Всередині РФ незадоволені продовженням війни. Потрібно чинити на них більший тиск, - Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас сподівається, що інтереси Європи, зазначені у спільній заяві Е3-Україна щодо завершення війни Росії проти України, будуть дотримані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Ми повинні зробити все можливе, щоб Росія та Україна могли розмовляти одна з одною, бо зрештою вони мають дійти згоди. Водночас ми повинні пам’ятати про наші основні європейські інтереси, бо є також деякі питання, які нас турбують, коли йдеться про послаблення санкцій, коли йдеться про розморожування активів, і для цього нам також потрібно побачити дотримання деяких основних європейських інтересів безпеки, і в тих п’яти пунктах, які також висувала E3, згадуються основні європейські інтереси безпеки", - зазначила вона.

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Каллас нагадала, що саме ці питання були предметом обговорення з міністрами закордонних справ.

"Тож я сподіваюся, що все це буде враховано", - зазначила висока представниця ЄС.

На думку Каллас, станом на сьогодні з російського боку йде "ескалація".

"Спочатку їм слід було б домовитися про припинення вогню, щоб сісти за стіл переговорів. Але водночас ми також бачимо певні рухи всередині Росії, що вони незадоволені продовженням цієї війни. Ось чому нам потрібно чинити на них більший тиск, а також посилити нашу підтримку України", - пояснила вона.

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Вимоги ЄС

"Той, хто потім піде з ними (росіянами) розмовляти, також повинен викласти це... Я думаю, що це важливо. Водночас, я також вважаю, що оскільки росіян (за столом переговорів) насправді ще немає, тому нам також потрібно мати більше стратегічного терпіння, щоб ми не були тими, хто вимагає, але насправді Росії потрібно розмовляти з нами, тому що вони також хочуть припинити цю війну. І давайте почнемо з припинення вогню", - зазначила висока представниця ЄС.

"Ми говоримо про те, що ще ми можемо зробити, щоб допомогти Україні, а також про те, як дійсно змусити наші оборонні галузі працювати разом. Це те, що обговорять міністри. У нас також є різні пропозиції на столі, що ми можемо просувати далі", - додала вона.

Що передувало?

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