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Новини Повернення українців Виїзд чоловіків за кордон
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ЄС розглядає виключення українських чоловіків призовного віку зі схеми захисту, - Euractiv

Українських чоловіків у ЄС можуть позбавити захисту: що відомо?

У Євросоюзі розглядають можливість виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту.

Про це пише Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пропозиція виникла під час обговорення майбутнього продовження Директиви ЄС про тимчасовий захист (TPD), що дозволяє українцям жити та працювати по всій Європі, не звертаючись до національних систем надання притулку.

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Наразі директива діє до березня 2027 року.

Серед обговорюваних варіантів, йдеться у внутрішньому документі Ради ЄС, є продовження тимчасового захисту зі звуженням його сфери застосування, зокрема шляхом виключення чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України нелегально.

Будь-яке таке обмеження застосовуватиметься до нових заявників, які шукають тимчасового захисту.

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У деяких країнах висловили стурбованість, що "зростаюча частка нещодавно прибулих складається з чоловіків призовного віку".

Проте кілька країн стверджують, що систему варто переглянути "також в інтересах України", як для підтримки опору України Росії, так і для сприяння майбутнім зусиллям з відбудови.

Майбутнє цієї системи обговорять міністри з питань міграції на засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ цього тижня, де очікується, що вони нададуть політичні вказівки щодо її наступних кроків.

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Автор: 

Євросоюз (15175) чоловіки (216)
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Топ коментарі
+34
Ага, український хлоп мае подихати на фронті щоб європейці і далі спокійно жили. Вангую, зараз вони и всі поженуть далі від Европи, куди завгодно.
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01.06.2026 10:09 Відповісти
+25
Світ не обмежується країнами ЄС.
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01.06.2026 10:09 Відповісти
+20
Все мрієш ісламським геєм проскочити?
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01.06.2026 10:15 Відповісти
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Ті хто хочуть, шукають можливості, хто не хоче, відмазки.

