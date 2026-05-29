РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8767 посетителей онлайн
Новости Отношения РФ и Армении
1 449 27

Россия и страны ЕАЭС потребовали от Армении проведения референдума о членстве в ЕС

Российский диктатор Владимир Путин

Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан призвали Армению в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум, чтобы страна официально определилась: вступает ли она в Евросоюз или остается в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Заявление опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передаетЦензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Требования России и союзников

Документ подписали российский диктатор Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Кыргызстана Садир Жапаров.

«Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в кратчайшие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза», — говорится в тексте заявления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль мог перебросить 100 тысяч избирателей для влияния на выборы в Армении, - Reuters

В своем заявлении Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан также указали на «существенные риски для экономической безопасности государств –– членов ЕАЭС» в связи с подготовкой Армении к вступлению в ЕС. Следующее «наказание» для Еревана планируют обсудить на заседании в декабре.

Прямые угрозы Путина и сравнения с Украиной

Ранее Путин прибег к откровенному экономическому шантажу. По его словам, в случае продолжения европейского курса Россия отменит для Армении льготы на энергоносители (что приведет к потере 14% армянского ВВП) и закроет свой рынок для ее сельхозпродукции. Кроме того, кремлевский диктатор пообещал создать проблемы для армянских гастарбайтеров в РФ, заставив их покупать дорогие патенты.

При этом военный преступник снова упомянул Украину, пытаясь запугать армянский народ войной.

«Ситуация в Армении напоминает ту, что была в Украине перед кризисом. Кризис в Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против», — соврал глава Кремля.

Читайте также: Россия угрожает прекратить поставки газа Армении из-за ее сближения с ЕС. Страна полностью зависит от российского газа

Сближение Армении и ЕС

  • Заявление Путина прозвучало после активизации контактов между Арменией и Европейским Союзом.
  • Напомним, что после саммита Европейского политического сообщества, который 4 мая собрал в Ереване десятки европейских лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского, произошло еще одно значимое событие.
  • Во вторник, 5 мая, состоялся первый в истории двусторонний саммит Армения-ЕС. Его главным итогом стало провозглашение партнерства, основанного на взаимных связях.

Автор: 

Армения (829) россия (97706) Евросоюз (18131) ЕАЭС (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
цікаво, вірмени їх чотирьох скопом будуть ***** посилати, чи кожного окремо?
показать весь комментарий
29.05.2026 23:17 Ответить
+5
показать весь комментарий
29.05.2026 23:21 Ответить
+4
Ну от і посалось. З якого це хера престалілі диктатори, самозванці і маріонетки будуть вимагати в незалежної держави проводити референдум? Хай краще в себе проведуть вибори чесні хоча б раз на 25 років. А то це просто смішно подивитися хто вимагає референдуму. Один нелегітимний на пеньках і на окупованих територіях вибори проводив, другий нелегітимний з автоматом бігав владу захопив, третій взагалі звав кацапські війська в свою країну щоб допомогли йому зберегти владу. Про четвертого взагалі мовчу, там президента по материнській лінії призначають
показать весь комментарий
29.05.2026 23:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цікаво, вірмени їх чотирьох скопом будуть ***** посилати, чи кожного окремо?
показать весь комментарий
29.05.2026 23:17 Ответить
показать весь комментарий
29.05.2026 23:21 Ответить
У вірмен варіантів небагато.Населення біля 3 млн . Союзників теж немає.Нікого вони нікуди не пошлють.
показать весь комментарий
29.05.2026 23:23 Ответить
Азери є.
показать весь комментарий
29.05.2026 23:28 Ответить
Ну вірмен, проживає в рази більше в інших країнах ніж на території Вірменії... При чому, одна з найбільших діаспор мешкає саме в рф. Ось через них і будуть тиснути.
показать весь комментарий
29.05.2026 23:34 Ответить
дуже схоже на намір рашки
показать весь комментарий
29.05.2026 23:38 Ответить
перед виборами уйло давить на мізки вірменам.
але соціологія показує зворотнє:
чим більше давить уйло, тим лютішими до прокацапських кандидатів стають вірмени.

