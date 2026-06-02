Українські чоловіки призовного віку в ЄС збережуть тимчасовий захист після 2027 року, - Єврокомісія

Країни-члени Європейського Союзу досягли згоди щодо необхідності продовження статусу тимчасового захисту для українських біженців після березня 2027 року. При цьому будь-яка втрата статусу або примусове позбавлення захисту українським чоловікам мобілізаційного віку, які вже перебувають в ЄС, не загрожує.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час засідання "круглого столу" в Європарламенті офіційно заявила представниця Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції й внутрішніх справ Корінна Улльріх, цитує Радіо Свобода.

Захист для українців в ЄС

За словами посадовиці, попри попередні плани завершити дію директиви, європейські столиці змушені адаптуватися до реалій та прораховувати варіанти довготривалої підтримки українців.

"Звісно, ми всі прагнемо миру, але мусимо планувати, виходячи й з альтернативного сценарію", – зазначила Улльріх.

Кого можуть торкнутися обмеження?

Представниця Єврокомісії підтвердила, що в Раді ЄС дійсно тривають внутрішні дискусії щодо можливого обмеження категорій громадян, які матимуть право на прихисток. Зокрема, розглядається варіант урізання прав для чоловіків з України мобілізаційного віку.

Однак Корінна Улльріх наголосила: всі потенційні обмеження розглядаються виключно в контексті майбутніх хвиль біженців і жодним чином не зачеплять тих, хто вже легально перебуває в Європі.

"Коли ми говоримо про майбутні прибуття, то йдеться не про продовження статусу для тих, хто вже перебуває під захистом, а саме про нових заявників… Це не стосувалося б тих, хто вже має тимчасовий захист", – пояснила вона.

  • Таким чином, згідно з офіційними даними Євростату, понад 1 мільйону 150 тисячам українських чоловіків, які наразі мають чинний статус тимчасового захисту в країнах ЄС, абсолютно нічого не загрожує — анулювання документів чи примусового видворення не буде.

Топ коментарі
+16
Очікується великий гриб від одночасного вибуху пердаків нафронтників .
показати весь коментар
02.06.2026 17:29 Відповісти
+12
Всьо... нема перемогі у потужників які раділи 10 тем назад де писалось про позбавлення захисту чоловіків що виїхали(
показати весь коментар
02.06.2026 17:30 Відповісти
+10
Біда, скільки "ресурсу" повз пальці пропливло, а Сирок вже розпланував на 2027-й і 2028-й потужні піхотні контратаки на малі токмачки і великі басмачки за радянськими підручниками часів Другої Світової.
показати весь коментар
02.06.2026 17:29 Відповісти
Багато галасу - даремно.
показати весь коментар
02.06.2026 17:28 Відповісти
Як даремно?
"Дайте тоді ще 90 ярдів, на що небудь!"©Зе
показати весь коментар
02.06.2026 17:39 Відповісти
показати весь коментар
Ротація через 90 днів відміняється,віновати партньори
показати весь коментар
02.06.2026 17:31 Відповісти
І до речі,навіть не видно,що головнокомандувача будуть міняти.
показати весь коментар
02.06.2026 17:32 Відповісти
Воно і так було все зрозуміло, оскільки в ЄС права людини понад усе, а не крики дурних політиків і блогерів.
показати весь коментар
02.06.2026 17:33 Відповісти
при зєліних погранцях, "не всякая птіца, безкоштовно!!!, долетить до середини тиси!" )))
показати весь коментар
02.06.2026 18:19 Відповісти
Дорогувато зараз каву пити за кордоном. Росте прайс на каву.
показати весь коментар
02.06.2026 18:25 Відповісти
Нафронтики як вам ця новина? Чому самі не йдете в зсу?
показати весь коментар
02.06.2026 17:37 Відповісти
Щось поки немає їх тут. Може прочитали новину і зрозуміли, що на "європейський резерв" розраховувати не варто і пішли самі записуватися у військо.

Щось я нафантазував неможливого🤣.
показати весь коментар
02.06.2026 17:40 Відповісти
вони зараз самі всі в ах у є! чекають на потужні вказівки, та в попихах міняють ніки )))
показати весь коментар
02.06.2026 18:21 Відповісти
Облом.
показати весь коментар
02.06.2026 17:41 Відповісти
ЗЕлупні-людожери нагадують...
показати весь коментар
02.06.2026 17:46 Відповісти
Уявляю, як у деяких незламістів зараз підгоріло після читання цієї новини 🤣
показати весь коментар
02.06.2026 17:50 Відповісти
Подоляк буде розчарований, а його прайівники засумують, без виплат за висери! 😁
показати весь коментар
02.06.2026 18:05 Відповісти
Отже, відтік української молоді буде наростати ще більшими темпами.
показати весь коментар
02.06.2026 18:06 Відповісти
"вот это поворот!"(С) )))) очікуваний! в правові, демократичні країни женеську конвенцію по зєлічціної шобл забаганках, під його диктаторські хотєлки переписувати не буде!!! ))))
показати весь коментар
02.06.2026 18:17 Відповісти
Статус временной защиты будет действоваать по меньшей мере ещё два дополнительных года - до марта 2029, просто вопрос объявят ли об этом после встречи в четверг... или же опять будут тянуть по году.. делая многим стресс кто с таким статусом
показати весь коментар
02.06.2026 18:18 Відповісти
нова "семирічна війна"! мінімум, при нових реаліях! )))
показати весь коментар
02.06.2026 18:22 Відповісти
В 9-м году большинство паспорта уже будет иметь и работу постоянную. В Европах не дураки рулят. От такого ресурса никто не откажется.
показати весь коментар
02.06.2026 18:28 Відповісти
