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Новости Выезд мужчин за границу
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Украинских мужчин могут лишить автоматической защиты в ЕС: Австрия выступила с новым предложением

Австрия выдвинула радикальную инициативу относительно статуса украинских мужчин в возрасте 23-60 лет в ЕС

Австрия предложила изменить правила временной защиты для украинцев в странах Европейского Союза. Речь идет о мужчинах призывного возраста, которые будут прибывать в ЕС после марта 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Welt.

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Что предлагает Австрия

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что украинские мужчины больше не должны автоматически получать статус временной защиты.

"С марта 2027 года для украинских мужчин больше не должно быть автоматического статуса защиты. Украине нужны граждане мужского пола призывного возраста", – заявил он.

По словам министра, такое решение отвечает интересам как Австрии, так и Украины, поскольку страна нуждается в людях для обороны и поддержки экономики.

Читайте: Украинские мужчины призывного возраста в ЕС сохранят временную защиту после 2027 года, — Еврокомиссия

Кого могут коснуться изменения

Предложение касается мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. Именно для этой категории граждан в Украине действуют ограничения на выезд за границу во время военного положения.

В то же время исключения могут быть предусмотрены для отдельных категорий, в частности для отцов-одиночек. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет под новые ограничения не подпадают.

При этом речь идет только о тех, кто прибудет в ЕС в будущем. Украинцы, которые уже имеют статус временной защиты, его не потеряют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос пребывания украинских мужчин призывного возраста каждая страна ЕС будет решать отдельно, - "слуга народа" Мережко

Что обсуждают в Евросоюзе

По информации издания, несколько стран ЕС поддерживают идею отказаться от упрощенного предоставления защиты мужчинам призывного возраста. Вместо этого они могут проходить стандартную процедуру рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.

Среди обсуждаемых вариантов – проверка законности выезда из Украины по отметкам в паспортных документах.

По данным Евросоюза, сейчас в странах ЕС находятся более 4,33 миллиона граждан Украины, покинувших страну из-за войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС рассматривает исключение украинских мужчин призывного возраста из схемы защиты, - Euractiv

Автор: 

Австрия (859) мужчины (174) переселенцы (532)
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Топ комментарии
+11
Та читав я ваші дописи раніше.У нас самі непримиренні воюваки це ті хто ніколи воювати не буде. Або ті хто прилаштував дупу тиеньке та тепленьке місце . Ну точно як ви.
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04.06.2026 13:18 Ответить
+8
а до еліти та її огризків у вас претензій нема??знов винні ці ухилянти??до речі ви з якого фронту пишите??з м,ясоковбасного чи вже лікерогорілчаного??
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04.06.2026 13:25 Ответить
+6
Без ножа ріжуть... А я так мріяв перепливти через Тису і бухати на смачну європейську соціалку, плачучись на свою лиху долю та граючи сумних пісень на бандурі...
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04.06.2026 13:00 Ответить
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Без ножа ріжуть... А я так мріяв перепливти через Тису і бухати на смачну європейську соціалку, плачучись на свою лиху долю та граючи сумних пісень на бандурі...
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04.06.2026 13:00 Ответить
А краще щоб він в скелі впав з сосни?
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04.06.2026 13:09 Ответить
Та читав я ваші дописи раніше.У нас самі непримиренні воюваки це ті хто ніколи воювати не буде. Або ті хто прилаштував дупу тиеньке та тепленьке місце . Ну точно як ви.
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04.06.2026 13:18 Ответить
Про "тих хто вобвати не буде" зазвичай ******* саме ті які за 5 років ніде не воювали і не збираються. Але сльозу давлять так ніби їх от прям завтра в штурма.
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04.06.2026 13:50 Ответить
Часу повно. Навчити плавати можна навіть шимпанзе. Щодо вас є певні сумніви, мені здається її навчити буде легше.
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04.06.2026 13:41 Ответить
Вадимир Каракай #398922 , та ну, це в тебе гумор такий? Яка тобі Тіса, яка європейська соціалка? Ти ж з кріпаків маєш у десятки разів більше. Скільки ловите, катуєте в день, людолов?
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04.06.2026 13:53 Ответить
Австрія там зовсім не головна.
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04.06.2026 13:04 Ответить
це щоб зараз ринули усі, хто ще в роздумах, бо є час до березня 2027
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04.06.2026 13:05 Ответить
А сирійців ні?
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04.06.2026 13:07 Ответить
у сирійців нема планового геноциу,у них інші завдання...
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04.06.2026 13:20 Ответить
Там буда страшена війна і ніхто не думав їх назад відправляти.Те саме і інших ніхто не відправляє.
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04.06.2026 13:26 Ответить
тому що їх завезли для іншого,зараз це чудово видно у Лондоні...
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04.06.2026 13:30 Ответить
Шо і Фірташа позбавлять захисту?

А блін, йому вже 61 рік, може повертатись спокійно до неньки тепер
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04.06.2026 13:13 Ответить
там бабло,коротше ви не поважаєте европейські цінності??ах ви кремлівський агент....
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04.06.2026 13:21 Ответить
Як же вони харчуватися будуть? Ухилянтська мерзота...
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04.06.2026 13:20 Ответить
самі то ви де,по-маленьку патріотите собі з дивану??
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04.06.2026 13:23 Ответить
Ви хотіли написати як ви будете патріотити без них? Доведеться злізти з дивану.
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04.06.2026 13:43 Ответить
Вчи ІНДУСЬКУ!
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04.06.2026 13:51 Ответить
Це потрібно було зробити з 22 року.
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04.06.2026 13:21 Ответить
а до еліти та її огризків у вас претензій нема??знов винні ці ухилянти??до речі ви з якого фронту пишите??з м,ясоковбасного чи вже лікерогорілчаного??
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04.06.2026 13:25 Ответить
По перше:стосується тих,хто приїде після березня 2027
По друге: лише пропозиція.
А хто продвинутий- попутно вже вивчає нім.мову і інтегрується на місці.
Не дуже райдужно,як це намагаються подати.
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04.06.2026 13:24 Ответить
тобто дають чiткий сигнал прибути до березня 2027 року в ЄС !!!)
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04.06.2026 13:45 Ответить
Кульгати через Тису вже не тойво..
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04.06.2026 13:45 Ответить
Для секти свідків депортації в Україну рекомендую купити ГЛОБУС!
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04.06.2026 13:55 Ответить
Пропозиція стосується чоловіків віком від 23 до 60 років.

Ой як цікаво. Нехай це зробить Австрія, зробить прецедент. Це 100% дискримінація по: 1. за статтю, 2. за віком, 3. за національністю.
Далі, пропоную автрійцям депортувати тих, хто не любить Зеленського.

До речі, у якому австрійському місті народився Алоїзич? Історія ціклічна, панове.
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04.06.2026 14:10 Ответить
 
 