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Новини Мирні перемовини
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Зеленський підтвердив зустріч з російським олігархом Абрамовичем у Києві

зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що у травні в Києві він зустрічався з російським олігархом Романом Абрамовичем, щоб через нього передати послання диктатору РФ Володимиру Путіну.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю для Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зеленський розкрив зміст розмови з Абрамовичем 

"Він приїжджав до Києва. Він сказав: "Я привіз послання безпосередньо вам, і я хочу взяти послання від вас, щоб передати його Путіну"", — сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Абрамович просив, щоб ця зустріч залишилася в таємниці, бо не хотів розголосу.

"Але він зазначив, що це має бути [зроблено] тихо, без будь-якого розголосу. Я сказав: "Це ваш вибір — для нас це не має значення"", - переповів розмову президент. 

Він додав, що приїзд Абрамовича до них "не був таємницею", і що той хотів зрозуміти, "що ми готові зробити", коли справа доходить до мирних переговорів.

Проте Зеленський наголосив, що чітко дав зрозуміти: Україна не поступиться Росії територіями Донбасу.

Він сказав: "Це було ключове послання. Я сказав, що ми не підемо. Ми не віддамо вам перемогу в такий спосіб".

На запитання, чи є тепер Абрамович "посередником" для зв'язку Зеленського з Путіним, президент України відповів: "Коли він отримав від мене послання, він сказав, що поїде безпосередньо до Путіна".

Читайте також: Путін стверджує, що російський бізнесмен їздив до Києва на зустріч із Зеленським

Що передувало?

  • 5 червня сам Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.
  • 7 червня видання  Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.

Читайте також: У травні Абрамович приїздив до Києва, Зеленський намагався через нього переконати Путіна погодитися на прямі переговори, - FT

Автор: 

Абрамович Роман (185) візит (1765) Зеленський Володимир (27951) путін володимир (25464)
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Топ коментарі
+21
А чого ми нічого не знали поки ***** не розповів?
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07.06.2026 21:50 Відповісти
+16
Оце вже нефайно(Відосик про це треба було потужний зробити,але ти це робив за спиною народу(Отже,є якась доля правди в тому ,що тобі закидають про Оман,про Стамбул,про заглядання в очі *****...(((((
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07.06.2026 21:50 Відповісти
+16
Жодного жида чекіста хабадника, не повинно бути на святій землі України.
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07.06.2026 21:52 Відповісти
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Оце вже нефайно(Відосик про це треба було потужний зробити,але ти це робив за спиною народу(Отже,є якась доля правди в тому ,що тобі закидають про Оман,про Стамбул,про заглядання в очі *****...(((((
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07.06.2026 21:50 Відповісти
А чого ми нічого не знали поки ***** не розповів?
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07.06.2026 21:50 Відповісти
Там вже навіть офіційно оголоси, що зеленський це агент ФСБ, зелохторат все рівно буде вірити, що пейсатий про них піклується
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07.06.2026 21:58 Відповісти
А для них агент ФСБ - ніякий не ворог, для його фанатів він свій, за це й голосували. Це ж не якийсь Бандера чи Шухевич, чи, не проти ночі сказано, Порошенко.
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07.06.2026 22:04 Відповісти
ви ідіоти? фуйло не навидить Зе якого хочуть скинути через вибори тамп і фуйло а факт перемовин не значит нічого бо все відомо зазделегіть га чому стойть Україна
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07.06.2026 22:16 Відповісти
Бо Абрамовічъ із Зєлєнскім вирішували особисті питання. І ці питання були мммм... не зовсім етичні, щоб про них дізналися інші. Все, шо робиться чесно, таємниці не потребує.
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07.06.2026 21:58 Відповісти
Так тебе путін заложил, як ти в сортіре (щоб цру не прослуховувала) з абрамовічем рішали, щоб путін спокійно виступив на форумі в Пітері.
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07.06.2026 21:51 Відповісти
Трохи не так(Щоб ***** далі вбивав українців,поки він в пітєрських тусовках,розвалившись на кріслі,буде читати з папірця ясниє мислі та аткравєнія(((
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07.06.2026 21:53 Відповісти
Жодного жида чекіста хабадника, не повинно бути на святій землі України.
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07.06.2026 21:52 Відповісти
_ Кофє піть будєш?
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07.06.2026 21:52 Відповісти
а шо таке? Не так давно зеленський в лосінах і на шпильках в московських саунах перед амбрамовичем виступав. Лідор давно знайомий з путінським кошильком
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07.06.2026 21:53 Відповісти
Які послання? - для чого ця підкилимна "дипломатія"?
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07.06.2026 21:54 Відповісти
А якого хріна ти путлєру свої "стійкі і незламні "пісульки відправив . Внього і своїх клоуні типу галустяна вистачає .щоб казочки розповідати про "35 тисяч вбитих щомісяця кацапів "
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07.06.2026 21:55 Відповісти
Найшов з ким шутки шуткувати - з кегебістом - він тебе виїбе і висуше
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07.06.2026 21:57 Відповісти
я НІКОЛИ НЕ БУВ АНТИСЕМІТОМ. До 2019го і цієї війни....а тепер бачу що евреї тільки то і роблять що винищують інших міліонами
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07.06.2026 21:57 Відповісти
Які послання?
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07.06.2026 21:58 Відповісти
Ну ОК, припустимо. Але ж ***** мав би щось запропонувати. Типу "ти мені це, а я тобі це". Але зеленського це не влаштувало і він через абрамовича сказав "ні".

