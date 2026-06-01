Питання перебування українських чоловіків призовного віку кожна країна ЄС вирішуватиме окремо, - "слуга народу" Мережко

Виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту, яке, за даними ЗМІ, розглядають у Євросоюзі, не є питанням ЄС.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат "Слуги народу" Олександр Мережко.

Кожна країна вирішуватиме окремо

"Це питання вирішує кожна країна окремо. Директива ЄС потребує відповідної імплементації в національне законодавство. Іншими словами, кожна країна вирішуватиме питання умов перебування громадян України на своїй території окремо. До речі, як я розумію, йдеться не про тих, хто вже отримав прихисток, а про майбутні заяви", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, що означатиме, якщо кожна країна Євросоюзу окремо прийматиме рішення про повернення українських чоловіків, політик зауважив:

"Що вона, скоріш за все, вирішуватиме це питання, виходячи з окремих обставин і випадків".

Говорячи про те, як в такому випадку має реагувати Україна, нардеп наголосив, що повинна відповідати лише тоді, коли порушуються права наших громадян за кордоном.

Він нагадав, що нещодавно міністр закордонних справ Андрій Сибіга говорив про програму повернення українців з-за кордону.

"Тобто йдеться про створення стимулів для повернення наших громадян. На мою думку, щоб повернути українців, краще діяти за допомогою позитивних стимулів. Але зрозуміло, щоб нам хотілося б, щоб повернулося якомога більше наших громадян", - додав Мережко.

Що передувало?

Нагадаємо, що раніше видання Euractiv повідомляло, що у Євросоюзі розглядають можливість виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту.

