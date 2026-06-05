Зеленский назвал "слабым" ответ Путина на письмо: Россия не хочет заканчивать войну
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "слабым" ответ лидера РФ Владимира Путина на письмо главы государства, в котором тот предложил положить конец войне.
Об этом он сказал в вечернем обращении 5 июня, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Украины на заявления диктатора
По словам Зеленского, ответ российского лидера свидетельствует о нежелании Кремля завершать войну.
"К сожалению, российская сторона снова выбирает войну - все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал", - сказал президент.
По его убеждению, Путин не стремится менять нынешнюю ситуацию и признавать последствия развязанной им войны.
Зеленский подчеркнул, что ответом международного сообщества должно стать усиление давления на Россию, в частности экономического.
"Значит, денег в России должно стать меньше, а давления на Россию – больше", – отметил президент.
Зеленский также поблагодарил государства и партнеров, которые продолжают поддерживать Украину, и подчеркнул необходимость достижения реального мира.
Что предшествовало?
- 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
- В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
- На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
- Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
- 5 июня Путин сказал, что утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского и "никогда не отказывал" украинскому президенту во встрече, но против того, чтобы "переливать из пустого в пустое", и сейчас в прямых переговорах он "не видит смысла".
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Це війна де ти уже профукав під 55% населення. Що більше чим будь-який керівник будь-якої країни Европи за 5000 років
Влучно!
для початку вихід ЗСУ з 4х "ісконно" расєйських областей + всі раніше озвучені хателки= усунення т.зв першопричин= знищення укр державності ...і українців: пу же вже сказав, що будуть фільтр лагеря, депортації і перевиховання
Що інше хтось сподівався зараз від пу почути?