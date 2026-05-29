Около 8 млн украинцев находятся за рубежом. Правительство готовит план возвращения, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что в настоящее время за рубежом вынужденно находятся до 8 миллионов граждан Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Подробности
"По нашим данным, даже не шесть, а восемь миллионов украинцев вынужденно находятся за границей. Для нас это действительно уже становится вызовом безопасности. Мы прямо говорим, что будут приняты необходимые меры, разработаны необходимые шаги, чтобы стимулировать или создать надлежащие условия для возвращения украинцев домой", - пояснил глава МИД.
По словам Сибиги, это главная стратегическая цель.
"Для этого должны быть созданы условия, прежде всего безопасности, на Родине. Это тоже факт, это правда. Мы обсуждаем эти вопросы с нашими партнерами. Мы тоже видим, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев. Учитывая вклад наших граждан в развитие экономик, учитывая уровень их квалификации, адаптивность в этих странах.
Поэтому фактически нам нужно будет бороться еще за своих людей, чтобы они вернулись", - добавил глава МИД.
Прецеденты
Министр иностранных дел заявил, что уже есть "прецеденты", в частности в Швейцарии, которая имеет специальную программу стимулирования возвращения.
"На определенный период времени выделяются средства от дорожных расходов до временной оплаты аренды при возвращении на Родину. То есть этот процесс начат. Мы общаемся как с европейскими институтами, так и с конкретными столицами относительно того, как финансово поддержать будущее или нынешнее возвращение украинцев домой", - подытожил Сибига.
В темі , як раз і йдеться , про повернення після війни
- яка може бути безпека під час війни ?
Або туди, де встановлять диктатуру однієї партії.
Або туди, де кацапи поставлять свою "владу".
Або туди, де чоловіки будуть ще на кордоні вимушено ставати на облік і йти на БЗВП.
Або банально туди, де заїхавши в країну ти більше не зможеш вільно виїхати.
Умовами повернення стануть демократичність, рівні права для всіх і відсутність розділення на "правильних" і " неправильних" українців. Все інше, як-то пару тисяч євро "на квитки додому" чи інша тподібна х-ня - це просто черговий привід поганяти повітря, і попилити бюджети "державних програм".
А тепер можете починати розказувати мені, який я неправильний українець.
P.s. А нове міністерство буде? Міністерство повернення чи ще якось...
"Зверніть увагу: 11 мільйонів громадян України виїхали за кордон. Одинадцять. Я сьогодні отримав офіційну відповідь від МЗС - там 8,5 мільйона. Але частина людей не стає на консульський облік, тому держава їх просто не бачить", - наголосив Лубінець.
Кріпаки розбіглися і тепер кричать «Караул».