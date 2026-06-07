Зеленський підтвердив зустріч з російським олігархом Абрамовичем у Києві

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що у травні в Києві він зустрічався з російським олігархом Романом Абрамовичем, щоб через нього передати послання диктатору РФ Володимиру Путіну.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю для Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зеленський розкрив зміст розмови з Абрамовичем

"Він приїжджав до Києва. Він сказав: "Я привіз послання безпосередньо вам, і я хочу взяти послання від вас, щоб передати його Путіну"", — сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Абрамович просив, щоб ця зустріч залишилася в таємниці, бо не хотів розголосу.

"Але він зазначив, що це має бути [зроблено] тихо, без будь-якого розголосу. Я сказав: "Це ваш вибір — для нас це не має значення"", - переповів розмову президент.

Він додав, що приїзд Абрамовича до них "не був таємницею", і що той хотів зрозуміти, "що ми готові зробити", коли справа доходить до мирних переговорів.

Проте Зеленський наголосив, що чітко дав зрозуміти: Україна не поступиться Росії територіями Донбасу.

Він сказав: "Це було ключове послання. Я сказав, що ми не підемо. Ми не віддамо вам перемогу в такий спосіб".

На запитання, чи є тепер Абрамович "посередником" для зв'язку Зеленського з Путіним, президент України відповів: "Коли він отримав від мене послання, він сказав, що поїде безпосередньо до Путіна".

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Що передувало?

5 червня сам Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.

7 червня видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.

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