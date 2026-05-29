Близько 8 млн українців перебувають за кордоном. Уряд готує план повернення, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що наразі за кордоном вимушено перебувають до 8 мільйонів громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Подробиці

"За нашими даними, навіть не шість, а вісім мільйонів українців вимушено перебувають за кордоном. Для нас це справді вже стає безпековим викликом. Ми прямо кажемо, що будуть вжиті необхідні заходи, розроблено необхідні кроки, щоб стимулювати чи створити належні умови для повернення українців додому", - пояснив очільник МЗС.

За словами Сибіги, це головна стратегічна мета.

"Для цього мають бути створені умови, передусім безпекові, на Батьківщині. Це теж факт, це правда. Ми обговорюємо ці питання з нашими партнерами. Ми теж бачимо, що не всі країни зацікавлені у поверненні українців. Враховуючи внесок наших громадян у розбудову економік, враховуючи рівень їхньо кваліфікації, адаптивність в цих країнах.

Тому фактично нам потрібно буде боротися ще за своїх людей, щоб вони повернулися", - додав глава МЗС.

Прецеденти

Міністр закордонних справ заявив, що вже є "преценденти", зокрема у Швеййцарії, яка має спеціальну програму стимулювання повернення.

"На певний період часу виділяються кошти від дороги до тимчасової оплати оренди при поверненні на Батьківщину. Тобто цей процес розпочато. Ми спілкуємось як із європейськими інституціями, так і з конкретними столицями щодо того, як фінансово підтримати майбутнє або теперішнє повернення українців додому", - підсумував Сибіга.

