.2026 18:04 Відповісти
А де гроші з продажу Челсі?? Закрисив, падло???
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07.06.2026 18:04 Відповісти
євреї, євреї кругом одні євреї...
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07.06.2026 18:06 Відповісти
Мама ріма любіт скорость!!
Мамаріма протів антісім'тізмп
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07.06.2026 18:07 Відповісти
Огляд від ШІ

Роман Абрамович - єврей за національністю. Його батько, Аркадій Нахманович Абрамович, був євреєм, а мама, Ірина Василівна (уроджена Михайленко), мала як єврейське, так і українське коріння. [https://lb.ua/file/person/3819_abramovich_roman_arkadiyovich.html 1, https://news.ru/world/chelovek-mira-biografiya-romana-abramovicha-do-i-vo-vremya-specoperacii 2, https://www.marazm.org.ua/cikavo/51_225.html 3]
У біографічних довідках його походження часто описують так:
По батькові: Батьки його батька походили з литовського міста Таураге, але після приєднання Литви до СРСР були вислані до Сибіру.По матері: Бабуся по матері була єврейкою, а сам олігарх в деяких документах також вказував українську національність на згадку про матір.Громадянство: Окрім корінного, володіє ізраїльським, португальським та російським громадянством.
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07.06.2026 18:10 Відповісти
Клоуну ці переговори з ****** потрібні виключно для самопіару, а не для досягнення реального результату. Всі чудово розуміють, що особиста зустріч відбувається вже на тому етапі, коли робочі групи все узгодили і лишилося підписати дкумент "під камери". Клоуну результат не потрібен, йому потрібне шоу, потрібен процес а не результат, бо він тупо не знає як добитися результату щоб не обісратися. Тому продовжує те що вміє - гнати шоу поки воно якось само не розсмокчеться...
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07.06.2026 18:07 Відповісти
А можна було цю гниду взяти в заручники і хоча б обміняти на сотню наших бійців. Да і Зеля вже за'бав своїми ''мірними'' переговорами з Ху'йлом. З яких пір Ху'йло став асоціюватися зі словом мір? Ще не закінчивши війну з Україною Ху'йло вже анонсував нові війни з Європою, Молдовою,з Вірменією, і даже на ближньому сході. І в усіх цих війнах рашистські воєнкори бачать Україну повністю знищеною а українців в рядах рашистської армії в вигляді бійців м'ясних штурмів. То про який мір і переговори кончені ви дебіли постійно несете
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07.06.2026 18:07 Відповісти
Врешті, шило вилізло з мішка і стало відомим те, про що і так усі здогадувались: ішак і надалі шукає шляхи для подальшої зради. Але з цим мудаком обкуреним не хочуть срати на одному гектарі навіть закляті вороги. Це чмо і надалі перебуває під кайфом та феншуйки дєрмака.
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07.06.2026 18:08 Відповісти
так за це,
за нього і голосували..
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07.06.2026 18:19 Відповісти
Путін втратив шанс вийти з провальної для нього війни, - Сибіга Джерело: https://censor.net/ua/n4007033

Шанс - це Абрамович 🤔❓.
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07.06.2026 18:09 Відповісти
Ця сівоха живе в паралельній реальності ,де він побачив "провальну війну " в тому що кацапи окупували 20% території України ,яку вже хрін повернуть ,навіть після мирного договору.
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07.06.2026 18:17 Відповісти
💯 ***** утилізував біосміття своє, підчистив малі народи росії що можуть голови підняти, та отримав вихід до моря, території, копалини. А Крим навіть коли він сам захоче " повернути" то його свої ж за копита підвісять хто влив туди гроші. Взагалі потрібно бути повним дибілом добровільно віддати море.
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07.06.2026 18:21 Відповісти
А все так красиво починалось ,он гівномарафонівська пропаганда вже не одну добу істерично верещить про нашого мудрого, стійкого і незламного янєлоха боневтіковича який написав "пісьмо" путлєру ,а тут такий облом вийшов ,нє доглядєлі !
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07.06.2026 18:14 Відповісти
Коли я написав, що Путін домовився з Зелей не трогать міжнародний форум і особливо день його виступу в Пітері, мене забанили на 3 дні. Ну так у цей день ніхто не чіпав, щоб там Маляр не шуткував шуткі. Шахермахери роблять шухер до і після, атакують передмістя, щоб не палитись. Но факт такий, пітер та Москву не чіпають, хоча можуть паралізувати всю систему.
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07.06.2026 18:16 Відповісти
А якщо буде удар у відповідь "по центрам прінятія рєшеній " чи не буде ,бо рома приїзджав ?
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07.06.2026 18:22 Відповісти
Це і називається політика, війни дійсно можна було уникнути, якби була готовність номер один у лютому 2022 року, але Зеленський запевняв, що це блеф, це найбільша його помилка, яка не має строку давності і у будь якому випадку буде колись відомо, хто саме в цьому його переконував.
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07.06.2026 18:22 Відповісти
привозив швондєру маци в бункер замість мівіни
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07.06.2026 18:18 Відповісти
абрамович+арахамія=абрахамія ))
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07.06.2026 18:20 Відповісти
Так а як же "Путін завжди бреше"?
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07.06.2026 18:22 Відповісти
Невже після "відкритого" хамського листа хтось надіється що путін піде на переговори з зеленським.??? Скажу відверто--був учасником багатьох міжнародних переговорів ,були жаркі дискусії,навіть мати,але НІХТО НІКОЛИ НЕ ДОЗВОЛЯВ СОБІ ---ХАМСТВО!! Зеленський не зможе бути і розумним і красивим,бо він від природи малорос і виріс на цені 95 кварталу і КВН. а життя --не сцена,особливо.коли твій сусід---фашист і людожер.
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07.06.2026 18:23 Відповісти
А що там такого хамського?
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07.06.2026 18:36 Відповісти
за сім років при абсолютній владі зелений поц так і не став державним діячем . в економіці ноль . в дипломатіі нуль . у військовій сфері нуль цілих *** десятих . корупція . жополизи . єдиний мудафон і якийсь ..невідомий.. вова в кооперативі ..династія ..
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07.06.2026 18:39 Відповісти
Здається, зе спробує ескалювати и він не хоче на наразі перемовин. Хорошо це чи погано - дуже важко сказати.
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07.06.2026 18:40 Відповісти
зелені підкилимні ігрища. Все хоче викрутити через бариг. Але він дарма це робить. Навіть людині непосвяченій у внутрішню кухню кремля зрозуміло, що ***** НЕ БУДЕ погоджуватися на пряму зустріч. Ба більше, будь-які спроби з боку зеленського вийти на переговори з *****м розтлумачуються останнім як слабкість. Він вважає, що це свідчить про слабкість "найвеличнішого" і обирає подальший тиск.
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07.06.2026 18:32 Відповісти
московський постановочний клоун з комплексом генералісімуса буде вирішувати долю цкраїни з соплемінником, пздц, а як поржали на стадіоні в 19 році
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07.06.2026 18:37 Відповісти
а мені все нормально.
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07.06.2026 18:46 Відповісти
Блазень. І нічого тут не змінити (я про свідомість)
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07.06.2026 18:52 Відповісти
ЩЕ щось про цінності, патріотизм самопожертву ТРЕБА казати(((((??
Чи пора мафіозні гаманці на ДОВІЧНЕ з конфіскацією(((???
Кончені кошерні УЙОБББИЩА(((
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07.06.2026 18:53 Відповісти
 
 