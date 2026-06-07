Зеленський пояснив, навіщо написав відкритого листа Путіну: У нас не так багато можливостей подавати сигнали країні-агресору

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому обрав формат відкритого листа для звернення до російського диктатора Володимира Путіна із пропозицією про зустріч.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сигнал для країни-агресора

За словами глави держави, в умовах жорсткої цензури та заблокованого інтернету в РФ це один із небагатьох способів подати сигнал суспільству країни-агресорки, яке живе у "фантастичному світі".

"Я надіслав відкритий лист, тому що не знаю, прочитає він його чи ні. Відкритий лист означає, що він має відповісти нам щодо того, що є важливим для його суспільства, оскільки його суспільство живе в якомусь фантастичному світі, ніби вони не нападали, ніби це не агресивна війна. Це несерйозно. Ось чому для мене дуже важливо відкрито поділитися тим, де ми перебуваємо. Вони закрили інтернет і багато інших речей. У нас не так багато можливостей подавати сигнали цій країні — країні-агресору. Вони принесли цю велику війну в нашу країну. Вони мають зупинитися", - заявив Зеленський.

На запитання ведучої про те, що опублікований лист був "зухвалим", Зеленський відповів із посмішкою: "Ви ще не читали першу версію!".

Зеленський також заявив, що наразі Путін поводиться "не так гучно" щодо війни через втрати РФ на полі бою.

Він повторив, що зустрінеться з керманичем РФ, якщо той захоче зупинити війну.

Читайте також: Сибіга про лист Зеленського до Путіна: Було б розумно прийняти пропозицію, не ховатися та зустрітися

Що передувало?

5 червня сам Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.

7 червня видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.

Читайте також: Зеленський назвав "слабкою" відповідь Путіна на лист: Росія не хоче закінчувати війну