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Новини Лист Зеленського Путіну
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Зеленський пояснив, навіщо написав відкритого листа Путіну: У нас не так багато можливостей подавати сигнали країні-агресору

Зеленський пояснив, навіщо написав Путіну відкритий лист

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому обрав формат відкритого листа для звернення до російського диктатора Володимира Путіна із пропозицією про зустріч.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сигнал для країни-агресора

За словами глави держави, в умовах жорсткої цензури та заблокованого інтернету в РФ це один із небагатьох способів подати сигнал суспільству країни-агресорки, яке живе у "фантастичному світі".

"Я надіслав відкритий лист, тому що не знаю, прочитає він його чи ні. Відкритий лист означає, що він має відповісти нам щодо того, що є важливим для його суспільства, оскільки його суспільство живе в якомусь фантастичному світі, ніби вони не нападали, ніби це не агресивна війна. Це несерйозно. Ось чому для мене дуже важливо відкрито поділитися тим, де ми перебуваємо. Вони закрили інтернет і багато інших речей. У нас не так багато можливостей подавати сигнали цій країні — країні-агресору. Вони принесли цю велику війну в нашу країну. Вони мають зупинитися", - заявив Зеленський.

На запитання ведучої про те, що опублікований лист був "зухвалим", Зеленський відповів із посмішкою: "Ви ще не читали першу версію!".

Зеленський також заявив, що наразі Путін поводиться "не так гучно" щодо війни через втрати РФ на полі бою.

Він повторив, що зустрінеться з керманичем РФ, якщо той захоче зупинити війну.

Читайте також: Сибіга про лист Зеленського до Путіна: Було б розумно прийняти пропозицію, не ховатися та зустрітися

Що передувало?

  • 5 червня сам Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.
  • 7 червня видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.

Читайте також: Зеленський назвав "слабкою" відповідь Путіна на лист: Росія не хоче закінчувати війну

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) путін володимир (25464) лист (169)
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Топ коментарі
+8
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07.06.2026 22:55 Відповісти
+6
Чего только не сделаешь чтобы не отвечать кто такой "Вова" с пленок Миндичгейта, которому строят домишко в "Династии" рядом с подельниками.
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07.06.2026 22:54 Відповісти
+6
Воно просто продовжує грати в КВК... Воно на сцені... До кінця свого жалюгідного життя...
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07.06.2026 23:02 Відповісти
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Так це все в надії, що ваньки будуть те читати!?
Це тупо навіть для тебе
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07.06.2026 22:53 Відповісти
Як Оманські кукловоди, наказали ухилянту, так він і глаголить по писаному!! Єрмак з татаровим, можуть пояснити на лохоМарафоні і не таке!
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07.06.2026 23:21 Відповісти
Чего только не сделаешь чтобы не отвечать кто такой "Вова" с пленок Миндичгейта, которому строят домишко в "Династии" рядом с подельниками.
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07.06.2026 22:54 Відповісти
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07.06.2026 22:55 Відповісти
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07.06.2026 22:56 Відповісти
за результатами ударів фламінго це е бусіфіки ТЦК ?
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07.06.2026 23:02 Відповісти
Тебе луплять ногами, ти збігав додому показав ніж, заховав його на місце і далі ліг під удари 🤔
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07.06.2026 23:03 Відповісти
Це ще один кловун розмовного жанру!!
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07.06.2026 23:23 Відповісти
До зненацького переїзду в Україну у 19 році - мав судимості на рашці по статті - шахрайство. Отримав 5 років та 3 роки відсрочки. От такі вони головні конструктори зеленского - шахраї. Цікаво, а для чого цього поца фсб випустило з рашки в Україну коли він був під судовими обтяжинами.
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07.06.2026 23:39 Відповісти
. У нас не так багато можливостей подавати сигнали цій країні Джерело: https://censor.net/ua/n4007171
А Абрамович?? 😸😸. І викручується, та вже притомні зрозуміли що лист патужний то для марафону, а що Абрамовичу ти шепотів чи де вибачався та каявся. То зовсім інша і більш правдива історія.
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07.06.2026 23:02 Відповісти
Воно просто продовжує грати в КВК... Воно на сцені... До кінця свого жалюгідного життя...
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07.06.2026 23:02 Відповісти
Зеленський пояснив, навіщо написав відкритого листа Путіну.

Тому шо дебіл!!!
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07.06.2026 23:04 Відповісти
та да... "двушечки" на маскву .. липові фламінги .. дуже прекрасні сигнали
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07.06.2026 23:05 Відповісти
Зеленський в тому листі написав,щшо захищає українців.
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07.06.2026 23:13 Відповісти
Там по першим буквам абзацу читається, "спаси мене" , не вірите? Я теж не повірив..
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07.06.2026 23:20 Відповісти
Ну написав ту муйню куйлу і шо с того?!. Їм там по цимбалам ,шо плебсу шо головному орку. Якщо щеб чим можно було підкріпити оті всі сентенції с погрозами-тоді да. Посил зрозумілий,але поки вихлопу нуль цілих нуль десятих. А так відкритий лист тільки в мінус зіграв. Краще б показали реальний не відкритий лист шо абромовіч таскав.
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07.06.2026 23:23 Відповісти
Зєлєнскій це професійний жебрак. Такий собі "паніковскій". У романі Ільфа (Файнзільберга) та Петрова «Золоте теля» Михайло Самуїлович Паніковський займався шахрайським жебрацтвом у Києві на розі вулиць Хрещатик та Прорізна удаючи із себе сліпого в синіх окулярах і солом'яному капелюсі. Він просив довірливих перехожих перевести його через дорогу. Поки «жертва» шляхетно вела його, Паніковський майстерно очищав її кишені. Паніковському в Києві поставили памятник. Напевне щоб «плюнути» лохам в пику... Тепер його наслідувач обчищає кишені не тільки українців, а й по всьому світі. Памятник йому мені уявляєтьсяя в вигляді шибениці з його «забронзовілою» тушкою і вічно мокрою калюжою, яка імітує сечу під нею...
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07.06.2026 23:30 Відповісти
Оманський ішак просто не знає, що робити, от пише листи от юной Тетяни до Онєгіна. Стратегії перемоги в нього немає, от і вимущений в сортіре приймати абрамовіча, щоб ніхто не побачів, втіхаря, як звикла ця падла..
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07.06.2026 23:58 Відповісти
 
 