Все краще ніж піймати мордою кацапський дрон.
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01.06.2026 15:05 Відповісти
азербайджан, ізраїль, турція, єгипет, оае, туніс. Є куди податися
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02.06.2026 02:54 Відповісти
... з названих Вами країн...тільки у Туреччині можна на 90 днів заціпитися. Бо навіть там... Вас не залишать у спокої. Ви ж навіть правил не знаєте... Щоб отримати посвідку на проживання у Туреччині..треба купити нерухомість ціною не менше 100 тисяч доларів. Туристичних посвідок..як раніше НЕ ДАЮТЬ, На роботу Ви стовідсотково не влаштуєтеся без посвідки. Податки на іноземного працівника для роботодавця в рази вищі..ніж за місцевого. Максимум...нелегал..якого нелегали сірійці..афганці ..іракці... зразу просто приб*ють...якщо полізете у смітник за пляшками чи папером..))) Про Ізраіль ..Азербайджан ..Єгипет та ОАЕ...з Тунісом...навіть і розмовляти нема сенсу. Там затриматися можуть..тільки ті..у кого є гроші. Перепливші Тису там не мають ніяких шансів від слова ЗОВСІМ!!! Роботи там нема ...підтримки держав там нема. Ласкаво просимо у прірву!!))))
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02.06.2026 15:16 Відповісти
отакої!
а, розмір черепа європа вже не розглядає?
чи, розмір пічки?
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01.06.2026 10:25 Відповісти
а навіщо..?
поки ще існує гулаг рф..
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01.06.2026 13:34 Відповісти
Щит Європи має виконувати свою основну функцію, а не відсиджуватись закордоном!
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01.06.2026 10:26 Відповісти
🇬🇪 чекає всіх
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01.06.2026 10:28 Відповісти
В деяких країназ Європи, таких як Польща, Чехія, Країни Балтії та ін., українські чоловіки як раз і не є біженцями, а, фактично, трудовими мігрантами через процедуру тимчасового захисту.
Ці країни отримують значні прибутки через податки, сплачені цими чоловіками.
Навряд чи уряди цих країн будуть робити щось, щоб позбутись такої робочої сили.
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01.06.2026 10:30 Відповісти
Как обычно, статью из комментаторов никто не читал, законодательство ЕС тоже, главное заголовок) И можно начинать "гАвном" плевать друг в друга)
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01.06.2026 10:31 Відповісти
База 73% вкраинчиков))
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01.06.2026 12:03 Відповісти
це давно потрібно зробити... зброю надають, ********** надають і прихищають ухилянтів, якийсь аксюморон.
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01.06.2026 10:36 Відповісти
Таких як ви називають ідіот, пояснювати чому не бачу сенсу, неухилянт блд.
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01.06.2026 16:45 Відповісти
класична хрюканина від ницого ухилянта, в памперсі і навіщо мені ухилянські пояснення?, все зрозуміло і без них.
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01.06.2026 17:42 Відповісти
це тільки 27 територій... ще є багато країн, куди можна втікати хоробрим українцям чоловічої статі від війни
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01.06.2026 10:40 Відповісти
... назвіть будь ласка... з десяток-півтора..куди нещасним мандрувати прийдеться...
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01.06.2026 14:45 Відповісти
Аргентина, Чилі, Бразилія, Уругвай, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка, Філіпіни...
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01.06.2026 16:52 Відповісти
... навіть не сумніваюся...що ні в одній з цих країн Ви і близько не були!!! ... І навіть і близько не уявляєте... що Австралія на гарматний постріл не підпустить нікого... (одиниць..з високою кваліфікацією) Нова Зеландія точно так же. Про перші чотири південно американські країни...це можна пофантазувати..а попавши туди нелегалом... згинути на теренах Амазонії. Про ПАР і Філіпіни... ну можна посміятися...пофантазувати ..і ще раз посміятися. Дорогенький! Все..що Ви перерахували..це напрямок на п*ять МАКСИМУМ відсотків від наших закордонців... А з ними ще і сім*ї.... Ті..хто переплив Тису... ніколи не перепливуть Індійський чи Атлантику з Тихим.... )))
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01.06.2026 17:47 Відповісти
Сирійців призивного віку теж будуть депортувати?
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01.06.2026 10:50 Відповісти
вони до речі там досі чудово сидять
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02.06.2026 02:45 Відповісти
Ізраїль теж закордон, чи батьківщина.
Повертайте з Ізраіля Міндіча та інших сонцесяйних.
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01.06.2026 10:50 Відповісти
Ого, що ви собі дозволяєте! Так скоро добалакаєтеся до того, що й Кошового та іншу еліту треба мобілізувати! Може, ще й Зеленський нехай своїх ********* привезе з безпечних країв, нехай сидять під ракетами, як діти українців? А може ще й папу з мамой, яким він тільки "должен", теж з Ізраїлю нехай поверне?
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01.06.2026 12:04 Відповісти
по класиці, новітній зелений шоушенк, незабаром зєлічкина шобла, по всьому переметру обнесе товстою бетонною стіною, мінімум, з дворядною дорогою по її верху, щоб бусики тцк, дооснащені кулеметами, могли без перешкод по ній ганяти, прострілюючи всі підходи. такий собі новий зєлічкин проект "велика українська стіна"! бо інакше, якщо колись трапиться неймовірне і кордони будуть відкриті, то ті дротяні "забори яценюка" будуть знесені як колись берлінська стіна - вмить! залишивши непідкупних стражєй граніц без грошей. не побіжать тільки "слуги наріду", бо вони залишать власноруч побудований шоушенк заздалегіть!
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01.06.2026 11:01 Відповісти
вологі мрії ухилєса
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01.06.2026 11:24 Відповісти
Чистоі води популізм. Але українці деякі так вазбуділісь: ніхтотнікого не буде ні виганяти ні за половим пп знаком розділяти. Алєс. Харош цю тему обсасувати
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01.06.2026 11:06 Відповісти
"У Євросоюзі розглядають можливість виключення українських чоловіків призовного віку..."

А з якого віку він буде рахуватися? Як в країнах ЄС чи з 25-ти років, як в Україні?
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01.06.2026 11:06 Відповісти
До якої ще нації використуються подібні обмеження ? Через 80 років ідеї Гітлера розквітають буйним цвітом в головах його онуків, що кацапська що ця європейська мерзота одинаково ненавидять Україну, та вважають її громадян іншим сортом людей.
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01.06.2026 11:10 Відповісти
так вроде их просит об этом украинская власть. Уже не первый год .
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01.06.2026 11:20 Відповісти
Хай це буде наукою дурним малоросам які не читали Шевченкове "в своїй хаті своя правда, своя сила й воля".
Як на мене ухилєси на інше ставлення і не заслуговують.
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01.06.2026 11:26 Відповісти
Це коли "своя хата" має умови для нормального проживання. А не душить 30 років населення поборами, корупцією і безладдям, що люди змушені то їхати у Польщу полуницю збирати, то в Іспанії пенсіонерам сраки підбирати.

