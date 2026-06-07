Зеленский объяснил, зачем написал открытое письмо Путину: У нас не так много возможностей подавать сигналы стране-агрессору
Президент Владимир Зеленский объяснил, почему выбрал формат открытого письма для обращения к российскому диктатору Владимиру Путину с предложением о встрече.
Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
Сигнал для страны-агрессора
По словам главы государства, в условиях жесткой цензуры и заблокированного интернета в РФ это один из немногих способов подать сигнал обществу страны-агрессора, которое живет в "фантастическом мире".
"Я отправил открытое письмо, потому что не знаю, прочитает он его или нет. Открытое письмо означает, что он должен ответить нам о том, что важно для его общества, поскольку его общество живет в каком-то фантастическом мире, будто они не нападали, будто это не агрессивная война. Это несерьезно. Вот почему для меня очень важно открыто поделиться тем, где мы находимся. Они закрыли интернет и многое другое. У нас не так много возможностей подавать сигналы этой стране - стране-агрессору. Они принесли эту большую войну в нашу страну. Они должны остановиться", - заявил Зеленский.
На вопрос ведущей о том, что опубликованное письмо было "дерзким", Зеленский ответил с улыбкой: "Вы еще не читали первую версию!".
Зеленский также заявил, что сейчас Путин ведет себя "не так громко" в отношении войны из-за потерь РФ на поле боя.
Он повторил, что встретится с лидером РФ, если тот захочет остановить войну.
Что предшествовало?
- 5 июня сам Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.
- 7 июня издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.
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Це тупо навіть для тебе
А Абрамович?? 😸😸. І викручується, та вже притомні зрозуміли що лист патужний то для марафону, а що Абрамовичу ти шепотів чи де вибачався та каявся. То зовсім інша і більш правдива історія.
Тому шо дебіл!!!