Украинские мужчины призывного возраста в ЕС сохранят временную защиту после 2027 года, - Еврокомиссия

Страны-члены Европейского Союза достигли согласия о необходимости продления статуса временной защиты для украинских беженцев после марта 2027 года. При этом украинским мужчинам призывного возраста, уже находящимся в ЕС, не грозит утрата статуса или принудительное лишение защиты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания "круглого стола" в Европарламенте официально заявила представительница Генерального директората Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Коринна Ульрих, цитирует Радио Свобода.

Защита для украинцев в ЕС

По словам чиновницы, несмотря на предыдущие планы прекратить действие директивы, европейские столицы вынуждены адаптироваться к реалиям и просчитывать варианты долгосрочной поддержки украинцев.

"Конечно, мы все стремимся к миру, но должны планировать, исходя и из альтернативного сценария", – отметила Ульрих.

Кого могут коснуться ограничения?

Представительница Еврокомиссии подтвердила, что в Совете ЕС действительно ведутся внутренние дискуссии о возможном ограничении категорий граждан, которые будут иметь право на убежище. В частности, рассматривается вариант урезания прав для мужчин из Украины призывного возраста.

Однако Коринна Ульрих подчеркнула: все потенциальные ограничения рассматриваются исключительно в контексте будущих волн беженцев и никоим образом не затронут тех, кто уже легально находится в Европе.

"Когда мы говорим о будущих прибытиях, речь идет не о продлении статуса для тех, кто уже находится под защитой, а именно о новых заявителях… Это не коснулось бы тех, кто уже имеет временную защиту", - сказала она.

  • Таким образом, согласно официальным данным Евростата, более 1 миллиона 150 тысяч украинских мужчин, которые в настоящее время имеют действующий статус временной защиты в странах ЕС, абсолютно ничего не угрожает - аннулирования документов или принудительного выдворения не будет.

Топ комментарии
+14
Очікується великий гриб від одночасного вибуху пердаків нафронтників .
показать весь комментарий
02.06.2026 17:29 Ответить
+9
Всьо... нема перемогі у потужників які раділи 10 тем назад де писалось про позбавлення захисту чоловіків що виїхали(
показать весь комментарий
02.06.2026 17:30 Ответить
+8
Біда, скільки "ресурсу" повз пальці пропливло, а Сирок вже розпланував на 2027-й і 2028-й потужні піхотні контратаки на малі токмачки і великі басмачки за радянськими підручниками часів Другої Світової.
показать весь комментарий
02.06.2026 17:29 Ответить
Багато галасу - даремно.
показать весь комментарий
02.06.2026 17:28 Ответить
Як даремно?
"Дайте тоді ще 90 ярдів, на що небудь!"©Зе
показать весь комментарий
02.06.2026 17:39 Ответить
Ротація через 90 днів відміняється,віновати партньори
показать весь комментарий
02.06.2026 17:31 Ответить
І до речі,навіть не видно,що головнокомандувача будуть міняти.
показать весь комментарий
02.06.2026 17:32 Ответить
Воно і так було все зрозуміло, оскільки в ЄС права людини понад усе, а не крики дурних політиків і блогерів.
показать весь комментарий
02.06.2026 17:33 Ответить
при зєліних погранцях, "не всякая птіца, безкоштовно!!!, долетить до середини тиси!" )))
показать весь комментарий
02.06.2026 18:19 Ответить
Нафронтики як вам ця новина? Чому самі не йдете в зсу?
показать весь комментарий
02.06.2026 17:37 Ответить
Щось поки немає їх тут. Може прочитали новину і зрозуміли, що на "європейський резерв" розраховувати не варто і пішли самі записуватися у військо.

Щось я нафантазував неможливого🤣.
показать весь комментарий
02.06.2026 17:40 Ответить
Облом.
показать весь комментарий
02.06.2026 17:41 Ответить
ЗЕлупні-людожери нагадують...
показать весь комментарий
02.06.2026 17:46 Ответить
Уявляю, як у деяких незламістів зараз підгоріло після читання цієї новини 🤣
показать весь комментарий
02.06.2026 17:50 Ответить
Подоляк буде розчарований, а його прайівники засумують, без виплат за висери! 😁
показать весь комментарий
02.06.2026 18:05 Ответить
Отже, відтік української молоді буде наростати ще більшими темпами.
показать весь комментарий
02.06.2026 18:06 Ответить
"вот это поворот!"(С) )))) очікуваний! в правові, демократичні країни женеську конвенцію по зєлічціної шобл забаганках, під його диктаторські хотєлки переписувати не буде!!! ))))
показать весь комментарий
02.06.2026 18:17 Ответить
Статус временной защиты будет действоваать по меньшей мере ещё два дополнительных года - до марта 2029, просто вопрос объявят ли об этом после встречи в четверг... или же опять будут тянуть по году.. делая многим стресс кто с таким статусом
показать весь комментарий
02.06.2026 18:18 Ответить
 
 