В Лондоне согласовали пять условий мира и гарантии безопасности для Украины

Великобритания, Германия и Франция подтвердили поддержку Украины и обсудили условия мира и гарантии безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Великобритании, Германии и Украины после встречи в Лондоне 7 июня.

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Пять условий мира: главное из заявления лидеров

Зеленский, Макрон, Мерц и Стармер заявили, что мир должен быть справедливым и долгосрочным. Они определили пять ключевых условий:

полное и немедленное прекращение боевых действий;

начало переговоров от текущей линии соприкосновения;

уважение к международным границам и право Украины выбирать союзы;

предоставление Украине надежных и юридически обязательных гарантий безопасности;

защита европейских интересов в сфере безопасности в любом соглашении.

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Гарантии безопасности и дальнейшие шаги

Отдельно лидеры подчеркнули, что после прекращения огня Украина должна получить четкие гарантии безопасности. Они должны опираться на договоренности, достигнутые ранее в Берлине и Париже.

Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не возместит убытки.

Также подчеркнуто, что все решения, касающиеся ЕС и НАТО, должны согласовываться с союзниками.

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Лидеры поддержали идею прямых переговоров между Украиной и Россией с участием США и Европы.

Отдельно обсудили усиление обороны. Речь идет об увеличении производства ракет-перехватчиков, развитии противоракетной обороны и поддержке Вооруженных Сил Украины.

Отметили успехи Украины на фронте, в частности освобождение территорий и использование дронов. В то же время они осудили российские удары по украинским городам, которые приводят к жертвам среди гражданского населения.

Европейские лидеры подтвердили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 7 июня, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию, где проведет ряд встреч.

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