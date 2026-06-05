Зеленский назвал "слабым" ответ Путина на письмо: Россия не хочет заканчивать войну

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "слабым" ответ лидера РФ Владимира Путина на письмо главы государства, в котором тот предложил положить конец войне.

Об этом он сказал в вечернем обращении 5 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Украины на заявления диктатора

По словам Зеленского, ответ российского лидера свидетельствует о нежелании Кремля завершать войну.

"К сожалению, российская сторона снова выбирает войну - все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал", - сказал президент.

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По его убеждению, Путин не стремится менять нынешнюю ситуацию и признавать последствия развязанной им войны.

Зеленский подчеркнул, что ответом международного сообщества должно стать усиление давления на Россию, в частности экономического.

"Значит, денег в России должно стать меньше, а давления на Россию – больше", – отметил президент.

Зеленский также поблагодарил государства и партнеров, которые продолжают поддерживать Украину, и подчеркнул необходимость достижения реального мира.

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Что предшествовало?

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.

В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.

Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

5 июня Путин сказал, что утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского и "никогда не отказывал" украинскому президенту во встрече, но против того, чтобы "переливать из пустого в пустое", и сейчас в прямых переговорах он "не видит смысла".

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