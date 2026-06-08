Внутри РФ недовольны продолжением войны. Нужно оказывать на них большее давление, - Каллас

Верховный представитель ЕС Кая Каллас надеется, что интересы Европы, указанные в совместном заявлении Е3-Украина о прекращении войны России против Украины, будут соблюдены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Подробности

"Мы должны сделать все возможное, чтобы Россия и Украина могли разговаривать друг с другом, потому что в конечном итоге они должны прийти к соглашению. В то же время мы должны помнить о наших основных европейских интересах, ведь есть также некоторые вопросы, которые нас беспокоят, когда речь идет об ослаблении санкций, когда речь идет о размораживании активов, и для этого нам также нужно увидеть соблюдение некоторых основных европейских интересов безопасности, и в тех пяти пунктах, которые также выдвигала E3, упоминаются основные европейские интересы безопасности", - отметила она.

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Каллас напомнила, что именно эти вопросы были предметом обсуждения с министрами иностранных дел.

"Поэтому я надеюсь, что все это будет учтено", - отметила верховная представительница ЕС.

По мнению Каллас, на сегодняшний день с российской стороны наблюдается "эскалация".

"Сначала им следовало бы договориться о прекращении огня, чтобы сесть за стол переговоров. Но в то же время мы также видим определенные движения внутри России, что они недовольны продолжением этой войны. Вот почему нам нужно оказывать на них большее давление, а также усилить нашу поддержку Украины", - пояснила она.

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Требования ЕС

"Тот, кто потом пойдет с ними (россиянами) разговаривать, также должен изложить это... Я думаю, что это важно. В то же время я также считаю, что, поскольку россиян (за столом переговоров) на самом деле еще нет, нам также нужно проявить больше стратегического терпения, чтобы мы не были теми, кто требует, но на самом деле России нужно разговаривать с нами, потому что они тоже хотят прекратить эту войну. И давайте начнем с прекращения огня", - отметила верховная представительница ЕС.

"Мы говорим о том, что еще мы можем сделать, чтобы помочь Украине, а также о том, как действительно заставить наши оборонные отрасли работать вместе. Это то, что обсудят министры. У нас также есть различные предложения на столе, которые мы можем продвигать дальше", - добавила она.

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