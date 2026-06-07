У травні Абрамович приїздив до Києва, Зеленський намагався через нього переконати Путіна погодитися на прямі переговори, - FT

У травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.

Про це пише Financial Times з посиланням на чотири джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Візит Абрамовича до Києва

"21 травня Зеленський попросив Абрамовича передати Путіну повідомлення про те, що він готовий зустрітися з ним для проведення першого двостороннього саміту за понад чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - розповіло джерело.

За словами співрозмовників, Київ прагнув продемонструвати серйозність своїх намірів щодо прямих переговорів із Москвою, "попри те що США відволіклися на війну на Близькому Сході".

"Він (Абрамович, - ред.) потрібен тому, що він єдиний росіянин, якого вони готові терпіти. Він ладнає з усіма", - сказав один зі співрозмовників видання, описуючи роль російського олігарха в посередницьких зусиллях.

Близький до Абрамовича співрозмовник зазначив, що, за словами російського олігарха, Зеленський "вважає, що може вирішити все завдяки магії своєї особистої харизми на зустрічі лідерів".

Абрамович же, за словами джерела, називає прагнення Зеленського до такої зустрічі "конкурсом капітанів" КВК.

"Це зовсім не те, на що ведеться Путін. І на Трампа це теж особливо не діє. Але Зеленський буквально зациклений на цьому", — додало джерело.

Два високопоставлені українські чиновники повідомили, що послання, передане через Абрамовича, було схожим за змістом на відкритий лист Путіну. Водночас один із чиновників зазначив, що тон непублічного звернення був менш жорстким, ніж в опублікованому листі".

FT нагадує, що Абрамович допомагав у посередництві в переговорах між Росією та Україною з перших тижнів повномасштабної війни у 2022 році. Абрамович також допоміг укласти угоду, що забезпечила експорт українського зерна через Чорне море пізніше того ж року.

Хоча роль Абрамовича стала менш помітною з того часу, як Росія почала вести прямі переговори зі США минулого року, він, за словами близьких до нього осіб, залишається залученим до обміну полоненими та інших двосторонніх переговорів з Україною, зокрема щодо аспектів "мирного плану" під егідою США.

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Що передувало?

5 червня сам Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.

Лист Зеленського Путіну

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.

У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.

5 червня Путін сказав, що зранку "мимохідь" ознайомився з відкритим листом Зеленського, і "ніколи не відмовляв" українському президентові в зустрічі, але проти того, щоб "переливати з пустого в порожнє" та зараз у прямих перемовинах він "не бачить сенсу".

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