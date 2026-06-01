РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12398 посетителей онлайн
Новости Возвращение украинцев Выезд мужчин за границу
12 033 162

ЕС рассматривает исключение украинских мужчин призывного возраста из схемы защиты, - Euractiv

Украинских мужчин в ЕС могут лишить защиты: что известно?

В Евросоюзе рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты.

Об этом пишет Euractiv, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Предложение возникло во время обсуждения будущего продления Директивы ЕС о временной защите (TPD), которая позволяет украинцам жить и работать по всей Европе, не обращаясь к национальным системам предоставления убежища.

Читайте: Кабмин в новой стратегии прогнозирует возвращение в Украину 3,1 миллиона граждан. Как это повлияет на рынок труда?

В настоящее время директива действует до марта 2027 года.

Среди обсуждаемых вариантов, как говорится во внутреннем документе Совета ЕС, есть продление временной защиты с сужением ее сферы применения, в частности путем исключения мужчин призывного возраста или лиц, выехавших из Украины нелегально.

Любое такое ограничение будет применяться к новым заявителям, ищущим временную защиту.

Читайте также: ЕС дает Украине обещания без реального плана выполнения, - экс-министр обороны Франции

В некоторых странах выразили обеспокоенность тем, что "растущая доля недавно прибывших состоит из мужчин призывного возраста".

Однако несколько стран утверждают, что систему стоит пересмотреть "также в интересах Украины", как для поддержки сопротивления Украины России, так и для содействия будущим усилиям по восстановлению.

Будущее этой системы обсудят министры по вопросам миграции на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел на этой неделе, где ожидается, что они дадут политические указания относительно ее дальнейших шагов.

Читайте также: ЕС может включить еще 20 танкеров "теневого флота" в новый пакет санкций против РФ, - Bloomberg

Автор: 

Евросоюз (18150) мужчины (173)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Ага, український хлоп мае подихати на фронті щоб європейці і далі спокійно жили. Вангую, зараз вони и всі поженуть далі від Европи, куди завгодно.
показать весь комментарий
01.06.2026 10:09 Ответить
+25
Світ не обмежується країнами ЄС.
показать весь комментарий
01.06.2026 10:09 Ответить
+20
Все мрієш ісламським геєм проскочити?
показать весь комментарий
01.06.2026 10:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ті хто хочуть, шукають можливості, хто не хоче, відмазки.

