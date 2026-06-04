Українських чоловіків можуть позбавити автоматичного захисту в ЄС: Австрія виступила з новою пропозицією

Австрія запропонувала змінити правила тимчасового захисту для українців у країнах Європейського Союзу. Йдеться про чоловіків призовного віку, які після березня 2027 року прибуватимуть до ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Welt.

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Що пропонує Австрія

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що українські чоловіки більше не повинні автоматично отримувати статус тимчасового захисту.

"З березня 2027 року для українських чоловіків більше не повинно бути автоматичного статусу захисту. Україні потрібні громадяни чоловічої статі призовного віку", – заявив він.

За словами міністра, таке рішення відповідає інтересам як Австрії, так і України, оскільки країна потребує людей для оборони та підтримки економіки.

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Кого можуть стосуватися зміни

Пропозиція стосується чоловіків віком від 23 до 60 років. Саме для цієї категорії громадян в Україні діють обмеження на виїзд за кордон під час воєнного стану.

Водночас винятки можуть передбачити для окремих категорій, зокрема батьків-одинаків. Чоловіки віком від 18 до 22 років під нові обмеження не підпадатимуть.

При цьому йдеться лише про тих, хто прибуватиме до ЄС у майбутньому. Українці, які вже мають статус тимчасового захисту, його не втратять.

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Що обговорюють у Євросоюзі

За інформацією видання, кілька країн ЄС підтримують ідею відмовитися від спрощеного надання захисту чоловікам призовного віку. Натомість вони можуть проходити стандартну процедуру розгляду заяв на притулок.

Серед варіантів, які обговорюються, – перевірка законності виїзду з України за відмітками у паспортних документах.

За даними Євросоюзу, зараз у країнах ЄС перебувають понад 4,33 мільйона громадян України, які залишили країну через війну.

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