ЕС рассматривает исключение украинских мужчин призывного возраста из схемы защиты, - Euractiv
В Евросоюзе рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты.
Об этом пишет Euractiv, сообщает Цензор.НЕТ.
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Предложение возникло во время обсуждения будущего продления Директивы ЕС о временной защите (TPD), которая позволяет украинцам жить и работать по всей Европе, не обращаясь к национальным системам предоставления убежища.
В настоящее время директива действует до марта 2027 года.
Среди обсуждаемых вариантов, как говорится во внутреннем документе Совета ЕС, есть продление временной защиты с сужением ее сферы применения, в частности путем исключения мужчин призывного возраста или лиц, выехавших из Украины нелегально.
Любое такое ограничение будет применяться к новым заявителям, ищущим временную защиту.
В некоторых странах выразили обеспокоенность тем, что "растущая доля недавно прибывших состоит из мужчин призывного возраста".
Однако несколько стран утверждают, что систему стоит пересмотреть "также в интересах Украины", как для поддержки сопротивления Украины России, так и для содействия будущим усилиям по восстановлению.
Будущее этой системы обсудят министры по вопросам миграции на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел на этой неделе, где ожидается, что они дадут политические указания относительно ее дальнейших шагов.
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Все краще ніж піймати мордою кацапський дрон.
а, розмір черепа європа вже не розглядає?
чи, розмір пічки?
поки ще існує гулаг рф..
Ці країни отримують значні прибутки через податки, сплачені цими чоловіками.
Навряд чи уряди цих країн будуть робити щось, щоб позбутись такої робочої сили.
Повертайте з Ізраіля Міндіча та інших сонцесяйних.
А з якого віку він буде рахуватися? Як в країнах ЄС чи з 25-ти років, як в Україні?
Як на мене ухилєси на інше ставлення і не заслуговують.
Ти хоч би раз задумався чому українці в еміграції живуть краще і спокійніше ніж в рідній країні а потім би їбальник би відкривав.
Це і є квінтесенція відношення ЄС до українців, до України. Про що ще розмовляти
Ну і для зеленого лохторату величезний плюс - по суті безвіз проклятого Порошенка частково скасований, ура, зробили це разом. Потім ще для жінок скасувати і побєда.
День членов Секты Свидетелей Депортации украинцев из Европы
Напоминаю главное: официальная позиция Еврокомиссии на сегодняшний день остаётся прежней: мужчины призывного возраста имеют те же права на временную защиту, что и остальные украинские граждане.