От цікаво - а що ж такого міг запропонувати *****?
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07.06.2026 21:59 Відповісти
шо?)))

там було просто - ЗЕ сказав "ну будь-ласка припини війну" а Пуйло і слухати не став
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07.06.2026 22:01 Відповісти
"Він приїжджав до Києва. Він сказав: "Я привіз послання безпосередньо вам, і я хочу взяти послання від вас, щоб передати його Путіну"", - сказав Зеленський.

Так за версією зеленського ***** першим пішло на контакт. Отже мало зробити йому якусь дуже цікаву пропозицію. Яка це була пропозиція - ось в чому питання.
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07.06.2026 22:16 Відповісти
Послал бы царю СМС, шо за сложности у е-президента).
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07.06.2026 22:04 Відповісти
То Пуйло ще листа запоріжських козаків турецькому султану не читав!
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07.06.2026 22:11 Відповісти
Збочений секс через Абрамовича.
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07.06.2026 22:11 Відповісти
От і ішака прорвало! Чмо підтвердило, що процеси по капітуляції і надалі продовжуються. Ба більше, ішак зараз персонально займається цим, оскільки дєрмак "нє прі дєлах".
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07.06.2026 22:16 Відповісти
Спалився зеля
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07.06.2026 22:18 Відповісти
Коротше знову великі шишки вели таємні переговори, а посполитим в цей час втирали про неможливість дипломатичного врегулювання і сторічну війну до руїн москви.
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07.06.2026 22:21 Відповісти
Доборолась Україна до самого краю... Прикольно дізнаватися правду про те що коїть за спинами українців ПЕРЕсидент не від власних незалежних ЗМІ, яких вже не існує, бо все заасфальтовано в єдЫнЫй зе-шмарафон, не від офіційних українських джерел, а спочатку від кремлівського *****, а потім від Financial Times. До того, як ЗЕлупа став президентом його можна було замовити в сауну окремо без його бидло-кварталу, але та за ту ж ціну що з Лисим та з іншою швалью! Подейкують, що медведчук, ***** та янукович саме так і робили... І тепер ця мерзота веде з москалотою переговори за спинами українців, так само, як це вона робила в Омані, в Стамбулі, вирішуючи долю українців не ставлячи їх до відома. Питання до всіх - за що ми воюємо з москалотою з 2014 року? Щоб якась аморальна падаль, яка плювати хотіла на українців, робила з *****м гешефти про які ми дізнаємось від ***** та іноземної преси????? ****, це просто ППЦ у що зелений виродок перетворив ще не так давно вільну демократичну Україну...
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07.06.2026 22:31 Відповісти
Мине ще трохи часу і ми, можливо, нарешті прочитаємо: "Вова додав, що відомий приїзд патрушева до Оману та його зустріч з зеленським "не був таємницею", і що той хотів зрозуміти, "що ми готові зробити", коли справа доходить до мирних переговорів"
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07.06.2026 22:32 Відповісти
 
 