Около 8 млн украинцев находятся за рубежом. Правительство готовит план возвращения, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что в настоящее время за рубежом вынужденно находятся до 8 миллионов граждан Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Подробности

"По нашим данным, даже не шесть, а восемь миллионов украинцев вынужденно находятся за границей. Для нас это действительно уже становится вызовом безопасности. Мы прямо говорим, что будут приняты необходимые меры, разработаны необходимые шаги, чтобы стимулировать или создать надлежащие условия для возвращения украинцев домой", - пояснил глава МИД.

По словам Сибиги, это главная стратегическая цель.

"Для этого должны быть созданы условия, прежде всего безопасности, на Родине. Это тоже факт, это правда. Мы обсуждаем эти вопросы с нашими партнерами. Мы тоже видим, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев. Учитывая вклад наших граждан в развитие экономик, учитывая уровень их квалификации, адаптивность в этих странах.

Поэтому фактически нам нужно будет бороться еще за своих людей, чтобы они вернулись", - добавил глава МИД.

Прецеденты

Министр иностранных дел заявил, что уже есть "прецеденты", в частности в Швейцарии, которая имеет специальную программу стимулирования возвращения.

"На определенный период времени выделяются средства от дорожных расходов до временной оплаты аренды при возвращении на Родину. То есть этот процесс начат. Мы общаемся как с европейскими институтами, так и с конкретными столицами относительно того, как финансово поддержать будущее или нынешнее возвращение украинцев домой", - подытожил Сибига.

Топ комментарии
одночасно, кожний з близько 8 млн українців перебуваючих за кордоном, готує свій особистий план не повернення в Шоушенк, який побудував зе та його шайка ))
29.05.2026 12:22 Ответить
29.05.2026 12:18 Ответить
Ви б для початку, створіть "належні умови", передусім безпекові, для тих хто ще залишаєтся в Україні...

P.s. А нове міністерство буде? Міністерство повернення чи ще якось...
29.05.2026 12:20 Ответить
29.05.2026 12:18 Ответить
Повернутися в країну мрій зелемського це дійсно подвиг
29.05.2026 12:27 Ответить
Это слабоумие.
29.05.2026 12:36 Ответить
Це була мрія життя тих хто здриснув. Довбодятли бажали ржати і жрати "майський шашлик", але щось пішло не так
29.05.2026 13:25 Ответить
ДАаааа, это сколько же понадобится ПЛАНА, чтобы эти 8 миллионов решили вернуться?
29.05.2026 12:27 Ответить
Як тільки настане перемирья, з ЄС їх всіх повигоняють.
29.05.2026 13:27 Ответить
Никто их не повыгоняет, рабочие руки там нужны и лучше эти руки будут украинскими чем сирийскими а льготы понятно поурезают ..
29.05.2026 13:41 Ответить
У всіх країнах ЄС є 10 % непрацевлаштованих. "Робочі руки" там в легальному вигляді нікому не потібні.
29.05.2026 13:46 Ответить
Не, то 10% тунеядцев и бездельников а работящие украинцы нужны везде и всюду, плюс там везде демографический кризис, поэтому люди сегодня это бооольшая ценность.
29.05.2026 13:57 Ответить
Це вам так здаэтся. Наші слабкі на розум громадяни досі вважають себе суперцінними і всім потрібними робітниками. Просто їх ще життя не обломало так як треба.
29.05.2026 14:00 Ответить
Жизнь может обломать в Украине с зарплатой в сотню Евро и пенсией в 60 а там у людей всё в порядке, платят хорошо, ТЦК по улицам и дворам не отлавливает, медицина не чета нашей, даже в тюрьме там сидеть гораздо приятней чем в Украине Жизнь может в Северной Корее обломать ,но никак ни в Германии или Чехии, Канаде или Австралии, так шо дурь вы мелете, лютую пардон дурь.
29.05.2026 14:05 Ответить
Та то якийсь держслужбовець попаяний
29.05.2026 14:16 Ответить
Похоже на то...
29.05.2026 14:17 Ответить
Закінчення війни це (можливо гарантований) план повернення, як ви зараз думаєте повертати?🤦
29.05.2026 12:18 Ответить
Хто сказав про "зараз" ?
В темі , як раз і йдеться , про повернення після війни
29.05.2026 12:20 Ответить
А де в публікації вказано про "після війни"?
29.05.2026 12:26 Ответить
Для цього мають бути створені умови, передусім безпекові, на Батьківщині. Це теж факт, це правда. Джерело: https://censor.net/ua/n4005688
- яка може бути безпека під час війни ?
29.05.2026 12:41 Ответить
Зелені вирізняються своїм словоблудієм. А яка може бути безпека з таким сусідом навіть якщо припустити що активні бойові дії затихнуть? Вам недостатньо історії взаємовідносин орків з навколишніми народами?
29.05.2026 13:23 Ответить
А хтось вже знає, як буде виглядати оце "після війни"? Хтось вже заздалегідь бачить результати? Бо розумні і більш-менш забезпечені люди не повернуться туди, де вочевидь протягом 5 років знову буде війна, наприклад.
Або туди, де встановлять диктатуру однієї партії.
Або туди, де кацапи поставлять свою "владу".
Або туди, де чоловіки будуть ще на кордоні вимушено ставати на облік і йти на БЗВП.
Або банально туди, де заїхавши в країну ти більше не зможеш вільно виїхати.

