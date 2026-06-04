Украинских мужчин могут лишить автоматической защиты в ЕС: Австрия выступила с новым предложением

Австрия предложила изменить правила временной защиты для украинцев в странах Европейского Союза. Речь идет о мужчинах призывного возраста, которые будут прибывать в ЕС после марта 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Welt.

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Что предлагает Австрия

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что украинские мужчины больше не должны автоматически получать статус временной защиты.

"С марта 2027 года для украинских мужчин больше не должно быть автоматического статуса защиты. Украине нужны граждане мужского пола призывного возраста", – заявил он.

По словам министра, такое решение отвечает интересам как Австрии, так и Украины, поскольку страна нуждается в людях для обороны и поддержки экономики.

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Кого могут коснуться изменения

Предложение касается мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. Именно для этой категории граждан в Украине действуют ограничения на выезд за границу во время военного положения.

В то же время исключения могут быть предусмотрены для отдельных категорий, в частности для отцов-одиночек. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет под новые ограничения не подпадают.

При этом речь идет только о тех, кто прибудет в ЕС в будущем. Украинцы, которые уже имеют статус временной защиты, его не потеряют.

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Что обсуждают в Евросоюзе

По информации издания, несколько стран ЕС поддерживают идею отказаться от упрощенного предоставления защиты мужчинам призывного возраста. Вместо этого они могут проходить стандартную процедуру рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.

Среди обсуждаемых вариантов – проверка законности выезда из Украины по отметкам в паспортных документах.

По данным Евросоюза, сейчас в странах ЕС находятся более 4,33 миллиона граждан Украины, покинувших страну из-за войны.

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