Все краще ніж піймати мордою кацапський дрон.
показать весь комментарий
01.06.2026 15:05 Ответить
азербайджан, ізраїль, турція, єгипет, оае, туніс. Є куди податися
показать весь комментарий
02.06.2026 02:54 Ответить
... з названих Вами країн...тільки у Туреччині можна на 90 днів заціпитися. Бо навіть там... Вас не залишать у спокої. Ви ж навіть правил не знаєте... Щоб отримати посвідку на проживання у Туреччині..треба купити нерухомість ціною не менше 100 тисяч доларів. Туристичних посвідок..як раніше НЕ ДАЮТЬ, На роботу Ви стовідсотково не влаштуєтеся без посвідки. Податки на іноземного працівника для роботодавця в рази вищі..ніж за місцевого. Максимум...нелегал..якого нелегали сірійці..афганці ..іракці... зразу просто приб*ють...якщо полізете у смітник за пляшками чи папером..))) Про Ізраіль ..Азербайджан ..Єгипет та ОАЕ...з Тунісом...навіть і розмовляти нема сенсу. Там затриматися можуть..тільки ті..у кого є гроші. Перепливші Тису там не мають ніяких шансів від слова ЗОВСІМ!!! Роботи там нема ...підтримки держав там нема. Ласкаво просимо у прірву!!))))
показать весь комментарий
02.06.2026 15:16 Ответить
отакої!
а, розмір черепа європа вже не розглядає?
чи, розмір пічки?
показать весь комментарий
01.06.2026 10:25 Ответить
а навіщо..?
поки ще існує гулаг рф..
показать весь комментарий
01.06.2026 13:34 Ответить
Щит Європи має виконувати свою основну функцію, а не відсиджуватись закордоном!
показать весь комментарий
01.06.2026 10:26 Ответить
🇬🇪 чекає всіх
показать весь комментарий
01.06.2026 10:28 Ответить
В деяких країназ Європи, таких як Польща, Чехія, Країни Балтії та ін., українські чоловіки як раз і не є біженцями, а, фактично, трудовими мігрантами через процедуру тимчасового захисту.
Ці країни отримують значні прибутки через податки, сплачені цими чоловіками.
Навряд чи уряди цих країн будуть робити щось, щоб позбутись такої робочої сили.
показать весь комментарий
01.06.2026 10:30 Ответить
Как обычно, статью из комментаторов никто не читал, законодательство ЕС тоже, главное заголовок) И можно начинать "гАвном" плевать друг в друга)
показать весь комментарий
01.06.2026 10:31 Ответить
База 73% вкраинчиков))
показать весь комментарий
01.06.2026 12:03 Ответить
це давно потрібно зробити... зброю надають, ********** надають і прихищають ухилянтів, якийсь аксюморон.
показать весь комментарий
01.06.2026 10:36 Ответить
Таких як ви називають ідіот, пояснювати чому не бачу сенсу, неухилянт блд.
показать весь комментарий
01.06.2026 16:45 Ответить
класична хрюканина від ницого ухилянта, в памперсі і навіщо мені ухилянські пояснення?, все зрозуміло і без них.
показать весь комментарий
01.06.2026 17:42 Ответить
це тільки 27 територій... ще є багато країн, куди можна втікати хоробрим українцям чоловічої статі від війни
показать весь комментарий
01.06.2026 10:40 Ответить
... назвіть будь ласка... з десяток-півтора..куди нещасним мандрувати прийдеться...
показать весь комментарий
01.06.2026 14:45 Ответить
Аргентина, Чилі, Бразилія, Уругвай, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка, Філіпіни...
показать весь комментарий
01.06.2026 16:52 Ответить
... навіть не сумніваюся...що ні в одній з цих країн Ви і близько не були!!! ... І навіть і близько не уявляєте... що Австралія на гарматний постріл не підпустить нікого... (одиниць..з високою кваліфікацією) Нова Зеландія точно так же. Про перші чотири південно американські країни...це можна пофантазувати..а попавши туди нелегалом... згинути на теренах Амазонії. Про ПАР і Філіпіни... ну можна посміятися...пофантазувати ..і ще раз посміятися. Дорогенький! Все..що Ви перерахували..це напрямок на п*ять МАКСИМУМ відсотків від наших закордонців... А з ними ще і сім*ї.... Ті..хто переплив Тису... ніколи не перепливуть Індійський чи Атлантику з Тихим.... )))
показать весь комментарий
01.06.2026 17:47 Ответить
Сирійців призивного віку теж будуть депортувати?
показать весь комментарий
01.06.2026 10:50 Ответить
вони до речі там досі чудово сидять
показать весь комментарий
02.06.2026 02:45 Ответить
Ізраїль теж закордон, чи батьківщина.
Повертайте з Ізраіля Міндіча та інших сонцесяйних.
показать весь комментарий
01.06.2026 10:50 Ответить
Ого, що ви собі дозволяєте! Так скоро добалакаєтеся до того, що й Кошового та іншу еліту треба мобілізувати! Може, ще й Зеленський нехай своїх ********* привезе з безпечних країв, нехай сидять під ракетами, як діти українців? А може ще й папу з мамой, яким він тільки "должен", теж з Ізраїлю нехай поверне?
показать весь комментарий
01.06.2026 12:04 Ответить
по класиці, новітній зелений шоушенк, незабаром зєлічкина шобла, по всьому переметру обнесе товстою бетонною стіною, мінімум, з дворядною дорогою по її верху, щоб бусики тцк, дооснащені кулеметами, могли без перешкод по ній ганяти, прострілюючи всі підходи. такий собі новий зєлічкин проект "велика українська стіна"! бо інакше, якщо колись трапиться неймовірне і кордони будуть відкриті, то ті дротяні "забори яценюка" будуть знесені як колись берлінська стіна - вмить! залишивши непідкупних стражєй граніц без грошей. не побіжать тільки "слуги наріду", бо вони залишать власноруч побудований шоушенк заздалегіть!
показать весь комментарий
01.06.2026 11:01 Ответить
вологі мрії ухилєса
показать весь комментарий
01.06.2026 11:24 Ответить
Чистоі води популізм. Але українці деякі так вазбуділісь: ніхтотнікого не буде ні виганяти ні за половим пп знаком розділяти. Алєс. Харош цю тему обсасувати
показать весь комментарий
01.06.2026 11:06 Ответить
"У Євросоюзі розглядають можливість виключення українських чоловіків призовного віку..."

А з якого віку він буде рахуватися? Як в країнах ЄС чи з 25-ти років, як в Україні?
показать весь комментарий
01.06.2026 11:06 Ответить
До якої ще нації використуються подібні обмеження ? Через 80 років ідеї Гітлера розквітають буйним цвітом в головах його онуків, що кацапська що ця європейська мерзота одинаково ненавидять Україну, та вважають її громадян іншим сортом людей.
показать весь комментарий
01.06.2026 11:10 Ответить
так вроде их просит об этом украинская власть. Уже не первый год .
показать весь комментарий
01.06.2026 11:20 Ответить
Хай це буде наукою дурним малоросам які не читали Шевченкове "в своїй хаті своя правда, своя сила й воля".
Як на мене ухилєси на інше ставлення і не заслуговують.
показать весь комментарий
01.06.2026 11:26 Ответить
Це коли "своя хата" має умови для нормального проживання. А не душить 30 років населення поборами, корупцією і безладдям, що люди змушені то їхати у Польщу полуницю збирати, то в Іспанії пенсіонерам сраки підбирати.

