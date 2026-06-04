УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13004 відвідувача онлайн
Новини Виїзд чоловіків за кордон
1 406 16

Українських чоловіків можуть позбавити автоматичного захисту в ЄС: Австрія виступила з новою пропозицією

Австрія висунула радикальну ініціативу щодо статусу українських чоловіків 23-60 років у ЄС

Австрія запропонувала змінити правила тимчасового захисту для українців у країнах Європейського Союзу. Йдеться про чоловіків призовного віку, які після березня 2027 року прибуватимуть до ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Welt.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що пропонує Австрія

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що українські чоловіки більше не повинні автоматично отримувати статус тимчасового захисту.

"З березня 2027 року для українських чоловіків більше не повинно бути автоматичного статусу захисту. Україні потрібні громадяни чоловічої статі призовного віку", – заявив він.

За словами міністра, таке рішення відповідає інтересам як Австрії, так і України, оскільки країна потребує людей для оборони та підтримки економіки.

Читайте: Українські чоловіки призовного віку в ЄС збережуть тимчасовий захист після 2027 року, - Єврокомісія

Кого можуть стосуватися зміни

Пропозиція стосується чоловіків віком від 23 до 60 років. Саме для цієї категорії громадян в Україні діють обмеження на виїзд за кордон під час воєнного стану.

Водночас винятки можуть передбачити для окремих категорій, зокрема батьків-одинаків. Чоловіки віком від 18 до 22 років під нові обмеження не підпадатимуть.

При цьому йдеться лише про тих, хто прибуватиме до ЄС у майбутньому. Українці, які вже мають статус тимчасового захисту, його не втратять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання перебування українських чоловіків призовного віку кожна країна ЄС вирішуватиме окремо, - "слуга народу" Мережко

Що обговорюють у Євросоюзі

За інформацією видання, кілька країн ЄС підтримують ідею відмовитися від спрощеного надання захисту чоловікам призовного віку. Натомість вони можуть проходити стандартну процедуру розгляду заяв на притулок.

Серед варіантів, які обговорюються, – перевірка законності виїзду з України за відмітками у паспортних документах.

За даними Євросоюзу, зараз у країнах ЄС перебувають понад 4,33 мільйона громадян України, які залишили країну через війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розглядає виключення українських чоловіків призовного віку зі схеми захисту, - Euractiv

Австрія (1012) чоловіки (217) переселенці (1019)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Без ножа ріжуть... А я так мріяв перепливти через Тису і бухати на смачну європейську соціалку, плачучись на свою лиху долю та граючи сумних пісень на бандурі...
показати весь коментар
04.06.2026 13:00 Відповісти
+1
це щоб зараз ринули усі, хто ще в роздумах, бо є час до березня 2027
показати весь коментар
04.06.2026 13:05 Відповісти
+1
Та читав я ваші дописи раніше.У нас самі непримиренні воюваки це ті хто ніколи воювати не буде. Або ті хто прилаштував дупу тиеньке та тепленьке місце . Ну точно як ви.
показати весь коментар
04.06.2026 13:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без ножа ріжуть... А я так мріяв перепливти через Тису і бухати на смачну європейську соціалку, плачучись на свою лиху долю та граючи сумних пісень на бандурі...
показати весь коментар
04.06.2026 13:00 Відповісти
А краще щоб він в скелі впав з сосни?
показати весь коментар
04.06.2026 13:09 Відповісти
Та читав я ваші дописи раніше.У нас самі непримиренні воюваки це ті хто ніколи воювати не буде. Або ті хто прилаштував дупу тиеньке та тепленьке місце . Ну точно як ви.
показати весь коментар
04.06.2026 13:18 Відповісти
Австрія там зовсім не головна.
показати весь коментар
04.06.2026 13:04 Відповісти
це щоб зараз ринули усі, хто ще в роздумах, бо є час до березня 2027
показати весь коментар
04.06.2026 13:05 Відповісти
А сирійців ні?
показати весь коментар
04.06.2026 13:07 Відповісти
у сирійців нема планового геноциу,у них інші завдання...
показати весь коментар
04.06.2026 13:20 Відповісти
Там буда страшена війна і ніхто не думав їх назад відправляти.Те саме і інших ніхто не відправляє.
показати весь коментар
04.06.2026 13:26 Відповісти
тому що їх завезли для іншого,зараз це чудово видно у Лондоні...
показати весь коментар
04.06.2026 13:30 Відповісти
Шо і Фірташа позбавлять захисту?

А блін, йому вже 61 рік, може повертатись спокійно до неньки тепер
показати весь коментар
04.06.2026 13:13 Відповісти
там бабло,коротше ви не поважаєте европейські цінності??ах ви кремлівський агент....
показати весь коментар
04.06.2026 13:21 Відповісти
Як же вони харчуватися будуть? Ухилянтська мерзота...
показати весь коментар
04.06.2026 13:20 Відповісти
самі то ви де,по-маленьку патріотите собі з дивану??
показати весь коментар
04.06.2026 13:23 Відповісти
Це потрібно було зробити з 22 року.
показати весь коментар
04.06.2026 13:21 Відповісти
а до еліти та її огризків у вас претензій нема??знов винні ці ухилянти??до речі ви з якого фронту пишите??з м,ясоковбасного чи вже лікерогорілчаного??
показати весь коментар
04.06.2026 13:25 Відповісти
По перше:стосується тих,хто приїде після березня 2027
По друге: лише пропозиція.
А хто продвинутий- попутно вже вивчає нім.мову і інтегрується на місці.
Не дуже райдужно,як це намагаються подати.
показати весь коментар
04.06.2026 13:24 Відповісти
 
 