Умовами повернення стануть демократичність, рівні права для всіх і відсутність розділення на "правильних" і " неправильних" українців. Все інше, як-то пару тисяч євро "на квитки додому" чи інша тподібна х-ня - це просто черговий привід поганяти повітря, і попилити бюджети "державних програм".

А тепер можете починати розказувати мені, який я неправильний українець.
29.05.2026 12:32 Ответить
та всі це розуміють, навіть ті хто цю дурню про повернення друкує. Але вони відпрацьовують свої гроші та сподіваються на посади у черговому Мінєді.
29.05.2026 12:52 Ответить
Плани зелених чомусь веселять
29.05.2026 12:20 Ответить
"Зробимо їх ще раз"!
29.05.2026 12:23 Ответить
29.05.2026 12:20 Ответить
буде 100% вже писали про це в новинах
29.05.2026 12:27 Ответить
МінДіЧ. Міністерство Довіри і Чесності.
29.05.2026 12:28 Ответить
А громадяни хочуть повертатись? Ви у них спитали?
29.05.2026 12:21 Ответить
В ЄС в них нічого питати не будуть.
29.05.2026 13:29 Ответить
А Лубінець стверджує дещо інше.
"Зверніть увагу: 11 мільйонів громадян України виїхали за кордон. Одинадцять. Я сьогодні отримав офіційну відповідь від МЗС - там 8,5 мільйона. Але частина людей не стає на консульський облік, тому держава їх просто не бачить", - наголосив Лубінець. Джерело: https://censor.net/ua/n3593322
29.05.2026 12:21 Ответить
Так, за кордон втекло за 11 мільйонів і кожного дня є такі, що їдуть. Чомусь не хочуть жити в країні зелених мрій. А ще біля 6-ти мільйонів залишилося на окупованих територіях. До мільйона вже в сирій землі і це ще далеко не кінець. Це все результат галочки в бюлетені в 2019 році.
29.05.2026 12:28 Ответить
Власти в Украине надо подумать о том как бы ВСЕ оставшиеся не выехали а выехавших вернуть маловероятно если не невозможно.
29.05.2026 12:31 Ответить
А про це не владі треба думати - про це треба думати тим , хто хоче тут залишитись і хто пов'язує своє майбутнє виключно з Україною !
29.05.2026 12:44 Ответить
29.05.2026 12:22 Ответить
Якось ви не гарно про країну зелених мрій.
29.05.2026 13:30 Ответить
та знаємо ми ваші зеленські заманухи ,тільки шоб ного ступила на кордон з Україною ,а там вже зустріне ,зеленська мафія по всім структурам , бандитизм ,та владний пофігізм ...
29.05.2026 12:22 Ответить
Який план? - охолонь! - вже Чернишов їздив по Європі - багато привів?
29.05.2026 12:22 Ответить
Читаю тут в місцевих групах.Їм тут так добре ще в житті не було,й тому ніяка програма з України їх не поверне,а ось місцева влала добру частину утриманців просто депортує,ще й якісь гроші на дорогу дасть.
29.05.2026 12:24 Ответить
Можливо дурні й повернуться!
29.05.2026 12:25 Ответить
Всі повернутся. Європа вас годувати довічно не буде. Статус біжанця анулюють відразу після перемирья.
29.05.2026 13:31 Ответить
Сначала надо послать по всему миру ТЦК, пусть оповестят потенциальных возвращенцев... расскажут какая райская жизнь ждёт их в Украине но сперва надо пройти медкомиссию...
29.05.2026 12:26 Ответить
Якщо в плані буде пункт про взяття родичів тут в заручники то тоді буде в зелених якийсь успіх.
29.05.2026 12:28 Ответить
не тільки родичів в заручники. є ще рухоме та нерухоме майно, яке там залишається. і той процес його відчудження в свої кишені, який вони взагалі то вже почали, тільки додасть ентузіазму до поверненя туди, де навіть і щось було при виїзді, але нічого не залишиться в особистій власності при можливому поверненні.
29.05.2026 13:30 Ответить
У дочки і онуки тут дві квартири, авто (яким виїхали з окупації) в Польщі десь стоїть і вони в штатах і нічого їм в Сумах не потрібно. Ще коли янека вибрали розумні українці то дочка сказала що буде капець тут, було їй тоді 24 роки.
29.05.2026 13:49 Ответить
такі не вони одні. для багатьох свобода та майбутнє своє, дітей та онуків - дорожче втрачених матеріальних благ. тим більше коли вони тільки стартують в житті. це здоровий вибір, розумних людей. все прийде, але вже на новій батьківщині.
29.05.2026 14:08 Ответить
Люди, чого ви паритесь. Менше наріду - більше кісларіду. Он норвежців 5.5 млн і нічо, норм живуть жеж. Вцепились в ті 52 міліона як в кардін 91 року
29.05.2026 12:29 Ответить
європі необхідна дешева рабська сила! достойна заміна арабам !
29.05.2026 12:31 Ответить
якщо "зелені грабіжники не будуть українському народу платити зарплату аналагічну органам влади і пенсії рівня середньоєвропейського .то хрен хто повернеться в Україну "зелених брехливих ілюзій і фантазій"
29.05.2026 12:37 Ответить
Думаю якщо буде подвійне громадянство то повернеться більше людей
29.05.2026 12:40 Ответить
навіщо їм повертатись? Щоби що?
29.05.2026 12:47 Ответить
Чому саме Україна?

