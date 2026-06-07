Зеленский объяснил, зачем написал открытое письмо Путину: У нас не так много возможностей подавать сигналы стране-агрессору

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему выбрал формат открытого письма для обращения к российскому диктатору Владимиру Путину с предложением о встрече.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сигнал для страны-агрессора

По словам главы государства, в условиях жесткой цензуры и заблокированного интернета в РФ это один из немногих способов подать сигнал обществу страны-агрессора, которое живет в "фантастическом мире".

"Я отправил открытое письмо, потому что не знаю, прочитает он его или нет. Открытое письмо означает, что он должен ответить нам о том, что важно для его общества, поскольку его общество живет в каком-то фантастическом мире, будто они не нападали, будто это не агрессивная война. Это несерьезно. Вот почему для меня очень важно открыто поделиться тем, где мы находимся. Они закрыли интернет и многое другое. У нас не так много возможностей подавать сигналы этой стране - стране-агрессору. Они принесли эту большую войну в нашу страну. Они должны остановиться", - заявил Зеленский.

На вопрос ведущей о том, что опубликованное письмо было "дерзким", Зеленский ответил с улыбкой: "Вы еще не читали первую версию!".

Зеленский также заявил, что сейчас Путин ведет себя "не так громко" в отношении войны из-за потерь РФ на поле боя.

Он повторил, что встретится с лидером РФ, если тот захочет остановить войну.

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Что предшествовало?

5 июня сам Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.

7 июня издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.

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