Внутри РФ недовольны продолжением войны. Нужно оказывать на них большее давление, - Каллас
Верховный представитель ЕС Кая Каллас надеется, что интересы Европы, указанные в совместном заявлении Е3-Украина о прекращении войны России против Украины, будут соблюдены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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"Мы должны сделать все возможное, чтобы Россия и Украина могли разговаривать друг с другом, потому что в конечном итоге они должны прийти к соглашению. В то же время мы должны помнить о наших основных европейских интересах, ведь есть также некоторые вопросы, которые нас беспокоят, когда речь идет об ослаблении санкций, когда речь идет о размораживании активов, и для этого нам также нужно увидеть соблюдение некоторых основных европейских интересов безопасности, и в тех пяти пунктах, которые также выдвигала E3, упоминаются основные европейские интересы безопасности", - отметила она.
Каллас напомнила, что именно эти вопросы были предметом обсуждения с министрами иностранных дел.
"Поэтому я надеюсь, что все это будет учтено", - отметила верховная представительница ЕС.
По мнению Каллас, на сегодняшний день с российской стороны наблюдается "эскалация".
"Сначала им следовало бы договориться о прекращении огня, чтобы сесть за стол переговоров. Но в то же время мы также видим определенные движения внутри России, что они недовольны продолжением этой войны. Вот почему нам нужно оказывать на них большее давление, а также усилить нашу поддержку Украины", - пояснила она.
Требования ЕС
"Тот, кто потом пойдет с ними (россиянами) разговаривать, также должен изложить это... Я думаю, что это важно. В то же время я также считаю, что, поскольку россиян (за столом переговоров) на самом деле еще нет, нам также нужно проявить больше стратегического терпения, чтобы мы не были теми, кто требует, но на самом деле России нужно разговаривать с нами, потому что они тоже хотят прекратить эту войну. И давайте начнем с прекращения огня", - отметила верховная представительница ЕС.
"Мы говорим о том, что еще мы можем сделать, чтобы помочь Украине, а также о том, как действительно заставить наши оборонные отрасли работать вместе. Это то, что обсудят министры. У нас также есть различные предложения на столе, которые мы можем продвигать дальше", - добавила она.
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"❗️ ЗС рф залишають Кінбурнську косу Миколаївської області
Агент «АТЕШ» зі штабу угруповання військ «Дніпро» повідомляє: дії Сил оборони України (СОУ) щодо перерізання маршрутів постачання змусили окупантів спішно евакуюватися з Кінбурнської коси.
Підрозділи 337 полку рф залишають позиції - постачання повністю зупинено. Доставка ***********, палива та продовольства припинилася.
Так, через значні втрати особового складу підрозділи 337-го полку відводяться від берегової лінії - з північної та західної частин коси. Вогневі групи не справляються зі збиттям дронів СОУ, і втрати продовжують зростати.
Після того, як частина військовослужбовців була перекинута на Запорізький напрямок, підрозділи ЗС рф, що залишилися, практично втратили особовий склад. Переукомплектування не проводилося жодного разу.
Командування знімає людей з одних позицій та перекидає на інші. На косі залишаються лише залишки підрозділів, які вже не в змозі утримувати оборону.
Логістична система окупантів на цій ділянці остаточно обвалилась."
але, енергоносії та золото алмази алюміній, купувати будете і надалі?
втіхаря продавати комплектуючі, будете надалі?
визнавати підарів рівними у спорті будете надалі?
будете надалі, заглядати в очко кацапським власниками сирітських домікав, шалє, яхт, авто?