Ти хоч би раз задумався чому українці в еміграції живуть краще і спокійніше ніж в рідній країні а потім би їбальник би відкривав.
показать весь комментарий
01.06.2026 13:04 Ответить
Ви хочете сказати, що українці чудово жили в російсько-радянській імперії? В СССР люди нікуди не їздили, бо їх не випускали нікуди. Уявляю собі, як би багато людей при совкє рванули б на захід якби їм дозволили.
показать весь комментарий
01.06.2026 14:45 Ответить
..а хто вибирав тих..хто 30 років душить..поборами..корупцією...безладдям? Чи не в Україні це відбувалося? Чи не українці це робили? ЯКИЙ НАРОД...ТАКА І ВЛАДА!!!
показать весь комментарий
01.06.2026 14:50 Ответить
шось в єс хата виявилася негостинною. Просять на вихід
показать весь комментарий
02.06.2026 02:47 Ответить
Нема, це окремі розмови.
показать весь комментарий
02.06.2026 07:04 Ответить
лише українці в ЄС користуються такими преференціями, як тимчасовий захист. жодній нації нічого подібного ніхто не давав. так що помовчіть
показать весь комментарий
02.06.2026 01:48 Ответить
Що тут розглядати?? Виключати всіх хто не працює, більшість собі сидять в Україні і тільки їздять відмічатися "біженці" хитровиє бані мля
показать весь комментарий
01.06.2026 11:20 Ответить
Стальной дикобраз Европы.
показать весь комментарий
01.06.2026 11:28 Ответить
Ну как бы становится ещё более очевидным чем нас видит ЕС. Но многим до сих пор не хочется верить.
показать весь комментарий
01.06.2026 11:31 Ответить
Ну так вже ж сказано: "Коли росіяни б'ють по Україні, вони мають бути впевнені, що не зашкодять громадянам Румунії, - президент Дан

Це і є квінтесенція відношення ЄС до українців, до України. Про що ще розмовляти
показать весь комментарий
01.06.2026 11:37 Ответить
ну были же разнообразные инициативы Зеленского и обращения к другим государствам по "возвращению беженцев в Украину", в т.ч. и прекратить финансовую поддержку "мужчинам призывного возраста".
показать весь комментарий
01.06.2026 11:32 Ответить
А де різноманітні ініціативи зеленського про повернення міндіча і яка реакція Ізраїлю?
показать весь комментарий
01.06.2026 11:39 Ответить
направь этот вопрос к Зеленскому, а не ко мне....
показать весь комментарий
01.06.2026 11:43 Ответить
і прийняли постанову випустити усіх 18-22 роки
показать весь комментарий
02.06.2026 01:47 Ответить
давно пора. а Европа тоже, дурка, зберігає бійців-переможців. відпустила б всіх українчиків і кацапам красна звизда давно сталася б.
показать весь комментарий
01.06.2026 11:46 Ответить
А батальйон Монако передислокують до України? Чи ні? Там такі люті воїни, Рембо відпочиває.
показать весь комментарий
01.06.2026 11:59 Ответить
Пятый год обсуждают никак не обсудят)) максимум шо они могут сделать выплаты им убрать, но и так большинство мужиков работают. Так что все это ни о чем
показать весь комментарий
01.06.2026 12:00 Ответить
Один плюс є навіть в цій ситуації. Кордон тепер охоронятимуть з того боку, битимуть та розвертатимуть ресурсів назад румуни та угорці. Тому хитрожопі чуваки, які купили собі посади десь на закарпатських прикордонних заставах, та займались поверненням біглих ресурсів, самі перетворюються на ресурс. З мінусів - європа не дурна і чудово все розуміє, тому зелений коридор для міндічів залишиться недоторканим. Ці шастатимуть в свої монако та ізраїлі без проблем.
Ну і для зеленого лохторату величезний плюс - по суті безвіз проклятого Порошенка частково скасований, ура, зробили це разом. Потім ще для жінок скасувати і побєда.
показать весь комментарий
01.06.2026 12:13 Ответить
Это всё обсуждаться может, но исключение из схемы временной защиты не означает, что мужчины не смогут находиться сколько угодно в ЕС, ну, по крайней мере, в некоторых странах. Например, в Германии есть чёткое различие между беженцами и лицами с временной защитой. Эти отличия в основном заключаются в условиях проживания, страховой медицине и размере пособия по безработице. Учитывая, как тут всё делается, так сказать, «не торопясь», в Германии им лет пять потребуется, чтобы закрыть все возможные параграфы для новоприбывших.
показать весь комментарий
01.06.2026 12:20 Ответить
Все сегодня будут разгонять инфу про европейское возможное решение о прекращении предоставления статуса защиты для мужчин из Украины.

