ЕС дает Украине обещания без реального плана выполнения, — экс-министр обороны Франции

Выступление Сильви Гуляр о расширении ЕС

В Брюсселе делают заявления о расширении Европейского Союза, но не объясняют, как именно это будет реализовано на практике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии бывшего министра Вооруженных сил Франции Сильви Гуляр корреспонденту Укринформа в Париже в кулуарах мероприятия European Defense Townhall.

Обещания без четкого плана

Гуляр заявила, что поддерживает идею расширения, но считает подход ЕС непоследовательным. По ее словам, договоры не обязывают Союз соглашаться на вступление всех стран без исключения и при любых условиях.

Она подчеркнула, что ее беспокоит отсутствие четкого объяснения, как будет работать Евросоюз в случае присоединения еще 10–12 государств. В частности, речь идет о финансировании, механизме принятия решений и поддержке граждан.

"Моя позиция по поводу расширения не является политкорректной. Я пишу книги на эту тему уже 20 лет. Конечно, существуют веские аргументы в пользу принятия новых членов в ЕС. Но договоры не гласят, что Европейский Союз должен говорить "да" всем и каждому, при любых условиях", — отметила она.

Критика подхода к Украине

Бывший министр обратила внимание, что ЕС обещает Украине и другим кандидатам быстрое продвижение к членству, но не проводит необходимых внутренних реформ.

Она подчеркнула, что такая политика подрывает доверие к самому процессу расширения. По ее словам, сейчас Евросоюз требует реформ от стран-кандидатов, но не предлагает собственного плана трансформации.

"Мы обещаем украинцам, которые живут под бомбами, что они скоро присоединятся к нам и получат преимущества членства в Евросоюзе. Но в то же время мы ничего не делаем, чтобы это произошло должным образом. И это проявление лицемерия", — сказала Гуляр.

Она также напомнила, что во время подготовки к расширению 2004 года ЕС пытался адаптировать свои институты. Зато сейчас, по ее словам, у Еврокомиссии нет даже базового плана по бюджету, верховенству права и механизму принятия решений в Союзе с большим количеством членов.

  • К слову, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос об открытии переговорных кластеров для Украины и Молдовы рассмотрят на заседании Европейского совета 18-19 июня. По ее словам, обе страны выполнили все необходимые условия для открытия первого кластера "Основы".

+5
Вся їх "критика", з'являється лише коли вони становляться колишніми... А коли на посаді, то чітко виконують "політику партії"
30.05.2026 06:36 Ответить
+2
А що колись було інакше?
30.05.2026 02:28 Ответить
Виявляється в цьому ЄС є люди здатні займатися критикою.
30.05.2026 05:40 Ответить
ЄС погодив санкції проти ізраїльських поселенців
через насильство на https://www.bbc.com/news/articles/c202wp2rl09o Західному березі річки Йордан
30.05.2026 09:39 Ответить
Більш-менш якась адекватна думка і як не дивно(хоча чому) висловила жінка. Бо в тій європі з чоловічої статі залишились напевно одні кастрати.
30.05.2026 06:44 Ответить
Все просто, ЄС має змінюватись, а не країна мрій зеленського з усіма міндічями, алі-бабами, двушечками на москву, людоловами на вулицях та 73% зомбованим населенням . Така шняга, від екс-міністерок, електорату зайде на ура
30.05.2026 06:49 Ответить
Вона каже що ЄС не готується нікого приймати. Вони захоплені політикою, боротьбою за совкові країни, але не думають як це буде працювати, навіть не знають як їх утримувати. Це в стилі Урсули.
30.05.2026 07:03 Ответить
Путін пригрозив Вірменії "українським сценарієм" через її євроінтеграційні прагнення
В ЄС обіцяють українцям, які живуть під бомбами, що вони скоро приєднаються до нас і отримають переваги членства в Євросоюзі.

Але водночас нічого не роблять, щоб це сталося належним чином.

І це прояв лицемірства",
30.05.2026 07:22 Ответить
Обіцянка - цяцянка - нічого нового
30.05.2026 07:35 Ответить
У них вся надія тільки на ЗСУ, але й хочеться і колеться. За косяки путінської шмари Меркель 2008-го тепер усім доводиться платити.
30.05.2026 07:48 Ответить
Зате у московії плани конкретні та надихаючі: Буча, підвали і безсмертний вождь на чолі.
30.05.2026 08:10 Ответить
Який нах Євросоюз? Частина території окупована, ведуться бойові дії, економіка в сраці, корупція зашкаює, постійне позичання грошей, демогрфічна криза - хто захоче такого "партнера"? Ви як діти малі, всьому сказаному вірите. Ніде ми нікому і нах не потрібні.
30.05.2026 08:19 Ответить
А за часів овоча, коли давали асоціацію, усе було ОК, особливо корупція?
30.05.2026 08:29 Ответить
Такої корупції не було навіть за овоща, тепер любий чиновник який трохи десь має можливість красти одразу краде, тому що знає що не буде ніякої відповідальності, вкрав міліон віддав суддям і прокурорам половину якщо попався і спокійно дальше живеш, частина навіть на посаду повертається і ще й компенсацію за пропущені робочі дні отримує.

А тепер що, хто буде в майбутньому платити ті захмарні пенсії чиновникам, що вони під час війни собі повиробляли? Їх уже терміново необхідно анульовувати із забороною судового оскарження і так детально прописати механізми, щоб вони через суди не змогли потім відновити.
30.05.2026 10:05 Ответить
Зате перманентне нашпиговування себе африканцями та азіатами ЄС проводить без всяких кластерів та умов.
30.05.2026 08:54 Ответить
"Екси" - мої улюбленці. Шкода, що не вони вже керують цим світом
30.05.2026 09:20 Ответить
ЄС сам залежний від гарантій США.
Які ще гарантії він може давати самостійно країнам-сусідам?
На словах -так...
30.05.2026 09:26
 
 