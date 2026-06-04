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Новости Выезд мужчин за границу
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МВД Германии поддерживает отмену автоматической защиты для вновь прибывших украинских мужчин призывного возраста

беженцы, граница, мужчины

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт поддержал инициативу об отмене автоматического предоставления статуса временной защиты украинским мужчинам призывного возраста, прибывающим в Европейский Союз.

Об этом он заявил в четверг в начале встречи министров внутренних дел ЕС в Люксембурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Handelsblatt.

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В Люксембурге европейские министры в настоящее время проводят заседание по продлению действия Директивы о временной защите для украинских беженцев, хотя окончательного решения непосредственно сегодня не ожидается.

Позиция немцев

"Мы обсуждаем этот вопрос так: мы хотим продлить действие Директивы о временной защите, но имеем сомнения относительно того, следует ли включать в нее украинцев призывного возраста", — отметил глава немецкого МВД.

Согласно предложению, украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет больше не будут получать статус беженца автоматически по упрощенной схеме. Вместо этого им придется проходить стандартную, общепринятую процедуру предоставления убежища. По предварительным данным, большинство государств-членов Евросоюза склоняются к поддержке такого шага.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинских мужчин могут лишить автоматической защиты в ЕС: Австрия выступила с новым предложением

Подробнее об изменениях

Добриндт отдельно подчеркнул несколько важных деталей этой реформы:

  • Потенциальные изменения коснутся исключительно тех мужчин, которые только что или недавно въехали в ЕС.

  • Главной причиной для начала этих дискуссий в Брюсселе стало фиксирование существенного увеличения притока украинских граждан именно этой возрастной категории в течение последних месяцев.

  • В отличие от действующей Директивы, стандартная процедура предоставления убежища предусматривает индивидуальную оценку каждого заявителя правоохранительными и миграционными органами, хотя право на ее прохождение остается фундаментальным для всех.

Напомним, на сегодняшний день только на территории Германии находится около одного миллиона украинских граждан, въехавших в страну после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос пребывания украинских мужчин призывного возраста каждая страна ЕС будет решать отдельно, - "слуга народа" Мережко

Автор: 

беженцы (1728) Германия (7540) защита (233) мужчины (175)
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Топ комментарии
+9
А як же "європейські цінності"? Це ж чистої води дискримінація.
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04.06.2026 17:19 Ответить
+8
"Європейські цінності" зараз працюють для пакистанців і сирійців
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04.06.2026 17:26 Ответить
+5
Справді, це свинство - Європа дикобразу платить гроші, то ж певно не для того аби голки розбігалися.
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04.06.2026 17:18 Ответить
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Справді, це свинство - Європа дикобразу платить гроші, то ж певно не для того аби голки розбігалися.
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04.06.2026 17:18 Ответить
А як же "європейські цінності"? Це ж чистої води дискримінація.
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04.06.2026 17:19 Ответить
Білий тризуб на одязі ще не вимагають носити, так шо норм .
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04.06.2026 17:25 Ответить
"Європейські цінності" зараз працюють для пакистанців і сирійців
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04.06.2026 17:26 Ответить
Вони б не проти готових,кваліфікованих працівників,платників податків,але розуміють що таким чином послаблюють обороноздатність України,а значить і свою
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04.06.2026 17:20 Ответить
Ти новину читав?
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04.06.2026 17:25 Ответить
Їдь,працюй,ніяких питань!
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04.06.2026 17:26 Ответить
Очільник німецької розвідки Бруно Каль заявив, що європейці бояться закінчення війни в Україні раніше 2030 року
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04.06.2026 17:31 Ответить
Призовного це якого? 18-60 чи зеленого 25-80 ?
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04.06.2026 17:35 Ответить
Як видно ніякої гендерної і іншої рівності немає.Можна подивитися рекламу,для вступу на службу в армію.Там одні білі,а коли якісь розваги,то одразу мультикультуризм.Мега лицемірство.
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04.06.2026 17:44 Ответить
Словно устали не знают,
Столько радости в груди,
Впереди страна родная,
А чужбина - позади.
Снова их родные встретят
И подарят им покой.
Хорошо, что есть на свете
Это счастье - путь домой.
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04.06.2026 18:03 Ответить
 
 