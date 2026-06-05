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Новости Письмо Зеленского Путину
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Зеленский назвал "слабым" ответ Путина на письмо: Россия не хочет заканчивать войну

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "слабым" ответ лидера РФ Владимира Путина на письмо главы государства, в котором тот предложил положить конец войне.

Об этом он сказал в вечернем обращении 5 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Украины на заявления диктатора

По словам Зеленского, ответ российского лидера свидетельствует о нежелании Кремля завершать войну.

"К сожалению, российская сторона снова выбирает войну - все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал", - сказал президент.

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По его убеждению, Путин не стремится менять нынешнюю ситуацию и признавать последствия развязанной им войны.

Зеленский подчеркнул, что ответом международного сообщества должно стать усиление давления на Россию, в частности экономического.

"Значит, денег в России должно стать меньше, а давления на Россию – больше", – отметил президент.

Зеленский также поблагодарил государства и партнеров, которые продолжают поддерживать Украину, и подчеркнул необходимость достижения реального мира.

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Что предшествовало?

  • 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
  • 5 июня Путин сказал, что утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского и "никогда не отказывал" украинскому президенту во встрече, но против того, чтобы "переливать из пустого в пустое", и сейчас в прямых переговорах он "не видит смысла". 

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Автор: 

Зеленский Владимир (24411) путин владимир (32558)
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Топ комментарии
+25
ЧУВАК - це не конкурс капітанів КВН.

Це війна де ти уже профукав під 55% населення. Що більше чим будь-який керівник будь-якої країни Европи за 5000 років
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05.06.2026 20:25 Ответить
+12
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05.06.2026 20:32 Ответить
+11
в той манере как было написано письмо это все что угодно но не попытка о чемто договориться. Так что я не удилвен если этот гундосик был записан еще вчера сразу после написания письма
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05.06.2026 20:25 Ответить
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Геній))
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05.06.2026 20:21 Ответить
Путин прочёл письмо Зеленского. По его небритой щеке скатилась слеза умиления.
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05.06.2026 21:10 Ответить
Особливо виробників зброї та Китай. Розчаруванню немає меж 😸. Ну не кажучи вже про владу Зеленського. Шоу має тривати.
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05.06.2026 20:22 Ответить
в той манере как было написано письмо это все что угодно но не попытка о чемто договориться. Так что я не удилвен если этот гундосик был записан еще вчера сразу после написания письма
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05.06.2026 20:25 Ответить
Какая плохая манера. Нужно было поцеловать владимвладимырыча в жопу.
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05.06.2026 20:30 Ответить
А який текст листа до ******** ***** повинен бути на твою думку?
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05.06.2026 21:13 Ответить
Не хоче
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05.06.2026 20:25 Ответить
ЧУВАК - це не конкурс капітанів КВН.

Це війна де ти уже профукав під 55% населення. Що більше чим будь-який керівник будь-якої країни Европи за 5000 років
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05.06.2026 20:25 Ответить
Красень!
Влучно!
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05.06.2026 20:32 Ответить
Більше,як ГМ+ВВВ
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05.06.2026 20:41 Ответить
путін захоче закінчувати війну коли почне відступати, або коли Москва стане щодня горіти від українських безпілотників.
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05.06.2026 20:25 Ответить
Владімір владіміровіч забєрітє мєня за долгі ,
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05.06.2026 20:26 Ответить
Блаблабла...тиск....бееемееее...тиск....
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05.06.2026 20:28 Ответить
Слабких відповідей він не приймає, мають бути потужні,як його,ще краще-потужні і з емоційною хрипцею
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05.06.2026 20:31 Ответить
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05.06.2026 20:32 Ответить
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05.06.2026 20:33 Ответить
потужно та незламно як завжди.
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05.06.2026 20:34 Ответить
Зегевара победил царя письмом. Мощно.
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05.06.2026 20:36 Ответить
У світі є 3 лідери держав, які не хочуть закінчувати війну: ху@ло (бо то його (і всіх його двійників/трійників) смерть), ЗЕ! (бо то його пожиттєве з конфіскацією і за "травневі шашлики", і за "династію") і Сі (бо Китай збагачується з обох сторін війни, а його головний ворог США - послаблюється)
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05.06.2026 20:44 Ответить
Цікаво, Трамп зрозуміє, що це йому публічно плюнули в лице?
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05.06.2026 20:55 Ответить
Рудий покидьок.він же вимикач цивілізацій,футболом стурбований.Чи добре він джані інфантіні заплативи,чи це його погубить.
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05.06.2026 21:02 Ответить
Нехай Зеленський і путін самі розбираються з війною, я вже їм допоміг, - Трамп.
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05.06.2026 21:16 Ответить
пуйло предлагал в 22 году закончить на шикарных условиях, так нет борюсик в шапочке петушке запретил обрезку
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05.06.2026 21:00 Ответить
хм ... пу вже сто раз чесно казав, що завершить війну до кінця доби на своїх умовах:= прийме капітуляцію
 для початку вихід ЗСУ з 4х "ісконно" расєйських областей + всі раніше озвучені хателки= усунення т.зв першопричин= знищення укр державності ...і українців: пу же вже сказав, що будуть фільтр лагеря, депортації і перевиховання
Що інше хтось сподівався зараз від пу почути?
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05.06.2026 21:02 Ответить
Дешева вистава. Вважаю що зрежисована спільно '"Вовою" і ******.
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05.06.2026 21:05 Ответить
Оманська ZеГнида робить вигляд що він не Буратіно Пуйла
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05.06.2026 21:16 Ответить
На грався в стратега? Повернемося до питань Династії?
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05.06.2026 21:26 Ответить
Таке враження, що Путін для Зеленського - нерозділене кохання, де зеленський домагається побачення з своїм куміром за будь-яку ціну. А нічого, що Путлер - маньяк, який закатував і вбив десятки і сотні тисяч людей? Зеленський просто займається блюзнірством, випрошуючи постійно зустріч з фюрером. Коли вже ця ганьба закчиться?
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05.06.2026 21:29 Ответить
 
 