ЄС розглядає виключення українських чоловіків призовного віку зі схеми захисту, - Euractiv

У Євросоюзі розглядають можливість виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту.

Про це пише Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пропозиція виникла під час обговорення майбутнього продовження Директиви ЄС про тимчасовий захист (TPD), що дозволяє українцям жити та працювати по всій Європі, не звертаючись до національних систем надання притулку.

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Наразі директива діє до березня 2027 року.

Серед обговорюваних варіантів, йдеться у внутрішньому документі Ради ЄС, є продовження тимчасового захисту зі звуженням його сфери застосування, зокрема шляхом виключення чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України нелегально.

Будь-яке таке обмеження застосовуватиметься до нових заявників, які шукають тимчасового захисту.

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У деяких країнах висловили стурбованість, що "зростаюча частка нещодавно прибулих складається з чоловіків призовного віку".

Проте кілька країн стверджують, що систему варто переглянути "також в інтересах України", як для підтримки опору України Росії, так і для сприяння майбутнім зусиллям з відбудови.

Майбутнє цієї системи обговорять міністри з питань міграції на засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ цього тижня, де очікується, що вони нададуть політичні вказівки щодо її наступних кроків.

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