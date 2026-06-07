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Новости Письмо Зеленского Путину
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Зеленский объяснил, зачем написал открытое письмо Путину: У нас не так много возможностей подавать сигналы стране-агрессору

Зеленский объяснил, зачем написал Путину открытое письмо

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему выбрал формат открытого письма для обращения к российскому диктатору Владимиру Путину с предложением о встрече.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сигнал для страны-агрессора

По словам главы государства, в условиях жесткой цензуры и заблокированного интернета в РФ это один из немногих способов подать сигнал обществу страны-агрессора, которое живет в "фантастическом мире".

"Я отправил открытое письмо, потому что не знаю, прочитает он его или нет. Открытое письмо означает, что он должен ответить нам о том, что важно для его общества, поскольку его общество живет в каком-то фантастическом мире, будто они не нападали, будто это не агрессивная война. Это несерьезно. Вот почему для меня очень важно открыто поделиться тем, где мы находимся. Они закрыли интернет и многое другое. У нас не так много возможностей подавать сигналы этой стране - стране-агрессору. Они принесли эту большую войну в нашу страну. Они должны остановиться", - заявил Зеленский.

На вопрос ведущей о том, что опубликованное письмо было "дерзким", Зеленский ответил с улыбкой: "Вы еще не читали первую версию!".

Зеленский также заявил, что сейчас Путин ведет себя "не так громко" в отношении войны из-за потерь РФ на поле боя.

Он повторил, что встретится с лидером РФ, если тот захочет остановить войну.

Читайте также: Сибига о письме Зеленского Путину: Было бы разумно принять предложение, не прятаться и встретиться

Что предшествовало?

  • 5 июня сам Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.
  • 7 июня издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.

Читайте также: Зеленский назвал "слабым" ответ Путина на письмо: Россия не хочет заканчивать войну

Автор: 

Зеленский Владимир (24428) путин владимир (32576) письмо (222)
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Топ комментарии
+13
Чего только не сделаешь чтобы не отвечать кто такой "Вова" с пленок Миндичгейта, которому строят домишко в "Династии" рядом с подельниками.
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07.06.2026 22:54 Ответить
+10
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07.06.2026 22:55 Ответить
+10
Воно просто продовжує грати в КВК... Воно на сцені... До кінця свого жалюгідного життя...
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07.06.2026 23:02 Ответить
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Так це все в надії, що ваньки будуть те читати!?
Це тупо навіть для тебе
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07.06.2026 22:53 Ответить
Як Оманські кукловоди, наказали ухилянту, так він і глаголить по писаному!! Єрмак з татаровим, можуть пояснити на лохоМарафоні і не таке!
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07.06.2026 23:21 Ответить
Чего только не сделаешь чтобы не отвечать кто такой "Вова" с пленок Миндичгейта, которому строят домишко в "Династии" рядом с подельниками.
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07.06.2026 22:54 Ответить
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07.06.2026 22:55 Ответить
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07.06.2026 22:56 Ответить
за результатами ударів фламінго це е бусіфіки ТЦК ?
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07.06.2026 23:02 Ответить
Тебе луплять ногами, ти збігав додому показав ніж, заховав його на місце і далі ліг під удари 🤔
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07.06.2026 23:03 Ответить
Це ще один кловун розмовного жанру!!
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07.06.2026 23:23 Ответить
До зненацького переїзду в Україну у 19 році - мав судимості на рашці по статті - шахрайство. Отримав 5 років та 3 роки відсрочки. От такі вони головні конструктори зеленского - шахраї. Цікаво, а для чого цього поца фсб випустило з рашки в Україну коли він був під судовими обтяжинами.
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07.06.2026 23:39 Ответить
. У нас не так багато можливостей подавати сигнали цій країні Джерело: https://censor.net/ua/n4007171
А Абрамович?? 😸😸. І викручується, та вже притомні зрозуміли що лист патужний то для марафону, а що Абрамовичу ти шепотів чи де вибачався та каявся. То зовсім інша і більш правдива історія.
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07.06.2026 23:02 Ответить
Воно просто продовжує грати в КВК... Воно на сцені... До кінця свого жалюгідного життя...
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07.06.2026 23:02 Ответить
Зеленський пояснив, навіщо написав відкритого листа Путіну.

Тому шо дебіл!!!
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07.06.2026 23:04 Ответить
та да... "двушечки" на маскву .. липові фламінги .. дуже прекрасні сигнали
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07.06.2026 23:05 Ответить
Зеленський в тому листі написав,щшо захищає українців.
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07.06.2026 23:13 Ответить
Там по першим буквам абзацу читається, "спаси мене" , не вірите? Я теж не повірив..
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07.06.2026 23:20 Ответить
Ну написав ту муйню куйлу і шо с того?!. Їм там по цимбалам ,шо плебсу шо головному орку. Якщо щеб чим можно було підкріпити оті всі сентенції с погрозами-тоді да. Посил зрозумілий,але поки вихлопу нуль цілих нуль десятих. А так відкритий лист тільки в мінус зіграв. Краще б показали реальний не відкритий лист шо абромовіч таскав.
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07.06.2026 23:23 Ответить
Зєлєнскій це професійний жебрак. Такий собі "паніковскій". У романі Ільфа (Файнзільберга) та Петрова «Золоте теля» Михайло Самуїлович Паніковський займався шахрайським жебрацтвом у Києві на розі вулиць Хрещатик та Прорізна удаючи із себе сліпого в синіх окулярах і солом'яному капелюсі. Він просив довірливих перехожих перевести його через дорогу. Поки «жертва» шляхетно вела його, Паніковський майстерно очищав її кишені. Паніковському в Києві поставили памятник. Напевне щоб «плюнути» лохам в пику... Тепер його наслідувач обчищає кишені не тільки українців, а й по всьому світі. Памятник йому мені уявляєтьсяя в вигляді шибениці з його «забронзовілою» тушкою і вічно мокрою калюжою, яка імітує сечу під нею...
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07.06.2026 23:30 Ответить
 
 