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Новости
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В Лондоне согласовали пять условий мира и гарантии безопасности для Украины

Лидеры Украины, Франции, Великобритании и Германии в Лондоне

Великобритания, Германия и Франция подтвердили поддержку Украины и обсудили условия мира и гарантии безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Великобритании, Германии и Украины после встречи в Лондоне 7 июня.

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Пять условий мира: главное из заявления лидеров

Зеленский, Макрон, Мерц и Стармер заявили, что мир должен быть справедливым и долгосрочным. Они определили пять ключевых условий:

  • полное и немедленное прекращение боевых действий;
  • начало переговоров от текущей линии соприкосновения;
  • уважение к международным границам и право Украины выбирать союзы;
  • предоставление Украине надежных и юридически обязательных гарантий безопасности;
  • защита европейских интересов в сфере безопасности в любом соглашении.

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Гарантии безопасности и дальнейшие шаги

Отдельно лидеры подчеркнули, что после прекращения огня Украина должна получить четкие гарантии безопасности. Они должны опираться на договоренности, достигнутые ранее в Берлине и Париже.

Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не возместит убытки.

Также подчеркнуто, что все решения, касающиеся ЕС и НАТО, должны согласовываться с союзниками.

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Лидеры поддержали идею прямых переговоров между Украиной и Россией с участием США и Европы.

Отдельно обсудили усиление обороны. Речь идет об увеличении производства ракет-перехватчиков, развитии противоракетной обороны и поддержке Вооруженных Сил Украины.

Отметили успехи Украины на фронте, в частности освобождение территорий и использование дронов. В то же время они осудили российские удары по украинским городам, которые приводят к жертвам среди гражданского населения.

Европейские лидеры подтвердили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 7 июня, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию, где проведет ряд встреч.

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Автор: 

Великобритания (5300) Германия (7542) Зеленский Владимир (24435) Украина (44435) Франция (3736) Макрон Эмманюэль (1616) Стармер Кир (366) Фридрих Мерц (441)
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Топ комментарии
+6
А оце вже тут - ЗРАДА!

Бо не вистачає ще декількох пунктів-умов миру: як то (одна з них) - продовження накладання санкцій на агресора та окупанта аж до звільнення ним всіх окупованих територій України в межах міжнародно визнаних коррдонів включно з Кримом!

В мене запитання: якщо там не вистачає хоча би такого елементарного пункту - навіщо туди в Лондон літав Зеля і що він там робив в темі захисту суверених інтересів України?

ЗІ: про допомогу Україні у відбудові після війни - також нічого не сказано... Про репарації контрибуції та компенсації постраждалим українцям в ході війни - також нічого... втім, я починаю перераховувати відсутні пункти мирної угоди... нехай це роблять спеціалісти з міжнародного права.
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08.06.2026 01:07 Ответить
+5
що на Цензорі, що на УП - показові фото .. зеленський токсичний

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08.06.2026 00:56 Ответить
+4
Це називається, полизали один одному яйця і розійшлися. Краще б замісь всіх цих перегаворів про мір давали по одному Тамагавку чи щось подібне. А так Ху'йло вам тільки подякує що ви все базікаєте і нічого не робите. Краще мати одного союзника як північна корея ніж десяток базік
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08.06.2026 01:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Лідери підтримали ідею прямих переговорів між Україною та Росією за участю США та Європи. Джерело: https://censor.net/ua/n4007177

а хто з цих 4-х від США? чи трамп дав права нашому відразу і за Україну, і за США, і за росію вирішувати?
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08.06.2026 00:56 Ответить
як порішають так і буде. ми равлики ніяк не здатні впливати на цей процес
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08.06.2026 01:15 Ответить
що на Цензорі, що на УП - показові фото .. зеленський токсичний

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08.06.2026 00:56 Ответить
Є інший?
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08.06.2026 06:52 Ответить
Такого іншого точно нема.
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08.06.2026 06:56 Ответить
Извелся, бедняга. Все про укрАинцев любимых думает. Может, бандаж какой на рыло ему придумать, ато харя пейсатая скоро лопнет? Насосался клоп крови украинцев.
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08.06.2026 06:59 Ответить
Весь в своего вонючего кумира-обсоса.
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08.06.2026 07:38 Ответить
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08.06.2026 07:42 Ответить
Угу, пуйло вже відповіло ракетами..
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08.06.2026 00:59 Ответить
Міжнародно признаними кордонами членами легітимної ООН.
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08.06.2026 01:09 Ответить
Гарантії безпеки по існуючій лінії зіткнення без визнання Україною приєднання окупованих територій до росії. З закріпленням за окупованими територіями статусу «тимчасово окупованих» на невизначений період.
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08.06.2026 03:00 Ответить
А оце вже тут - ЗРАДА!

Бо не вистачає ще декількох пунктів-умов миру: як то (одна з них) - продовження накладання санкцій на агресора та окупанта аж до звільнення ним всіх окупованих територій України в межах міжнародно визнаних коррдонів включно з Кримом!

В мене запитання: якщо там не вистачає хоча би такого елементарного пункту - навіщо туди в Лондон літав Зеля і що він там робив в темі захисту суверених інтересів України?

