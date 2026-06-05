Зеленський назвав "слабкою" відповідь Путіна на лист: Росія не хоче закінчувати війну

Президент України Володимир Зеленський назвав "слабкою" відповідь лідера РФ Володимира Путіна на лист глави держави, в якому той запропонував закінчити війну.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 5 червня, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція України на заяви диктатора

За словами Зеленського, відповідь російського лідера свідчить про небажання Кремля завершувати війну.

"На жаль, російська сторона знову обирає війну — всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала", - сказав президент.

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На його переконання, Путін не прагне змінювати нинішню ситуацію та визнавати наслідки розв’язаної ним війни.

Зеленський наголосив, що відповіддю міжнародної спільноти має стати посилення тиску на Росію, зокрема економічного.

"Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше", - зазначив президент.

Зеленський також подякував державам і партнерам, які продовжують підтримувати Україну, та наголосив на необхідності досягнення реального миру.

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Що передувало?

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.

У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.

На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.

Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

5 червня Путін сказав, що зранку "мимохідь" ознайомився з відкритим листом Зеленського, і "ніколи не відмовляв" українському президентові в зустрічі, але проти того, щоб "переливати з пустого в порожнє" та зараз у прямих перемовинах він "не бачить сенсу".

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