Україна відкрита для бізнесу! Країна продовжує глибинну демократичну та економічну трансформацію та інтегрується в євроатлантичну та глобальну економічну спільноту.

Україна є останнім великим ринком, що розвивається в Європі та має широкий спектр можливостей. Привабливе розташування, талановитий людський капітал, конкурентоспроможність та наявність угод про вільну торгівлю, що надають доступ до багатьох ринків у світі, можуть забезпечити швидкий ріст та високу рентабельність інвестицій у ключових секторах, таких як ІТ, агробізнес, енергетика, виробництво та інфраструктура.

Україна знаходиться на перетині торгових та туристичних шляхів між Європою, Азією та Близьким Сходом, завдяки чому в України є значний потенціал стати потужним євразійським хабом.
29.05.2026 13:02 Ответить
ось чому
29.05.2026 13:03 Ответить
Поки існує кацапетівка під боком, це все лише фантазії.
29.05.2026 13:28 Ответить
що це було? Де у цій маячні хоч якийсь аргумент для повернення?
29.05.2026 13:28 Ответить
Я тобі сак скажу: я пробував і з нашими і по правилах за кордоном. Так є плюси системи у нас : все «вирішується», а кількість вкладених грошей значно менша за ЄС. Так само менше регуляцій, та можна на подовину «забити», знову ж таки - через корупцію. За кордоном все дорожче, працює закон, але ти знаєш, шо чекати завтра. Там нема бєзпрєдєла як з Єрмаками та Татаровими. Там іх потужненько покують, а не на камеру, як в нас. І як результат - ти собі можеш дозволити вечти бізнес, сподіваючись, шо він буде і завтра і післязавтра. У нас же ш після кожних виборів - срака. І ти шукаєш зміни «підходів». Це значно дорожче, чим легально і за кордоном
29.05.2026 14:13 Ответить
ті, які отримали громадянство в останні роки, не встигши позбавитись українського, не знають тепер як від нього здихатись. прєзіки то вже років з 10 не підписують заяви про позбавлення. от де черга стоїть то це там, на позбавлення громадянства та здачу паспорта! але кількість таких заяв це також державна. будучи оприлюдненою, вона додасть до вже провальної статистики, абсолютне число тих, хто абсолютно точно не повернеться, будучи вже громадянами інших країн. щоб з ними, непозбавленими українського влада, мєнти, тцк-уни, прокурорви, депутатські швалі різних пошибів, ......, при в'їзді в Україну поводились як це вони звикли з рештою українців? та да, щас!! подвійне громадянсьво - це не благо для українців, це пожиттєве закріпачення, етнічних українців, вже громадян інших країн.
29.05.2026 13:04 Ответить
про кількість таких заяв казав хтось с депутатів кілька років тому, на той момент було 200+ тис заяв про вихід у черзі. Але це не показово, бо всі знають що ЗЕ не підписує їх, тому і не подають більше.
29.05.2026 13:31 Ответить
за інші країни не знаю, тільки за австрію. тут заяви про вихід подаються. австрія визнає тільки одне громадянство. але так як вже десятиліття прєзіки заяви не підписують, цього вже від них і не очікують в близькому майбутньому. і українці потрапили в тимчасовий виняток. є десь 4 загальні винятки по можливості мати подвійне. але тут саме тимчасово-подвійне. сьогодні австрія видає паспорти відразу, так сказати "авансом", без доказу позбавлення українського, по підтвердженню виконання умов натуралізіції, доводячи отримувачам при врученні офіційних