ЕС дает Украине обещания без реального плана выполнения, — экс-министр обороны Франции

В Брюсселе делают заявления о расширении Европейского Союза, но не объясняют, как именно это будет реализовано на практике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии бывшего министра Вооруженных сил Франции Сильви Гуляр корреспонденту Укринформа в Париже в кулуарах мероприятия European Defense Townhall.

Обещания без четкого плана

Гуляр заявила, что поддерживает идею расширения, но считает подход ЕС непоследовательным. По ее словам, договоры не обязывают Союз соглашаться на вступление всех стран без исключения и при любых условиях.

Она подчеркнула, что ее беспокоит отсутствие четкого объяснения, как будет работать Евросоюз в случае присоединения еще 10–12 государств. В частности, речь идет о финансировании, механизме принятия решений и поддержке граждан.

"Моя позиция по поводу расширения не является политкорректной. Я пишу книги на эту тему уже 20 лет. Конечно, существуют веские аргументы в пользу принятия новых членов в ЕС. Но договоры не гласят, что Европейский Союз должен говорить "да" всем и каждому, при любых условиях", — отметила она.

Критика подхода к Украине

Бывший министр обратила внимание, что ЕС обещает Украине и другим кандидатам быстрое продвижение к членству, но не проводит необходимых внутренних реформ.

Она подчеркнула, что такая политика подрывает доверие к самому процессу расширения. По ее словам, сейчас Евросоюз требует реформ от стран-кандидатов, но не предлагает собственного плана трансформации.

"Мы обещаем украинцам, которые живут под бомбами, что они скоро присоединятся к нам и получат преимущества членства в Евросоюзе. Но в то же время мы ничего не делаем, чтобы это произошло должным образом. И это проявление лицемерия", — сказала Гуляр.

Она также напомнила, что во время подготовки к расширению 2004 года ЕС пытался адаптировать свои институты. Зато сейчас, по ее словам, у Еврокомиссии нет даже базового плана по бюджету, верховенству права и механизму принятия решений в Союзе с большим количеством членов.

К слову, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос об открытии переговорных кластеров для Украины и Молдовы рассмотрят на заседании Европейского совета 18-19 июня. По ее словам, обе страны выполнили все необходимые условия для открытия первого кластера "Основы".

