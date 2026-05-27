Росія погрожує припинити поставки газу Вірменії за її зближення з ЄС. Країна повністю залежить від російського газу

Росія пригрозила Вірменії в односторонньому порядку призупинити або денонсувати угоду про постачання природного газу, нафтопродуктів та необроблених алмазів, якщо Вірменія продовжить процес зближення з Європейським Союзом.

Про це йдеться в листі міністра енергетики РФ Сергєя Цивільова, направленого до Міністерства територіального управління та інфраструктур Вірменії, передає The Moscow Times.

"Практичні кроки з поглиблення взаємодії Вірменії з ЄС і деклароване прагнення вступити до Євросоюзу ставлять під загрозу збереження й розвиток високого рівня російсько-вірменського співробітництва, однією з основ якого є двосторонні міжнародні договори", – сказано в документі.

Цивільов наголошує, що спроби Вірменії ввійти до ЄС "не відповідають характеру партнерства, збудованого протягом десятиліть".

Угода між Вірменією та РФ

За угодою 2013 року Росія безстроково скасувала експортне мито на постачання до Вірменії нафтопродуктів, газу та алмазів. Документ був кроком на шляху до вступу країни до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Зараз Вірменія практично повністю залежить від російського газу: 2025 року "Газпром" експортував до Вірменії близько 2,7 млрд кубометрів.

За словами президента РФ Владіміра Путіна, чинна пільгова ціна для Вірменії становить $177 за тис. кубометрів. Прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков 25 травня попередив, що в разі виходу Вірменії з ЄАЕС ціна стане ринковою.

Вірменія також щорічно безмитно імпортує з Росії близько 0,9-1 млн тонн нафтопродуктів, однак останніми роками країна диверсифікує постачання.

Що стосується алмазів, Росія залишається найбільшим постачальником (майже 50% імпорту), але Вірменія переважно займається їх реекспортом після огранювання.

Інші важелі тиску

Паралельно з енергетичними загрозами РФ посилила тиск через Росспоживнагляд. Так, 23 травня російське відомство призупинило продажі алкоголю трьох вірменських виробників.

До того було заборонено ввезення та обіг мінеральної води.

Зближення з ЄС

Як зазначаєься, ці заходи збіглися з охолодженням відносин Вірменії та Росії після того, як Вірменія взяла курс на зближення з ЄС: у березні 2025 року вірменський парламент запустив процедуру вступу до об'єднання, також Вірменія ухвалила закон про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду (що видав ордер на арешт Путіна) і запросила президента України Володимира Зеленського на саміт Європейської політичної спільноти.

Путін, коментуючи прагнення Вірменії в ЄС, закликав Єреван пам'ятати про долю України та запропонував провести референдум про вихід з ЄАЕС, щоб розійтися "м'яко, інтелігентно та взаємовигідно".

Позиція Росії

Раніше заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Міхаїл Галузін висловив незадоволення через намір Вірменії зберегти членство в Євразійському економічному союзі, паралельно проголошуючи курс на вступ до Європейського Союзу.

Перед тим Путін заявив, що плани Вірменії щодо її зближення з Європейським Союзом потребують "особливого розгляду" з боку Росії.