документів про отримання громадянства, що потрібно буде десь кожні 2 роки просто підносити з посольства офіційне підтвердження, що їх заява поки що ще не підписана. за загальну кількість таких заяв по всих країнах світу, зрозуміло, це велика зелена таємниця, бо оприлюднення таких даних, це ще один суперпровал нових паничів. для чого і було терміново прийнятий закон про множинне громадянство недавно розширений до 33 -х країн світу. ніхто тепер ці заяви просто підписувати не й не буде. прийшли часи нового, тепер вже державного закріпачення.
29.05.2026 14:01 Ответить
А нащо громадянство ЄС? Робиш постійного резидента і все. Український паспорт дозволяє вільно пересуватися всім світом
29.05.2026 14:14 Ответить
Досить вже нести маячню - ніхто сюди не повернеться. Більш до того, треба готуватись що виїде ще десь 4-6 млн чоловіків які дуже гарно запам'ятали як країна зробила їх громадянами другого сорту за статевою ознакою, і ніякі вже обіцянки не змінять їх бажання не жити тут, навіть якщо завтра сдохне пуйло та якимсь чудом повернуться кордони 92 року.
29.05.2026 12:46 Ответить
А залишаться саме неадеквати, та ті хто не зміг себе реалізувати ні тут ні там. І вот тоді точно заживем
29.05.2026 14:08 Ответить
про пенсіонерів за кордоном маркс сьогодні сказав би "немає такого злочину, на який не піде український пенсіонер за кородоном, тільки щоб провести решту свого життя в камері європейської в'язниці, а не в нестерпних умовах умовної свободи , які ще до їх повернення створили зелені владці в Україні перетвореній в тюрьму строгого режиму для всього простого наріда"
29.05.2026 12:50 Ответить
Батьківщина у него? А меня батьківщина только обкладывает налогами и забирает все ресурсы страны себе, не обеспечив мою безопасность
29.05.2026 12:58 Ответить
Навіщо ви за це голосували в 2019?
29.05.2026 13:18 Ответить
Вважають себе Панами...
Кріпаки розбіглися і тепер кричать «Караул».
29.05.2026 13:04 Ответить
Кріпаки в 2019 самі собі наділи на шію ярмо і стали чекати, як їх почнуть пороти розгами біля конюшні. Вони реально про це мріяли. З мріями треба бути обережними.
29.05.2026 13:17 Ответить
Ротація з одночасною демобілізацією.
29.05.2026 13:06 Ответить
Навіщо нам черговий план, якщо Зеленскій створив ціле міністерство на чолі з кумом.
29.05.2026 13:17 Ответить
Це все вже ж було? Навіть цілий міністр єдності Чернишов, якого одного влада і змогла повернути....
29.05.2026 13:26 Ответить
"Уряд готує план" - це він так залякує тих, хто збирається повертатись?
29.05.2026 13:34 Ответить
мабуть завадить розуму......на жаль
29.05.2026 13:38 Ответить
Приїхали наприклад, а тут з крану тече замерзле гівно, ну і навіщо повертатися? Коли оцю шоблу будуть масового арештовувати без права на заставу тоді буде якийсь толк і надія на краще.
29.05.2026 13:47 Ответить
Цікаво як? Попросити інші уряди заставити повернутись? Ну так за 4 роки люди інтегрувалися в економіку і ніхто не захоче повернути 2.5% свого ВВП, як Польща, наприклад. А діти? Це вже ресурс інших краін. Шо ви взамін пропонуєте? 2-шечку на Москву та $10000 за інтервʼю з братом Єрмака? Це ж просто «країна мрій», особливо для майбутнього покоління
29.05.2026 14:06 Ответить
Чомусь не хочуть раби повертатись на плантацію і працювати за тарілку супу
29.05.2026 14:18 Ответить
 
 