кацапи завжди мислять своїми рабськими стандартами.
орда-с

.
показать весь комментарий
30.05.2026 00:10 Ответить
Де лиш вони немвимагали)
показать весь комментарий
29.05.2026 23:23 Ответить
Та невже, просто вимагають референдум? Навіть не відправляють "вежлівих людей"?
показать весь комментарий
29.05.2026 23:29 Ответить
так вєжлівих людєй укри повиздихали

.
показать весь комментарий
30.05.2026 00:11 Ответить
Ну от і посалось. З якого це хера престалілі диктатори, самозванці і маріонетки будуть вимагати в незалежної держави проводити референдум? Хай краще в себе проведуть вибори чесні хоча б раз на 25 років. А то це просто смішно подивитися хто вимагає референдуму. Один нелегітимний на пеньках і на окупованих територіях вибори проводив, другий нелегітимний з автоматом бігав владу захопив, третій взагалі звав кацапські війська в свою країну щоб допомогли йому зберегти владу. Про четвертого взагалі мовчу, там президента по материнській лінії призначають
показать весь комментарий
29.05.2026 23:29 Ответить
З іншого боку незрозуміло яким боком Вірменія до ЄС відноситься. Де ЄС а де Вірменія? Там ближче до китаю тулитися. Тим більше що Вірменія якщо війде в ЄС це така срака повна геморою буде для Європи що ЄС розвалиться.
показать весь комментарий
29.05.2026 23:41 Ответить
А це вже втручання у внутрішні справи Вірменії. В статуті нема жодного слова про якісь рехферендум щодо членства ЄАЕС. Кацапськи потвори прагнуть всюди сунити свого свиного рила. На жаль токаев тежє заграв на шкіряний флейті *****
показать весь комментарий
29.05.2026 23:36 Ответить
Так Токаєв ще та гнида прокремлівська. Робить вигляд що він до цивілізованого світу відноситься але по факту воно завжди підтримує Ху'йла, їздить щороку на паради в моцкву, допомагає рашистам обходити санкції, відмовився недавно виконувати рішення міжнародного суду який виграв Нафтогаз у Газпрому. А ще згадайте як Ху'йло ввів рашистські війська в казахстан щоб розстрілювати казахів і захистити Токаєва від перевороту. Тепер Токаєв Ху'йлу до кінця життя буде в шкіряний мікрофон лизати
показать весь комментарий
29.05.2026 23:46 Ответить
Взагалі-то яке ваше собаче діло,що робити незалежній країні.
показать весь комментарий
29.05.2026 23:37 Ответить
Токаєву чого не вистачає? Скидається на те, що це вимога Сідзянпині, тільки його Токаєв дослухається
показать весь комментарий
29.05.2026 23:42 Ответить
Цікаво, а коли вони вступали у Євроазійський союз, вони теж проводили референдум?
показать весь комментарий
29.05.2026 23:43 Ответить
Дуже хороше запитання 🙂
показать весь комментарий
29.05.2026 23:48 Ответить
Ще скажи що коли в ссср вступали і проводили референдуми. Була тупо окупація країн. І фактично всі ці союзи не мали і не мають жодної юридичної сили.
показать весь комментарий
29.05.2026 23:48 Ответить
Не треба порівнювати державне утворення, з економічним. Ось наприклад - ОПЕК. Чи можуть з нього вийти саудити в будь який момент? Так можуть. Але і по виходу із радянського союзу, все було досить в межахх конституції ссср, тобто- підписаного договору (хоч вона і змінювалася в процесі).
показать весь комментарий
30.05.2026 00:11 Ответить
Ну їхні політики, ратифікували цю угоду, про приєднання... А політики, це ж типу "голос народу".
показать весь комментарий
30.05.2026 00:00 Ответить
Ну, якщо так, то чому вони повинні зараз питатися у народу?, вони ж представникі цього народу.
показать весь комментарий
30.05.2026 00:14 Ответить
Якого чорта лисого /
повинні всі слухати кремлівського диктатора і воєнного
злочинця , що робити їм в своїй країні ?
Здохни вже моль плєшива та дай всім спокій 🤬
показать весь комментарий
29.05.2026 23:47 Ответить
а не стануть слухати - порівняють з Україною! і пришлють їм янука! прєзіком! )))
показать весь комментарий
29.05.2026 23:52 Ответить
вірменський яник відсутній в планах Султана Ердогана

Південний Кавказ вже ним помічений по периметру

.
показать весь комментарий
30.05.2026 00:15 Ответить
Армения следующая после Украины
показать весь комментарий
30.05.2026 00:09 Ответить
"після України" рашка буде повний нуль

якось так, ґєноцвалі.

.
показать весь комментарий
30.05.2026 00:13 Ответить
 
 