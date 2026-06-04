МВД Германии поддерживает отмену автоматической защиты для вновь прибывших украинских мужчин призывного возраста

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт поддержал инициативу об отмене автоматического предоставления статуса временной защиты украинским мужчинам призывного возраста, прибывающим в Европейский Союз.

Об этом он заявил в четверг в начале встречи министров внутренних дел ЕС в Люксембурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Handelsblatt.

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В Люксембурге европейские министры в настоящее время проводят заседание по продлению действия Директивы о временной защите для украинских беженцев, хотя окончательного решения непосредственно сегодня не ожидается.

Позиция немцев

"Мы обсуждаем этот вопрос так: мы хотим продлить действие Директивы о временной защите, но имеем сомнения относительно того, следует ли включать в нее украинцев призывного возраста", — отметил глава немецкого МВД.

Согласно предложению, украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет больше не будут получать статус беженца автоматически по упрощенной схеме. Вместо этого им придется проходить стандартную, общепринятую процедуру предоставления убежища. По предварительным данным, большинство государств-членов Евросоюза склоняются к поддержке такого шага.

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Подробнее об изменениях

Добриндт отдельно подчеркнул несколько важных деталей этой реформы:

Потенциальные изменения коснутся исключительно тех мужчин, которые только что или недавно въехали в ЕС.

Главной причиной для начала этих дискуссий в Брюсселе стало фиксирование существенного увеличения притока украинских граждан именно этой возрастной категории в течение последних месяцев.

В отличие от действующей Директивы, стандартная процедура предоставления убежища предусматривает индивидуальную оценку каждого заявителя правоохранительными и миграционными органами, хотя право на ее прохождение остается фундаментальным для всех.

Напомним, на сегодняшний день только на территории Германии находится около одного миллиона украинских граждан, въехавших в страну после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

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