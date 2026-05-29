Россия и страны ЕАЭС потребовали от Армении проведения референдума о членстве в ЕС

Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан призвали Армению в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум, чтобы страна официально определилась: вступает ли она в Евросоюз или остается в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Заявление опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передаетЦензор.НЕТ.

Требования России и союзников

Документ подписали российский диктатор Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Кыргызстана Садир Жапаров.

«Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в кратчайшие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза», — говорится в тексте заявления.

В своем заявлении Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан также указали на «существенные риски для экономической безопасности государств –– членов ЕАЭС» в связи с подготовкой Армении к вступлению в ЕС. Следующее «наказание» для Еревана планируют обсудить на заседании в декабре.

Прямые угрозы Путина и сравнения с Украиной

Ранее Путин прибег к откровенному экономическому шантажу. По его словам, в случае продолжения европейского курса Россия отменит для Армении льготы на энергоносители (что приведет к потере 14% армянского ВВП) и закроет свой рынок для ее сельхозпродукции. Кроме того, кремлевский диктатор пообещал создать проблемы для армянских гастарбайтеров в РФ, заставив их покупать дорогие патенты.

При этом военный преступник снова упомянул Украину, пытаясь запугать армянский народ войной.

«Ситуация в Армении напоминает ту, что была в Украине перед кризисом. Кризис в Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против», — соврал глава Кремля.

Сближение Армении и ЕС