День членов Секты Свидетелей Депортации украинцев из Европы

Напоминаю главное: официальная позиция Еврокомиссии на сегодняшний день остаётся прежней: мужчины призывного возраста имеют те же права на временную защиту, что и остальные украинские граждане.
показать весь комментарий
01.06.2026 12:31 Ответить
Ну в принципі логічне закінчення "захисту"! Добре, що хоча би і тих 5 років протрималась толерантна негро-арабська гейропа, і витримала в себе мільйон-другий білих християн-гетеросексуалів українців. Дякуємо хоч за тих 5 років....
показать весь комментарий
01.06.2026 14:17 Ответить
серед усіх націй є гомосексуали. Серед українців був такий Тарас Шевченко. Якщо вже боротися з гейством, так починайте забороняти з нього
показать весь комментарий
02.06.2026 01:46 Ответить
Цивілісти за кордоном - не є основною проблемою. Проблема у сотнях тисяч оперрезерву під присягою за кордоном: ексмусора, ексСБУ, екс-строковики, екс-погранці, випускники військових освітніх закладів тощо. Минулого року знайомий сержант із Мукачева на протязі тижня за кругленьку суму (думаю 60-70 тис. дол.) перемістився чудовим способом із окопу під Покровськом у затишне помешкання у Відні. Про внутрішній оперрезерв - вже мовчимо: там під міліон всякої мусорні, СБУшні і т.п. 5й рік у тилу сидить: один знайомий десантних і водночас ексмусор з фіктивною довідкою інваліда в одному з міських ТЦК вже 5й рік війни цивілістів на м'ясорубку відправляє, а інший топовий військовий з досвідом служби в Іраку папіря із столу на стіл перекладає в тилу за 1200 км від лінії фронту. Не було тут ніколи хоча б мінімального порядку.
показать весь комментарий
01.06.2026 15:37 Ответить
****** ти веселий, сержант з Мукачева має 70 штук баксів? З Покровська в Відень??? Методичку зміни, кацапе. Я з 128 ОГШБР, з Мукачева. Під Покровськом кілзона зо 15 км, хлопаки її тримають два роки, сержант близько не має таких грошей, Відень дуже дороге і некомфортне місто, все ти придумуєш, не знаючи реалій. Вчи матчастину, писар кацапський))) Скільки тобі платять за таку маячню, дебелку?))) Знайомих "воєнних" зміни, брехун недолугий)))
показать весь комментарий
01.06.2026 19:14 Ответить
Бггг, не пройшло і пʼяти років...
показать весь комментарий
01.06.2026 16:41 Ответить
думають над гнилим непотрібом
показать весь комментарий
01.06.2026 16:49 Ответить
ТУГОДУМЫ ИЛИ КРЫСЫ !?)
показать весь комментарий
01.06.2026 17:56 Ответить
Mіліціонерів прикордонників митників податківців та інших ухилесов на українських податках можуть успішно замінити жінки. Це раптом 2 млн. Але ні, шукають чоловикив за кордоном, ця ботва знає на кого можна квакати безкарно. Щойно черга доходить до полиціонера идти на фронт так одразу починаються мрії якогось тсцикуна про українських мужиків які обрали свободу замість зеленого лайна яки нибито повинни захищати його дупу.
показать весь комментарий
01.06.2026 19:47 Ответить
так жінки ж не хочуть важко працювати. вони тільки хочуть зарплати, як у чоловіків.
показать весь комментарий
02.06.2026 01:45 Ответить
Я, наприклад, не розумію, як законним чином чоловік придатний до служби зміг виїхати та отримати тимчасовий захист в ЄС після 24.02.2022? Усі, хто були до цієї дати в ЄС не мали права на отримання тимчасового захисту. А якщо виїхав незаконно, а отже і в'їхав незаконно, тобто не через пункт пропуску, то з якого дива ЄС не депортував їх? Окрема тема це ті, хто приїхав у відрядження. Але ж це обман прикордонників ЄС, оскільки метою поїздки зазначалося відрядження. Це теж привід для депортації. Хтось скаже, що не мають права депортувати. Дійсно. Але і ж і тимчасовий захист не повинні давати, а притулок і життя в таборах без цих преференцій, що дає тимчасовий захист. Якась дурня в цьому ЄС
показать весь комментарий
02.06.2026 01:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 