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Новини Мирні перемовини
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Всередині РФ незадоволені продовженням війни. Потрібно чинити на них більший тиск, - Каллас

Каллас зробила заяву про переговори з Росією

Висока представниця ЄС Кая Каллас сподівається, що інтереси Європи, зазначені у спільній заяві Е3-Україна щодо завершення війни Росії проти України, будуть дотримані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Ми повинні зробити все можливе, щоб Росія та Україна могли розмовляти одна з одною, бо зрештою вони мають дійти згоди. Водночас ми повинні пам’ятати про наші основні європейські інтереси, бо є також деякі питання, які нас турбують, коли йдеться про послаблення санкцій, коли йдеться про розморожування активів, і для цього нам також потрібно побачити дотримання деяких основних європейських інтересів безпеки, і в тих п’яти пунктах, які також висувала E3, згадуються основні європейські інтереси безпеки", - зазначила вона.

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Каллас нагадала, що саме ці питання були предметом обговорення з міністрами закордонних справ.

"Тож я сподіваюся, що все це буде враховано", - зазначила висока представниця ЄС.

На думку Каллас, станом на сьогодні з російського боку йде "ескалація".

"Спочатку їм слід було б домовитися про припинення вогню, щоб сісти за стіл переговорів. Але водночас ми також бачимо певні рухи всередині Росії, що вони незадоволені продовженням цієї війни. Ось чому нам потрібно чинити на них більший тиск, а також посилити нашу підтримку України", - пояснила вона.

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Вимоги ЄС

"Той, хто потім піде з ними (росіянами) розмовляти, також повинен викласти це... Я думаю, що це важливо. Водночас, я також вважаю, що оскільки росіян (за столом переговорів) насправді ще немає, тому нам також потрібно мати більше стратегічного терпіння, щоб ми не були тими, хто вимагає, але насправді Росії потрібно розмовляти з нами, тому що вони також хочуть припинити цю війну. І давайте почнемо з припинення вогню", - зазначила висока представниця ЄС.

"Ми говоримо про те, що ще ми можемо зробити, щоб допомогти Україні, а також про те, як дійсно змусити наші оборонні галузі працювати разом. Це те, що обговорять міністри. У нас також є різні пропозиції на столі, що ми можемо просувати далі", - додала вона.

Що передувало?

Раніше Велика Британія, Німеччина та Франція погодили п’ять умов миру та гарантії безпеки для України

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Автор: 

перемовини (3809) Євросоюз (15200) Каллас Кая (520)
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Топ коментарі
+5
Всередині РФ НЕМАЄ незадоволених війною чи смертями чи убивствами - там незадоволені проблемами з економікою і інтернетом. В цьому різниця
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08.06.2026 10:23 Відповісти
+3
проблема политиків у ЄС що вони хочуть перемовин, але не кажуть щоб рф перестала існувати, та розпалася на багато іншіх краіїн як у 1991 році ...
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08.06.2026 10:28 Відповісти
+3
треба вже розпочинати обговорення 153 пакету санкцій?
але, енергоносії та золото алмази алюміній, купувати будете і надалі?
втіхаря продавати комплектуючі, будете надалі?
визнавати підарів рівними у спорті будете надалі?
будете надалі, заглядати в очко кацапським власниками сирітських домікав, шалє, яхт, авто?
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08.06.2026 10:31 Відповісти
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@ (в перекладі):
"❗️ ЗС рф залишають Кінбурнську косу Миколаївської області

Агент «АТЕШ» зі штабу угруповання військ «Дніпро» повідомляє: дії Сил оборони України (СОУ) щодо перерізання маршрутів постачання змусили окупантів спішно евакуюватися з Кінбурнської коси.

Підрозділи 337 полку рф залишають позиції - постачання повністю зупинено. Доставка ***********, палива та продовольства припинилася.
Так, через значні втрати особового складу підрозділи 337-го полку відводяться від берегової лінії - з північної та західної частин коси. Вогневі групи не справляються зі збиттям дронів СОУ, і втрати продовжують зростати.

Після того, як частина військовослужбовців була перекинута на Запорізький напрямок, підрозділи ЗС рф, що залишилися, практично втратили особовий склад. Переукомплектування не проводилося жодного разу.
Командування знімає людей з одних позицій та перекидає на інші. На косі залишаються лише залишки підрозділів, які вже не в змозі утримувати оборону.

Логістична система окупантів на цій ділянці остаточно обвалилась."
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08.06.2026 10:21 Відповісти
І тому зебіли заверещали за заморозку... Співпадіння? 😡
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08.06.2026 10:29 Відповісти
Всередині РФ НЕМАЄ незадоволених війною чи смертями чи убивствами - там незадоволені проблемами з економікою і інтернетом. В цьому різниця
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08.06.2026 10:23 Відповісти
проблема политиків у ЄС що вони хочуть перемовин, але не кажуть щоб рф перестала існувати, та розпалася на багато іншіх краіїн як у 1991 році ...
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08.06.2026 10:28 Відповісти
Царську імперію було зруйновано зсередини, совок було зруйновано зсередини. Це єдиний шлях.
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08.06.2026 10:30 Відповісти
треба вже розпочинати обговорення 153 пакету санкцій?
але, енергоносії та золото алмази алюміній, купувати будете і надалі?
втіхаря продавати комплектуючі, будете надалі?
визнавати підарів рівними у спорті будете надалі?
будете надалі, заглядати в очко кацапським власниками сирітських домікав, шалє, яхт, авто?
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08.06.2026 10:31 Відповісти
Найкращий варіант для Московії,то перемога України! Тоді Московія збережеться,як держава в кордонах Золотого кільця,а всі окуповані Московією республіки отримають незалежність!
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08.06.2026 10:37 Відповісти
Москалі розвалили Россійську імперію,розвалили СССР,розваляють і РФ!
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08.06.2026 10:38 Відповісти
А коли владу цікавила думка тих, хто всередині? Стадо стоятиме в стійлі
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08.06.2026 11:27 Відповісти
Ага, языком
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08.06.2026 11:33 Відповісти
 
 