Украинские мужчины призывного возраста в ЕС сохранят временную защиту после 2027 года, - Еврокомиссия
Страны-члены Европейского Союза достигли согласия о необходимости продления статуса временной защиты для украинских беженцев после марта 2027 года. При этом украинским мужчинам призывного возраста, уже находящимся в ЕС, не грозит утрата статуса или принудительное лишение защиты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания "круглого стола" в Европарламенте официально заявила представительница Генерального директората Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Коринна Ульрих, цитирует Радио Свобода.
Защита для украинцев в ЕС
По словам чиновницы, несмотря на предыдущие планы прекратить действие директивы, европейские столицы вынуждены адаптироваться к реалиям и просчитывать варианты долгосрочной поддержки украинцев.
"Конечно, мы все стремимся к миру, но должны планировать, исходя и из альтернативного сценария", – отметила Ульрих.
Кого могут коснуться ограничения?
Представительница Еврокомиссии подтвердила, что в Совете ЕС действительно ведутся внутренние дискуссии о возможном ограничении категорий граждан, которые будут иметь право на убежище. В частности, рассматривается вариант урезания прав для мужчин из Украины призывного возраста.
Однако Коринна Ульрих подчеркнула: все потенциальные ограничения рассматриваются исключительно в контексте будущих волн беженцев и никоим образом не затронут тех, кто уже легально находится в Европе.
"Когда мы говорим о будущих прибытиях, речь идет не о продлении статуса для тех, кто уже находится под защитой, а именно о новых заявителях… Это не коснулось бы тех, кто уже имеет временную защиту", - сказала она.
- Таким образом, согласно официальным данным Евростата, более 1 миллиона 150 тысяч украинских мужчин, которые в настоящее время имеют действующий статус временной защиты в странах ЕС, абсолютно ничего не угрожает - аннулирования документов или принудительного выдворения не будет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Дайте тоді ще 90 ярдів, на що небудь!"©Зе
Щось я нафантазував неможливого🤣.