ЄС розглядає виключення українських чоловіків призовного віку зі схеми захисту, - Euractiv
У Євросоюзі розглядають можливість виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту.
Про це пише Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Пропозиція виникла під час обговорення майбутнього продовження Директиви ЄС про тимчасовий захист (TPD), що дозволяє українцям жити та працювати по всій Європі, не звертаючись до національних систем надання притулку.
Наразі директива діє до березня 2027 року.
Серед обговорюваних варіантів, йдеться у внутрішньому документі Ради ЄС, є продовження тимчасового захисту зі звуженням його сфери застосування, зокрема шляхом виключення чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України нелегально.
Будь-яке таке обмеження застосовуватиметься до нових заявників, які шукають тимчасового захисту.
У деяких країнах висловили стурбованість, що "зростаюча частка нещодавно прибулих складається з чоловіків призовного віку".
Проте кілька країн стверджують, що систему варто переглянути "також в інтересах України", як для підтримки опору України Росії, так і для сприяння майбутнім зусиллям з відбудови.
Майбутнє цієї системи обговорять міністри з питань міграції на засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ цього тижня, де очікується, що вони нададуть політичні вказівки щодо її наступних кроків.
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Все краще ніж піймати мордою кацапський дрон.
а, розмір черепа європа вже не розглядає?
чи, розмір пічки?
поки ще існує гулаг рф..
Ці країни отримують значні прибутки через податки, сплачені цими чоловіками.
Навряд чи уряди цих країн будуть робити щось, щоб позбутись такої робочої сили.
Повертайте з Ізраіля Міндіча та інших сонцесяйних.
А з якого віку він буде рахуватися? Як в країнах ЄС чи з 25-ти років, як в Україні?
Як на мене ухилєси на інше ставлення і не заслуговують.
Ти хоч би раз задумався чому українці в еміграції живуть краще і спокійніше ніж в рідній країні а потім би їбальник би відкривав.
Це і є квінтесенція відношення ЄС до українців, до України. Про що ще розмовляти
Ну і для зеленого лохторату величезний плюс - по суті безвіз проклятого Порошенка частково скасований, ура, зробили це разом. Потім ще для жінок скасувати і побєда.
День членов Секты Свидетелей Депортации украинцев из Европы
Напоминаю главное: официальная позиция Еврокомиссии на сегодняшний день остаётся прежней: мужчины призывного возраста имеют те же права на временную защиту, что и остальные украинские граждане.