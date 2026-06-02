Украинские мужчины призывного возраста в ЕС сохранят временную защиту после 2027 года, - Еврокомиссия

Страны-члены Европейского Союза достигли согласия о необходимости продления статуса временной защиты для украинских беженцев после марта 2027 года. При этом украинским мужчинам призывного возраста, уже находящимся в ЕС, не грозит утрата статуса или принудительное лишение защиты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания "круглого стола" в Европарламенте официально заявила представительница Генерального директората Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Коринна Ульрих, цитирует Радио Свобода.

Защита для украинцев в ЕС

По словам чиновницы, несмотря на предыдущие планы прекратить действие директивы, европейские столицы вынуждены адаптироваться к реалиям и просчитывать варианты долгосрочной поддержки украинцев.

"Конечно, мы все стремимся к миру, но должны планировать, исходя и из альтернативного сценария", – отметила Ульрих.

Кого могут коснуться ограничения?

Представительница Еврокомиссии подтвердила, что в Совете ЕС действительно ведутся внутренние дискуссии о возможном ограничении категорий граждан, которые будут иметь право на убежище. В частности, рассматривается вариант урезания прав для мужчин из Украины призывного возраста.

Однако Коринна Ульрих подчеркнула: все потенциальные ограничения рассматриваются исключительно в контексте будущих волн беженцев и никоим образом не затронут тех, кто уже легально находится в Европе.

"Когда мы говорим о будущих прибытиях, речь идет не о продлении статуса для тех, кто уже находится под защитой, а именно о новых заявителях… Это не коснулось бы тех, кто уже имеет временную защиту", - сказала она.

Таким образом, согласно официальным данным Евростата, более 1 миллиона 150 тысяч украинских мужчин, которые в настоящее время имеют действующий статус временной защиты в странах ЕС, абсолютно ничего не угрожает - аннулирования документов или принудительного выдворения не будет.