ЗІ: про допомогу Україні у відбудові після війни - також нічого не сказано... Про репарації контрибуції та компенсації постраждалим українцям в ході війни - також нічого... втім, я починаю перераховувати відсутні пункти мирної угоди... нехай це роблять спеціалісти з міжнародного права.
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08.06.2026 01:07 Ответить
Не буде ніякої відбудови.В ЄС немає додаткових сотень мільярдів доларів грошей,щоб давати Україні.Репарації були би,якби розбомбили москву.як Берлін,а цього не буде.
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08.06.2026 02:00 Ответить
Ти вже напевно подумки під Москвою стоїш? На Завтра в тебе капітуляція запланована і марш по Червоній площі.
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08.06.2026 03:09 Ответить
Репарації та контрибуція виплачується державі яка перемогла у війні. Навіть якщо ми підпишемо мирний договір та зупинимось на лінії розмежування Москва може просто послати всі міжнародні суди, як вона це зробила з орденом на арешт пу та й усе. Як їх змусити заплатити? А Європа вже давно каже, ми вам допомогли під час війні, далі самі. Більше того, деякі держави (наприклад деякі республіканські круги у США, можливо Навротський в Польщі) ще будуть вимагати повернути гроші, що дали нам під час війни. Скоріше за все після війни будемо ми платити, а не нам.
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08.06.2026 07:40 Ответить
НІЧОГО З ЦЬОГО РФ НЕ ВЛАШТУЄ.

Ціль РФ знищення України і українців.

- по ліній - для РФ ні
- повага до кордонів - тут теж те що протилежне бо треба визнати що Крим і інше не їх
- вибирати союзи - теж їм не підійде бо означає що Україні завжди допомагатимуть
і тд і тд

Як вони бачать? - Україна віддає 5-10-12 областей і їй забороняється мати все крім луків і списів
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08.06.2026 01:20 Ответить
Це називається, полизали один одному яйця і розійшлися. Краще б замісь всіх цих перегаворів про мір давали по одному Тамагавку чи щось подібне. А так Ху'йло вам тільки подякує що ви все базікаєте і нічого не робите. Краще мати одного союзника як північна корея ніж десяток базік
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08.06.2026 01:28 Ответить
абрамовіч і буба вони, еслі чесно, то пара то пара то пара.
таємно зустрічяються - але нікому не кажіть... тсс
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08.06.2026 04:25 Ответить
Знову в запої?
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08.06.2026 06:55 Ответить
надання Україні надійних і юридично обов'язкових гарантій безпеки;

І хто ж готовий надати ці "надійні і юридичні гарантії"?
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08.06.2026 05:53 Ответить
Всі готові, але ніхто не може попунктно розказати, в чому вони практично полягають
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08.06.2026 08:55 Ответить
Знову гарантії безпеки. Тупого ішака по колу водять.
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08.06.2026 06:15 Ответить
Так він і не проти. Війна йде, аплодисменти лунають, бабло тече стабільною річкою, ******** та "радітєлі" у повній безпеці і в комфорті. Чому б і не походити по колу?
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08.06.2026 07:03 Ответить
Гарантій безпеки в природі не існує по двом фундаментальним причинам, перша - ніхто не може гарантувати, що РФ не нападе у будь-який час (тим паче, жодна угода не вимагає у РФ виключити з Конституції Запоріжжя та Херсон). Друга, і основна- ніхто з країн Заходу за нас воювати и помирати не буде від слова зовсім.
П.С. Всі на Заході це знають, після перемірія всі потужно забью навіть на ті "гарантії" що пропишуть. І 100% там не побачите вимогу воювати за нас, фізично, а не морально і віртуально.
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08.06.2026 06:17 Ответить
Вже навіть не цікаво такі повідомлення читати В народі про таке говорять-----ППР, ( посиділи, попи-дили, розійшлись) Це нецільові витрати платників податків
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08.06.2026 06:23 Ответить
Хам посеред коаліції охочих до нього пустозвони ******
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08.06.2026 06:43 Ответить
У 24 була велика комбінація з 96-ма країнами-гарантами безпеки, зустріч на полях Швейцарії, лідор України у футболці, з заду йього - ермак, багато шуму та міліардів на гамномарафоні - ефект цих гарантій - здоровений нуль. І так у всьому шо робить зеленский та йього шакали. Все, крім одного - це тотальне розкрадання сотень міліардів зеленским грошей у ЗСУ. І тут головне, шо ота більшість українська йього в цьому підтримує - вони підтримку, він не бусіфікує їх.
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08.06.2026 06:50 Ответить
Та більшість, що торчка підтримує, якраз не українська. Хіба що географічно та за паспортом, навіть, якщо етнічно належить до українців. То вже давно малороси, ждуни, "какая разніца", інший непотріб, але ніяк не українці.
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08.06.2026 07:06 Ответить
І тим не меньше - хто б там вони не були - їх більшість. І саме це прорахували кукловоди зеленского у 18-19 рр. І для них не важливо шо при попередньому презеденті не було ракетно-бомбових ударів, кордони для чоловіків були відкриті, про те шо зараз відбувається з мобілізацією і казати не потрібно... Якись садісти по відношенню до своїх дітей.
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08.06.2026 08:07 Ответить
Як-то ішак поїхав в турне заради підтвердження підтверджень .
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08.06.2026 08:13 Ответить
100500 план "миру" від "кааліціі ахочіх стати рішучімі"...
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08.06.2026 08:50 Ответить
З пустого в порожнє, як завжди. Щось погоджують, ухвалюють, підписують, імітують бурхливу діяльність, а віз і нині там.
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08.06.2026 08:54 Ответить
 
 