Ти хоч би раз задумався чому українці в еміграції живуть краще і спокійніше ніж в рідній країні а потім би їбальник би відкривав.
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01.06.2026 13:04 Відповісти
Ви хочете сказати, що українці чудово жили в російсько-радянській імперії? В СССР люди нікуди не їздили, бо їх не випускали нікуди. Уявляю собі, як би багато людей при совкє рванули б на захід якби їм дозволили.
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01.06.2026 14:45 Відповісти
..а хто вибирав тих..хто 30 років душить..поборами..корупцією...безладдям? Чи не в Україні це відбувалося? Чи не українці це робили? ЯКИЙ НАРОД...ТАКА І ВЛАДА!!!
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01.06.2026 14:50 Відповісти
шось в єс хата виявилася негостинною. Просять на вихід
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02.06.2026 02:47 Відповісти
Нема, це окремі розмови.
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02.06.2026 07:04 Відповісти
лише українці в ЄС користуються такими преференціями, як тимчасовий захист. жодній нації нічого подібного ніхто не давав. так що помовчіть
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02.06.2026 01:48 Відповісти
Що тут розглядати?? Виключати всіх хто не працює, більшість собі сидять в Україні і тільки їздять відмічатися "біженці" хитровиє бані мля
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01.06.2026 11:20 Відповісти
Стальной дикобраз Европы.
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01.06.2026 11:28 Відповісти
Ну как бы становится ещё более очевидным чем нас видит ЕС. Но многим до сих пор не хочется верить.
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01.06.2026 11:31 Відповісти
Ну так вже ж сказано: "Коли росіяни б'ють по Україні, вони мають бути впевнені, що не зашкодять громадянам Румунії, - президент Дан

Це і є квінтесенція відношення ЄС до українців, до України. Про що ще розмовляти
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01.06.2026 11:37 Відповісти
ну были же разнообразные инициативы Зеленского и обращения к другим государствам по "возвращению беженцев в Украину", в т.ч. и прекратить финансовую поддержку "мужчинам призывного возраста".
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01.06.2026 11:32 Відповісти
А де різноманітні ініціативи зеленського про повернення міндіча і яка реакція Ізраїлю?
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01.06.2026 11:39 Відповісти
направь этот вопрос к Зеленскому, а не ко мне....
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01.06.2026 11:43 Відповісти
і прийняли постанову випустити усіх 18-22 роки
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02.06.2026 01:47 Відповісти
давно пора. а Европа тоже, дурка, зберігає бійців-переможців. відпустила б всіх українчиків і кацапам красна звизда давно сталася б.
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01.06.2026 11:46 Відповісти
А батальйон Монако передислокують до України? Чи ні? Там такі люті воїни, Рембо відпочиває.
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01.06.2026 11:59 Відповісти
Пятый год обсуждают никак не обсудят)) максимум шо они могут сделать выплаты им убрать, но и так большинство мужиков работают. Так что все это ни о чем
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01.06.2026 12:00 Відповісти
Один плюс є навіть в цій ситуації. Кордон тепер охоронятимуть з того боку, битимуть та розвертатимуть ресурсів назад румуни та угорці. Тому хитрожопі чуваки, які купили собі посади десь на закарпатських прикордонних заставах, та займались поверненням біглих ресурсів, самі перетворюються на ресурс. З мінусів - європа не дурна і чудово все розуміє, тому зелений коридор для міндічів залишиться недоторканим. Ці шастатимуть в свої монако та ізраїлі без проблем.
Ну і для зеленого лохторату величезний плюс - по суті безвіз проклятого Порошенка частково скасований, ура, зробили це разом. Потім ще для жінок скасувати і побєда.
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01.06.2026 12:13 Відповісти
Это всё обсуждаться может, но исключение из схемы временной защиты не означает, что мужчины не смогут находиться сколько угодно в ЕС, ну, по крайней мере, в некоторых странах. Например, в Германии есть чёткое различие между беженцами и лицами с временной защитой. Эти отличия в основном заключаются в условиях проживания, страховой медицине и размере пособия по безработице. Учитывая, как тут всё делается, так сказать, «не торопясь», в Германии им лет пять потребуется, чтобы закрыть все возможные параграфы для новоприбывших.
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01.06.2026 12:20 Відповісти
Все сегодня будут разгонять инфу про европейское возможное решение о прекращении предоставления статуса защиты для мужчин из Украины.

