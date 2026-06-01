ЕС рассматривает исключение украинских мужчин призывного возраста из схемы защиты, - Euractiv

В Евросоюзе рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты.

Об этом пишет Euractiv, сообщает Цензор.НЕТ.

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Предложение возникло во время обсуждения будущего продления Директивы ЕС о временной защите (TPD), которая позволяет украинцам жить и работать по всей Европе, не обращаясь к национальным системам предоставления убежища.

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В настоящее время директива действует до марта 2027 года.

Среди обсуждаемых вариантов, как говорится во внутреннем документе Совета ЕС, есть продление временной защиты с сужением ее сферы применения, в частности путем исключения мужчин призывного возраста или лиц, выехавших из Украины нелегально.

Любое такое ограничение будет применяться к новым заявителям, ищущим временную защиту.

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В некоторых странах выразили обеспокоенность тем, что "растущая доля недавно прибывших состоит из мужчин призывного возраста".

Однако несколько стран утверждают, что систему стоит пересмотреть "также в интересах Украины", как для поддержки сопротивления Украины России, так и для содействия будущим усилиям по восстановлению.

Будущее этой системы обсудят министры по вопросам миграции на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел на этой неделе, где ожидается, что они дадут политические указания относительно ее дальнейших шагов.

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