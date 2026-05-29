Россия и страны ЕАЭС потребовали от Армении проведения референдума о членстве в ЕС
Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан призвали Армению в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум, чтобы страна официально определилась: вступает ли она в Евросоюз или остается в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Заявление опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передаетЦензор.НЕТ.
Требования России и союзников
Документ подписали российский диктатор Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Кыргызстана Садир Жапаров.
«Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в кратчайшие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза», — говорится в тексте заявления.
В своем заявлении Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан также указали на «существенные риски для экономической безопасности государств –– членов ЕАЭС» в связи с подготовкой Армении к вступлению в ЕС. Следующее «наказание» для Еревана планируют обсудить на заседании в декабре.
Прямые угрозы Путина и сравнения с Украиной
Ранее Путин прибег к откровенному экономическому шантажу. По его словам, в случае продолжения европейского курса Россия отменит для Армении льготы на энергоносители (что приведет к потере 14% армянского ВВП) и закроет свой рынок для ее сельхозпродукции. Кроме того, кремлевский диктатор пообещал создать проблемы для армянских гастарбайтеров в РФ, заставив их покупать дорогие патенты.
При этом военный преступник снова упомянул Украину, пытаясь запугать армянский народ войной.
«Ситуация в Армении напоминает ту, что была в Украине перед кризисом. Кризис в Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против», — соврал глава Кремля.
Сближение Армении и ЕС
- Заявление Путина прозвучало после активизации контактов между Арменией и Европейским Союзом.
- Напомним, что после саммита Европейского политического сообщества, который 4 мая собрал в Ереване десятки европейских лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского, произошло еще одно значимое событие.
- Во вторник, 5 мая, состоялся первый в истории двусторонний саммит Армения-ЕС. Его главным итогом стало провозглашение партнерства, основанного на взаимных связях.
але соціологія показує зворотнє:
чим більше давить уйло, тим лютішими до прокацапських кандидатів стають вірмени.
