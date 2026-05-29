Близько 8 млн українців перебувають за кордоном. Уряд готує план повернення, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що наразі за кордоном вимушено перебувають до 8 мільйонів громадян України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
Подробиці
"За нашими даними, навіть не шість, а вісім мільйонів українців вимушено перебувають за кордоном. Для нас це справді вже стає безпековим викликом. Ми прямо кажемо, що будуть вжиті необхідні заходи, розроблено необхідні кроки, щоб стимулювати чи створити належні умови для повернення українців додому", - пояснив очільник МЗС.
За словами Сибіги, це головна стратегічна мета.
"Для цього мають бути створені умови, передусім безпекові, на Батьківщині. Це теж факт, це правда. Ми обговорюємо ці питання з нашими партнерами. Ми теж бачимо, що не всі країни зацікавлені у поверненні українців. Враховуючи внесок наших громадян у розбудову економік, враховуючи рівень їхньо кваліфікації, адаптивність в цих країнах.
Тому фактично нам потрібно буде боротися ще за своїх людей, щоб вони повернулися", - додав глава МЗС.
Прецеденти
Міністр закордонних справ заявив, що вже є "преценденти", зокрема у Швеййцарії, яка має спеціальну програму стимулювання повернення.
"На певний період часу виділяються кошти від дороги до тимчасової оплати оренди при поверненні на Батьківщину. Тобто цей процес розпочато. Ми спілкуємось як із європейськими інституціями, так і з конкретними столицями щодо того, як фінансово підтримати майбутнє або теперішнє повернення українців додому", - підсумував Сибіга.
В темі , як раз і йдеться , про повернення після війни
- яка може бути безпека під час війни ?
Або туди, де встановлять диктатуру однієї партії.
Або туди, де кацапи поставлять свою "владу".
Або туди, де чоловіки будуть ще на кордоні вимушено ставати на облік і йти на БЗВП.
Або банально туди, де заїхавши в країну ти більше не зможеш вільно виїхати.
Умовами повернення стануть демократичність, рівні права для всіх і відсутність розділення на "правильних" і " неправильних" українців. Все інше, як-то пару тисяч євро "на квитки додому" чи інша тподібна х-ня - це просто черговий привід поганяти повітря, і попилити бюджети "державних програм".
А тепер можете починати розказувати мені, який я неправильний українець.
P.s. А нове міністерство буде? Міністерство повернення чи ще якось...
"Зверніть увагу: 11 мільйонів громадян України виїхали за кордон. Одинадцять. Я сьогодні отримав офіційну відповідь від МЗС - там 8,5 мільйона. Але частина людей не стає на консульський облік, тому держава їх просто не бачить", - наголосив Лубінець. Джерело: https://censor.net/ua/n3593322
Кріпаки розбіглися і тепер кричать «Караул».
М'яко кажучи, Україні можливий "капець", чого й добиваються рашенфашисти.