День членов Секты Свидетелей Депортации украинцев из Европы

Напоминаю главное: официальная позиция Еврокомиссии на сегодняшний день остаётся прежней: мужчины призывного возраста имеют те же права на временную защиту, что и остальные украинские граждане.
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01.06.2026 12:31 Відповісти
Ну в принципі логічне закінчення "захисту"! Добре, що хоча би і тих 5 років протрималась толерантна негро-арабська гейропа, і витримала в себе мільйон-другий білих християн-гетеросексуалів українців. Дякуємо хоч за тих 5 років....
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01.06.2026 14:17 Відповісти
серед усіх націй є гомосексуали. Серед українців був такий Тарас Шевченко. Якщо вже боротися з гейством, так починайте забороняти з нього
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02.06.2026 01:46 Відповісти
Цивілісти за кордоном - не є основною проблемою. Проблема у сотнях тисяч оперрезерву під присягою за кордоном: ексмусора, ексСБУ, екс-строковики, екс-погранці, випускники військових освітніх закладів тощо. Минулого року знайомий сержант із Мукачева на протязі тижня за кругленьку суму (думаю 60-70 тис. дол.) перемістився чудовим способом із окопу під Покровськом у затишне помешкання у Відні. Про внутрішній оперрезерв - вже мовчимо: там під міліон всякої мусорні, СБУшні і т.п. 5й рік у тилу сидить: один знайомий десантних і водночас ексмусор з фіктивною довідкою інваліда в одному з міських ТЦК вже 5й рік війни цивілістів на м'ясорубку відправляє, а інший топовий військовий з досвідом служби в Іраку папіря із столу на стіл перекладає в тилу за 1200 км від лінії фронту. Не було тут ніколи хоча б мінімального порядку.
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01.06.2026 15:37 Відповісти
****** ти веселий, сержант з Мукачева має 70 штук баксів? З Покровська в Відень??? Методичку зміни, кацапе. Я з 128 ОГШБР, з Мукачева. Під Покровськом кілзона зо 15 км, хлопаки її тримають два роки, сержант близько не має таких грошей, Відень дуже дороге і некомфортне місто, все ти придумуєш, не знаючи реалій. Вчи матчастину, писар кацапський))) Скільки тобі платять за таку маячню, дебелку?))) Знайомих "воєнних" зміни, брехун недолугий)))
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01.06.2026 19:14 Відповісти
Бггг, не пройшло і пʼяти років...
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01.06.2026 16:41 Відповісти
думають над гнилим непотрібом
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01.06.2026 16:49 Відповісти
ТУГОДУМЫ ИЛИ КРЫСЫ !?)
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01.06.2026 17:56 Відповісти
Mіліціонерів прикордонників митників податківців та інших ухилесов на українських податках можуть успішно замінити жінки. Це раптом 2 млн. Але ні, шукають чоловикив за кордоном, ця ботва знає на кого можна квакати безкарно. Щойно черга доходить до полиціонера идти на фронт так одразу починаються мрії якогось тсцикуна про українських мужиків які обрали свободу замість зеленого лайна яки нибито повинни захищати його дупу.
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01.06.2026 19:47 Відповісти
так жінки ж не хочуть важко працювати. вони тільки хочуть зарплати, як у чоловіків.
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02.06.2026 01:45 Відповісти
Я, наприклад, не розумію, як законним чином чоловік придатний до служби зміг виїхати та отримати тимчасовий захист в ЄС після 24.02.2022? Усі, хто були до цієї дати в ЄС не мали права на отримання тимчасового захисту. А якщо виїхав незаконно, а отже і в'їхав незаконно, тобто не через пункт пропуску, то з якого дива ЄС не депортував їх? Окрема тема це ті, хто приїхав у відрядження. Але ж це обман прикордонників ЄС, оскільки метою поїздки зазначалося відрядження. Це теж привід для депортації. Хтось скаже, що не мають права депортувати. Дійсно. Але і ж і тимчасовий захист не повинні давати, а притулок і життя в таборах без цих преференцій, що дає тимчасовий захист. Якась дурня в цьому ЄС
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02.06.2026 01:43 Відповісти
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