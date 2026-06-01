Питання перебування українських чоловіків призовного віку кожна країна ЄС вирішуватиме окремо, - "слуга народу" Мережко

Мережко пояснив, як у ЄС вирішуватимуть долю українських чоловіків

Виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту, яке, за даними ЗМІ, розглядають у Євросоюзі, не є питанням ЄС.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат "Слуги народу" Олександр Мережко.

Кожна країна вирішуватиме окремо 

"Це питання вирішує кожна країна окремо. Директива ЄС потребує відповідної імплементації в національне законодавство. Іншими словами, кожна країна вирішуватиме питання умов перебування громадян України на своїй території окремо. До речі, як я розумію, йдеться не про тих, хто вже отримав прихисток, а про майбутні заяви", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, що означатиме, якщо кожна країна Євросоюзу окремо прийматиме рішення про повернення українських чоловіків, політик зауважив:

"Що вона, скоріш за все, вирішуватиме це питання, виходячи з окремих обставин і випадків".

Говорячи про те, як в такому випадку має реагувати Україна, нардеп наголосив, що повинна відповідати лише тоді, коли порушуються права наших громадян за кордоном.

Він нагадав, що нещодавно міністр закордонних справ Андрій Сибіга говорив про програму повернення українців з-за кордону.

"Тобто йдеться про створення стимулів для повернення наших громадян. На мою думку, щоб повернути українців, краще діяти за допомогою позитивних стимулів. Але зрозуміло, щоб нам хотілося б, щоб повернулося якомога більше наших громадян", - додав Мережко.

Що передувало?

Нагадаємо, що раніше видання Euractiv повідомляло, що у Євросоюзі розглядають можливість виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту.

ви ж їх випустили 18-22
01.06.2026 19:45 Відповісти
Європа не ділить людей по ГЕНДЕРНОМУ принципу!Коротше кажучі дирку от бублика ви отримаєте а не Шарапова!
01.06.2026 20:00 Відповісти
Це оцей штроц хвалився що українці здатні воювати ще більше десяти років?🤦 Він схожий на інтернет воїнів, в інтернеті воюють і на кордони 91 року виходять! Але тільки в інтернеті..
01.06.2026 19:45 Відповісти
Так випустили ж призовного віку! Навіщо? Зелена думка в зеленій макітрі окремо живе мабуть...
01.06.2026 19:46 Відповісти
А там стоїть питання інакше. Щоб кацап не пішов на Європу, то посилати на українську війну своїх громадян? Для чого, якщо на їхній території є мільйони українців призовного віку. А причину і закон знайдуть. Запросто!
01.06.2026 20:49 Відповісти
Перебування Українських чоловіків призовного віку в країнах ЄС НЕ ДОПУСТИМЕ!
Z-еленський, негайно повернути мужиків в Україну з Німецьких, Польських, Французьких, Дадських пивних, захищати Україну!
01.06.2026 20:04 Відповісти
Да никто этого не будет делать. Никто не захочет потом отгребать по судебным делам.
01.06.2026 20:10 Відповісти
Европа еще не вернула эту категорию в Афганистан и Сирию. Очень требуются.
01.06.2026 20:11 Відповісти
В Європі немає хабарів і чиновники під контролем громади а як можна повертатись в країну де президент по шию погряз в корупції та бреше . Де права людини не діють. А майбутнє наших дітей в тумані. Пенсіонери в більшості на голодній пайці.
01.06.2026 20:20 Відповісти
Щоб громадяни добровільно ішли захищати свою державу треба створити умови життя за які можна помирати як це було в 1939-40 роках в Фінляндії.
01.06.2026 20:25 Відповісти
Один фацет казав, що не любить свою маму, бо у неї негарні ноги...
01.06.2026 20:32 Відповісти
 
 