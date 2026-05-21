У МЗС РФ назвали "неприйнятними" наміри Вірменії одночасно перебувати в ЄАЕС та рухатися до ЄС

У російському МЗС висловили незадоволення через намір Вірменії зберегти членство в Євразійському економічному союзі, паралельно проголошуючи курс на вступ до Європейського Союзу.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Михаїл Галузін, його цитує російське агентство "Интерфакс", повідомляє Цензор.НЕТ.

У Кремлі незадоволені позицією Вірменії

Російський посадовець заявив, що у Москві "не можуть прийняти ту лінію", яку сьогодні проводить вірменське керівництво.

"А саме – лінію на те, що воно, вірменське керівництво, зберігатиме членство в Євразійському економічному союзі доти, доки не перейде до членства в Європейському Союзі. Такі підходи нас не влаштовують. Такі підходи для нас абсолютно неприйнятні",- сказав Галузін.

Що передувало?

Нагадаємо, що нещодавно диктатор РФ Володимир Путін заявив, що плани Вірменії щодо її зближення з Європейським Союзом потребують "особливого розгляду" з боку Росії.

Зближення Вірменії та ЄС

Заява Путіна пролунала після активізації контактів між Вірменією та Європейським Союзом.

Нагадаємо, що після саміту Європейської політичної спільноти, який 4 травня зібрав у Єревані десятки європейських лідерів, включаючи президента України Володимира Зеленського, відбулася ще одна значуща подія.

У вівторок, 5 травня, відбувся перший в історії двосторонній саміт Вірменія-ЄС. Його головним підсумком стало проголошення партнерства, заснованого на взаємних зв'язках.

