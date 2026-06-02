Українські чоловіки призовного віку в ЄС збережуть тимчасовий захист після 2027 року, - Єврокомісія

Країни-члени Європейського Союзу досягли згоди щодо необхідності продовження статусу тимчасового захисту для українських біженців після березня 2027 року. При цьому будь-яка втрата статусу або примусове позбавлення захисту українським чоловікам мобілізаційного віку, які вже перебувають в ЄС, не загрожує.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час засідання "круглого столу" в Європарламенті офіційно заявила представниця Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції й внутрішніх справ Корінна Улльріх, цитує Радіо Свобода.

Захист для українців в ЄС

За словами посадовиці, попри попередні плани завершити дію директиви, європейські столиці змушені адаптуватися до реалій та прораховувати варіанти довготривалої підтримки українців.

"Звісно, ми всі прагнемо миру, але мусимо планувати, виходячи й з альтернативного сценарію", – зазначила Улльріх.

Кого можуть торкнутися обмеження?

Представниця Єврокомісії підтвердила, що в Раді ЄС дійсно тривають внутрішні дискусії щодо можливого обмеження категорій громадян, які матимуть право на прихисток. Зокрема, розглядається варіант урізання прав для чоловіків з України мобілізаційного віку.

Однак Корінна Улльріх наголосила: всі потенційні обмеження розглядаються виключно в контексті майбутніх хвиль біженців і жодним чином не зачеплять тих, хто вже легально перебуває в Європі.

"Коли ми говоримо про майбутні прибуття, то йдеться не про продовження статусу для тих, хто вже перебуває під захистом, а саме про нових заявників… Це не стосувалося б тих, хто вже має тимчасовий захист", – пояснила вона.

Таким чином, згідно з офіційними даними Євростату, понад 1 мільйону 150 тисячам українських чоловіків, які наразі мають чинний статус тимчасового захисту в країнах ЄС, абсолютно нічого не загрожує — анулювання документів чи примусового видворення не буде.

