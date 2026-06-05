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Новини Лист Зеленського Путіну
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Зеленський назвав "слабкою" відповідь Путіна на лист: Росія не хоче закінчувати війну

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав "слабкою" відповідь лідера РФ Володимира Путіна на лист глави держави, в якому той запропонував закінчити війну.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 5 червня, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція України на заяви диктатора

За словами Зеленського, відповідь російського лідера свідчить про небажання Кремля завершувати війну.

"На жаль, російська сторона знову обирає війну — всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала", - сказав президент.

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На його переконання, Путін не прагне змінювати нинішню ситуацію та визнавати наслідки розв’язаної ним війни.

Зеленський наголосив, що відповіддю міжнародної спільноти має стати посилення тиску на Росію, зокрема економічного.

"Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше", - зазначив президент.

Зеленський також подякував державам і партнерам, які продовжують підтримувати Україну, та наголосив на необхідності досягнення реального миру.

Також читайте: Сибіга про лист Зеленського до Путіна: Було б розумно прийняти пропозицію, не ховатися та зустрітися

Що передувало?

  • 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
  • У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
  • На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
  • Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.
  • 5 червня Путін сказав, що зранку "мимохідь" ознайомився з відкритим листом Зеленського, і "ніколи не відмовляв" українському президентові в зустрічі, але проти того, щоб "переливати з пустого в порожнє" та зараз у прямих перемовинах він "не бачить сенсу". 

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Автор: 

Зеленський Володимир (27933) путін володимир (25448)
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Топ коментарі
+29
ЧУВАК - це не конкурс капітанів КВН.

Це війна де ти уже профукав під 55% населення. Що більше чим будь-який керівник будь-якої країни Европи за 5000 років
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05.06.2026 20:25 Відповісти
+15
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05.06.2026 20:32 Відповісти
+13
в той манере как было написано письмо это все что угодно но не попытка о чемто договориться. Так что я не удилвен если этот гундосик был записан еще вчера сразу после написания письма
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05.06.2026 20:25 Відповісти
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Геній))
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05.06.2026 20:21 Відповісти
Путин прочёл письмо Зеленского. По его небритой щеке скатилась слеза умиления.
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05.06.2026 21:10 Відповісти
Особливо виробників зброї та Китай. Розчаруванню немає меж 😸. Ну не кажучи вже про владу Зеленського. Шоу має тривати.
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05.06.2026 20:22 Відповісти
в той манере как было написано письмо это все что угодно но не попытка о чемто договориться. Так что я не удилвен если этот гундосик был записан еще вчера сразу после написания письма
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05.06.2026 20:25 Відповісти
Какая плохая манера. Нужно было поцеловать владимвладимырыча в жопу.
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05.06.2026 20:30 Відповісти
Ні, це прерогатива Andrew Moshenok #601032
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05.06.2026 21:37 Відповісти
А який текст листа до ******** ***** повинен бути на твою думку?
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05.06.2026 21:13 Відповісти
Не хоче
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05.06.2026 20:25 Відповісти
ЧУВАК - це не конкурс капітанів КВН.

Це війна де ти уже профукав під 55% населення. Що більше чим будь-який керівник будь-якої країни Европи за 5000 років
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05.06.2026 20:25 Відповісти
Красень!
Влучно!
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05.06.2026 20:32 Відповісти
Більше,як ГМ+ВВВ
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05.06.2026 20:41 Відповісти
путін захоче закінчувати війну коли почне відступати, або коли Москва стане щодня горіти від українських безпілотників.
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05.06.2026 20:25 Відповісти
Владімір владіміровіч забєрітє мєня за долгі ,
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05.06.2026 20:26 Відповісти
Блаблабла...тиск....бееемееее...тиск....
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05.06.2026 20:28 Відповісти
Слабких відповідей він не приймає, мають бути потужні,як його,ще краще-потужні і з емоційною хрипцею
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05.06.2026 20:31 Відповісти
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05.06.2026 20:32 Відповісти
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05.06.2026 20:33 Відповісти
потужно та незламно як завжди.
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05.06.2026 20:34 Відповісти
Зегевара победил царя письмом. Мощно.
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05.06.2026 20:36 Відповісти
У світі є 3 лідери держав, які не хочуть закінчувати війну: ху@ло (бо то його (і всіх його двійників/трійників) смерть), ЗЕ! (бо то його пожиттєве з конфіскацією і за "травневі шашлики", і за "династію") і Сі (бо Китай збагачується з обох сторін війни, а його головний ворог США - послаблюється)
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05.06.2026 20:44 Відповісти
Цікаво, Трамп зрозуміє, що це йому публічно плюнули в лице?
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05.06.2026 20:55 Відповісти
Рудий покидьок.він же вимикач цивілізацій,футболом стурбований.Чи добре він джані інфантіні заплативи,чи це його погубить.
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05.06.2026 21:02 Відповісти
Нехай Зеленський і путін самі розбираються з війною, я вже їм допоміг, - Трамп.
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05.06.2026 21:16 Відповісти
пуйло предлагал в 22 году закончить на шикарных условиях, так нет борюсик в шапочке петушке запретил обрезку
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05.06.2026 21:00 Відповісти
І які це такі "шикарниє условія"?
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05.06.2026 21:40 Відповісти
хм ... пу вже сто раз чесно казав, що завершить війну до кінця доби на своїх умовах:= прийме капітуляцію
 для початку вихід ЗСУ з 4х "ісконно" расєйських областей + всі раніше озвучені хателки= усунення т.зв першопричин= знищення укр державності ...і українців: пу же вже сказав, що будуть фільтр лагеря, депортації і перевиховання
Що інше хтось сподівався зараз від пу почути?
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05.06.2026 21:02 Відповісти
Дешева вистава. Вважаю що зрежисована спільно '"Вовою" і ******.
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05.06.2026 21:05 Відповісти
Оманська ZеГнида робить вигляд що він не Буратіно Пуйла
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05.06.2026 21:16 Відповісти
На грався в стратега? Повернемося до питань Династії?
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05.06.2026 21:26 Відповісти
Таке враження, що Путін для Зеленського - нерозділене кохання, де зеленський домагається побачення з своїм куміром за будь-яку ціну. А нічого, що Путлер - маньяк, який закатував і вбив десятки і сотні тисяч людей? Зеленський просто займається блюзнірством, випрошуючи постійно зустріч з фюрером. Коли вже ця ганьба закчиться?
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05.06.2026 21:29 Відповісти
два вороги України не бажають закінчувати війну.
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05.06.2026 21:39 Відповісти
зелений уйопок все перетворює в шоу дибільного кварталу.
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05.06.2026 21:42 Відповісти
На нари ішака тупорилого!
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05.06.2026 21:42 Відповісти
Так і ти не бажаєш закінчувати
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05.06.2026 21:45 Відповісти
Чергова перемога. Воювати - це так весело і радісно. А вічна війна - це вічні веселощі.
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05.06.2026 21:45 Відповісти
Ми знаємо, що пуйло винен, він ворог і терорист. А що ти доброго зробив для України? Не для свого оточення, в для України ?Чи ти, Гундосику, подумав, що твоя місія президента озвучувати новини і призначати винними?
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05.06.2026 21:53 Відповісти
 
 