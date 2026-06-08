В Лондоне согласовали пять условий мира и гарантии безопасности для Украины
Великобритания, Германия и Франция подтвердили поддержку Украины и обсудили условия мира и гарантии безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Великобритании, Германии и Украины после встречи в Лондоне 7 июня.
Пять условий мира: главное из заявления лидеров
Зеленский, Макрон, Мерц и Стармер заявили, что мир должен быть справедливым и долгосрочным. Они определили пять ключевых условий:
- полное и немедленное прекращение боевых действий;
- начало переговоров от текущей линии соприкосновения;
- уважение к международным границам и право Украины выбирать союзы;
- предоставление Украине надежных и юридически обязательных гарантий безопасности;
- защита европейских интересов в сфере безопасности в любом соглашении.
Гарантии безопасности и дальнейшие шаги
Отдельно лидеры подчеркнули, что после прекращения огня Украина должна получить четкие гарантии безопасности. Они должны опираться на договоренности, достигнутые ранее в Берлине и Париже.
Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не возместит убытки.
Также подчеркнуто, что все решения, касающиеся ЕС и НАТО, должны согласовываться с союзниками.
Лидеры поддержали идею прямых переговоров между Украиной и Россией с участием США и Европы.
Отдельно обсудили усиление обороны. Речь идет об увеличении производства ракет-перехватчиков, развитии противоракетной обороны и поддержке Вооруженных Сил Украины.
Отметили успехи Украины на фронте, в частности освобождение территорий и использование дронов. В то же время они осудили российские удары по украинским городам, которые приводят к жертвам среди гражданского населения.
Европейские лидеры подтвердили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 7 июня, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию, где проведет ряд встреч.
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а хто з цих 4-х від США? чи трамп дав права нашому відразу і за Україну, і за США, і за росію вирішувати?
Бо не вистачає ще декількох пунктів-умов миру: як то (одна з них) - продовження накладання санкцій на агресора та окупанта аж до звільнення ним всіх окупованих територій України в межах міжнародно визнаних коррдонів включно з Кримом!
В мене запитання: якщо там не вистачає хоча би такого елементарного пункту - навіщо туди в Лондон літав Зеля і що він там робив в темі захисту суверених інтересів України?
ЗІ: про допомогу Україні у відбудові після війни - також нічого не сказано... Про репарації контрибуції та компенсації постраждалим українцям в ході війни - також нічого... втім, я починаю перераховувати відсутні пункти мирної угоди... нехай це роблять спеціалісти з міжнародного права.
Ціль РФ знищення України і українців.
- по ліній - для РФ ні
- повага до кордонів - тут теж те що протилежне бо треба визнати що Крим і інше не їх
- вибирати союзи - теж їм не підійде бо означає що Україні завжди допомагатимуть
і тд і тд
Як вони бачать? - Україна віддає 5-10-12 областей і їй забороняється мати все крім луків і списів
таємно зустрічяються - але нікому не кажіть... тсс
І хто ж готовий надати ці "надійні і юридичні гарантії"?
П.С. Всі на Заході це знають, після перемірія всі потужно забью навіть на ті "гарантії" що пропишуть. І 100% там не побачите вимогу воювати за нас, фізично, а не морально і віртуально.